Los estudiantes universitarios se suman a las protestas contra la crisis económica en Irán: “Muerte al dictador”

Las manifestaciones se extendieron el martes a centros de estudio de Teherán e Ispahan en el tercer día de movilizaciones. Las fuerzas de seguridad rodearon el dormitorio de las facultades en la capital del país y cerraron sus puertas

Protestas en la Universidad de Teherán: "Muerte al dictador"

Estudiantes universitarios se sumaron el martes a las protestas contra el deterioro económico en Irán, extendiendo las manifestaciones iniciadas por comerciantes en Teherán a campus de la capital y otras ciudades del país.

Las protestas estudiantiles tuvieron lugar en varias universidades de Teherán, incluyendo Beheshti, Khajeh Nasir, Sharif, Amir Kabir, Ciencia y Cultura, y Ciencia y Tecnología, así como en la Universidad de Tecnología de Ispahan, en el centro del país, reportó la agencia de prensa Ilna, cercana a los círculos obreros.

En el complejo de dormitorios de la Universidad de Teherán, estudiantes corearon consignas el lunes por la noche, según videos circulados en redes sociales. Las fuerzas de seguridad rodearon el dormitorio y cerraron sus puertas, con una fuerte presencia policial alrededor del campus.

Las consignas incluyeron “muerte al dictador”, en referencia al líder del régimen Alí Khamenei, y “libertad, libertad”, según los videos.

Protestas en la Universidad de Teherán: "Libertad, libertad, libertad"

Un estudiante dentro del dormitorio dijo al diario británico The Telegraph que las fuerzas especiales en motocicletas rodeaban el complejo. “Han cerrado las puertas y fuerzas especiales en motocicletas nos están rodeando. Estamos determinados, algunos de nosotros podrían ser arrestados, las cosas podrían empeorar, pero no retrocederemos”, afirmó.

Las universidades iraníes han sido históricamente centros de activismo político, con estudiantes desempeñando roles clave en protestas durante décadas.

Las manifestaciones estudiantiles se produjeron en el tercer día de protestas iniciadas por comerciantes agobiados por la hiperinflación y la devaluación de la moneda iraní. El presidente Masud Pezeshkian pidió a sus funcionarios que escuchen “las demandas legítimas” de los manifestantes.

Los comerciantes de Teherán protestan por segundo día tras la caída récord del rial

“Pedí al ministro del Interior que escuche las demandas legítimas de los manifestantes dialogando con sus representantes”, aseguró Pezeshkian en la red social X, para que el gobierno “pueda actuar con todas sus fuerzas para resolver los problemas y hacerlo de manera responsable”.

La movilización espontánea comenzó el domingo en el mayor mercado de teléfonos móviles de Teherán, cuando vendedores cerraron sus tiendas tras un desplome del rial iraní a un mínimo histórico de 1,42 millones por dólar. Las protestas se extendieron el lunes, cuando comerciantes cerraron sus negocios y marcharon contra el deterioro económico.

Los comerciantes rechazan la mala gestión del régimen iraní

Imágenes de la agencia de noticias estatal Fars mostraron que las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos para dispersar las protestas cerca del Gran Bazar de Teherán.

La República Islámica sufre desde hace años un encarecimiento desenfrenado de los productos básicos y una crónica devaluación de su moneda. En diciembre, los precios aumentaron una media del 52% interanual, según el Centro de Estadísticas.

El rial alcanzó más de 1,4 millones por dólar el domingo, frente a los 820.000 de hace un año. La moneda se recuperó ligeramente el lunes. Esta depreciación crónica ha conducido a una hiperinflación y fuerte volatilidad, donde algunos precios aumentan considerablemente de un día para otro.

Comerciantes cruzan un puente durante
Comerciantes cruzan un puente durante una protesta contra la situación económica en Teherán el 29 de diciembre de 2025. El presidente Masud Pezeshkian pidió a sus funcionarios escuchar las "demandas legítimas" de los manifestantes tras dos jornadas de cierres de negocios en la capital iraní. (FARS NEWS AGENCY / AFP)

La economía iraní, ya debilitada por décadas de sanciones occidentales, sufre además por el restablecimiento a finales de septiembre por parte de la ONU de las penalizaciones internacionales relacionadas con su programa nuclear, que habían sido levantadas hace diez años.

En medio de la crisis, el gobierno anunció el reemplazo del gobernador del Banco Central por Abdolnasser Hemmati, quien ya ocupó este cargo entre 2018 y 2021 y asumirá sus funciones el miércoles.

Para el miércoles, las autoridades decretaron el cierre de escuelas, bancos y establecimientos públicos en Teherán y otras partes del país por el frío y para ahorrar energía, indicó la prensa estatal, que no lo vinculó a las protestas.

