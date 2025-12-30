Mundo

Inflación sin freno, protestas y cambio de funcionarios: el régimen de Irán enfrenta una complicada crisis económica

El presidente Masud Pezeshkian instó a sus funcionarios a escuchar a los comerciantes que protestaron durante dos jornadas en Teherán. Abdolnasser Hemmati asumirá el miércoles en el Banco Central en medio de una caída histórica del rial

Comerciantes cruzan un puente durante
Comerciantes cruzan un puente durante una protesta contra la situación económica en Teherán el 29 de diciembre de 2025. El presidente Masud Pezeshkian pidió a sus funcionarios escuchar las "demandas legítimas" de los manifestantes tras dos jornadas de cierres de negocios en la capital iraní. (FARS NEWS AGENCY / AFP)

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidió este martes a sus funcionarios que escuchen “las demandas legítimas” de los manifestantes, luego de dos jornadas de protestas de los comerciantes de Teherán contra el alto costo de vida y la hiperinflación galopante.

La República Islámica sufre desde hace años un encarecimiento desenfrenado de los productos básicos y una crónica devaluación de su moneda, en un contexto de severas sanciones occidentales. En diciembre, los precios aumentaron una media del 52% interanual, según el Centro de Estadísticas.

Agobiados por el efecto en sus negocios, vendedores de la capital volvieron a cerrar sus tiendas el lunes y marcharon contra el deterioro de la situación económica del país.

Los comerciantes de Teherán protestan por segundo día tras la caída récord del rial

Esta movilización espontánea comenzó el domingo en el mayor mercado de teléfonos móviles de Teherán, antes de extenderse y cobrar fuerza al día siguiente.

Imágenes de la agencia de noticias estatal Fars mostraron que las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos para dispersar las protestas.

Comerciantes protestan en las calles
Comerciantes protestan en las calles de Teherán contra la situación económica el 29 de diciembre de 2025. Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos para dispersar las manifestaciones que comenzaron en el mayor mercado de celulares de la capital. (FARS NEWS AGENCY / AFP)

“El sustento de la población es mi preocupación diaria. Tenemos previstas medidas fundamentales para reformar el sistema monetario y bancario y preservar el poder adquisitivo de la población”, aseguró el presidente Pezeshkian en la red social X. “Pedí al ministro del Interior que escuche las demandas legítimas de los manifestantes dialogando con sus representantes”.

Esto para que el gobierno, dijo, “pueda actuar con todas sus fuerzas para resolver los problemas y hacerlo de manera responsable”.

Este martes por la mañana, la mayoría de las tiendas y cafeterías estaban abiertas como de costumbre a lo largo de la avenida Vali-asr, que atraviesa la capital de norte a sur a lo largo de 18 kilómetros, constató la AFP.

Policías antidisturbios vigilaban las principales plazas del centro de la ciudad.

Para el miércoles, las autoridades decretaron el cierre de escuelas, bancos y establecimientos públicos en Teherán y otras partes del país por el frío y para ahorrar energía, indicó la prensa estatal, que no lo vinculó a las protestas.

El presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf, instó a los diputados y políticos a tomar las “medidas necesarias para aumentar el poder adquisitivo de la población”, según imágenes difundidas por la televisión.

Sin embargo, también alertó contra el riesgo de instrumentalización de estas protestas para sembrar “el caos”.

Moneda en caída libre

Los comerciantes rechazan la mala gestión del régimen iraní

El rial iraní alcanzó el domingo un nuevo mínimo histórico frente al dólar, según el tipo de cambio informal en el mercado negro, a más de 1,4 millones de riales por dólar (frente a los 820.000 de hace un año) y 1,7 millones por euro (frente a los 855.000).

El lunes, la divisa se recuperó ligeramente.

Esta depreciación crónica ha conducido a una hiperinflación y a una fuerte volatilidad en Irán, donde algunos precios aumentan considerablemente de un día para otro.

Esta situación paraliza las ventas de algunos productos importados, ya que tanto vendedores como compradores prefieren posponer cualquier transacción a la espera de que la situación se aclare.

Un comerciante ordena su puesto
Un comerciante ordena su puesto en el Bazar Tajrish de Teherán el 29 de diciembre de 2025. La inflación en Irán alcanzó el 52% interanual en diciembre, según el Centro de Estadísticas del país. (Foto: ATTA KENARE / AFP)

“Ningún dirigente (político) nos ha apoyado ni ha tratado de averiguar cómo afecta el tipo de cambio del dólar a nuestras vidas”, lamentó un manifestante citado el martes por el periódico Etemad.

“Tuvimos que manifestar nuestro descontento”, añadió este vendedor, que testificó bajo anonimato.

“Castigar a los responsables de las fluctuaciones”

Comerciantes protestan en las calles
Comerciantes protestan en las calles de Teherán contra la situación económica el 29 de diciembre de 2025. El gobierno anunció el reemplazo del gobernador del Banco Central por Abdolnasser Hemmati, quien ya ocupó ese cargo entre 2018 y 2021. (FARS NEWS AGENCY / AFP)

“Muchos comerciantes han preferido suspender sus transacciones para evitar posibles pérdidas”, explicó el lunes la agencia oficial de noticias Irna, al añadir que los manifestantes habían “coreado consignas”.

La economía iraní, ya debilitada por décadas de sanciones occidentales, sufre además por el restablecimiento a finales de septiembre por parte de la ONU de las penalizaciones internacionales relacionadas con su programa nuclear, que habían sido levantadas hace diez años.

Las potencias occidentales e Israel acusan a Irán de intentar adquirir armas nucleares, una acusación que Teherán niega.

El entonces ministro iraní de
El entonces ministro iraní de Finanzas, Abdolnasser Hemmati, habla durante una moción de censura en su contra en el parlamento en Teherán el 2 de marzo de 2025. Hemmati fue destituido en marzo por el Parlamento y ahora vuelve como gobernador del Banco Central para enfrentar la crisis económica. (Foto: AP / Vahid Salemi)

El presidente del Tribunal Supremo iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, pidió “el rápido castigo de los responsables de las fluctuaciones monetarias”, según informó el lunes la agencia Mizan del Ministerio de Justicia.

En medio de la crisis, el gobierno anunció el reemplazo del gobernador del Banco Central por Abdolnasser Hemmati, quien ya ocupó este cargo entre 2018 y 2021.

Hemmati, ex ministro de Economía y Finanzas, asumirá sus funciones el miércoles. Vuelve a la escena política después de ser destituido en marzo por el Parlamento, también a causa de la fuerte depreciación del rial.

(Con información de AFP)

