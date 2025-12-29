Las cotizaciones de granos y metales preciosos caen ante la incertidumbre global

Las cotizaciones de los granos y los metales preciosos registraron importantes caídas el lunes, en un contexto de baja actividad comercial por las fiestas de fin de año y la incertidumbre generada por los acontecimientos en Rusia, Ucrania y China. Los operadores analizaron cómo la evolución de estos conflictos podría afectar a los mercados globales, según analistas consultados.

El mercado de soja en la Bolsa de Chicago se vio presionado por la escasa negociación tras las fiestas y por las señales mixtas provenientes de Europa del Este. Analistas señalaron que durante el fin de semana se produjeron avances positivos en las conversaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelensky para poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, la posibilidad de un acuerdo se vio amenazada por las declaraciones rusas del lunes acusando a Ucrania de intentar atacar la residencia del presidente ruso Vladimir Putin en el norte del país, una acusación que Ucrania calificó de falsa.

Especialistas explicaron que el eventual fin de la guerra en Ucrania podría tener un impacto bajista en los precios del trigo, ya que la eliminación del seguro de riesgo de guerra para el transporte marítimo reduciría costos y permitiría la reapertura de más puertos ucranianos para la exportación. El comportamiento de los mercados también estuvo influido por la realización de maniobras militares de China en torno a Taiwán, en una demostración de fuerza que, según el economista jefe de materias primas de StoneX, Arlan Suderman, representa una amenaza para la tregua comercial entre Estados Unidos y China.

Suderman señaló que, aunque China ha realizado cuantiosas compras de soja, aún no ha recibido los envíos, lo que incrementa la percepción de riesgo en el comercio de materias primas con el país asiático. En este contexto, muchos operadores optaron por recoger ganancias y salir del mercado a medida que se acercaba el cierre del año. Al cierre de la jornada, el contrato de trigo más activo en la Bolsa de Chicago caía 3,75 centavos, ubicándose en USD 5,1525 el bushel, la soja perdía 8,75 centavos hasta USD 10,6375, y el maíz descendía 6,75 centavos a USD 4,4325 el bushel.

En el segmento de metales preciosos, la jornada estuvo marcada por fuertes retrocesos luego de que la plata y el platino alcanzaran máximos históricos más temprano. Inversores realizaron toma de beneficios tras las recientes subidas. A las 1700 GMT, el oro al contado bajaba un 4,2% a USD 4.340,52 la onza, luego de registrar el viernes un máximo histórico de USD 4.549,71. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero retrocedían un 4,3% a USD 4.358,60.

Lingotes de oro antes del proceso de refinado. Reuters

El platino al contado retrocedía casi un 13% hasta USD 2.134,59 la onza, tras haber tocado su mayor valor histórico de USD 2.478,50 en la sesión. En tanto, la plata al contado caía un 8,4% a USD 72,51 la onza, alejándose del pico de USD 83,62 alcanzado al inicio del día, y el paladio descendía un 15% hasta USD 1.636,80.

El director de comercio de metales de High Ridge Futures, David Meger, consideró que “todos los metales subieron hasta máximos recientes e históricos. Estamos viendo retrocesos por una toma de beneficios desde esos niveles espectacularmente altos”. Meger indicó que el oro acumula un aumento del 65% en lo que va del año, impulsado por factores como la flexibilización de la política monetaria estadounidense, la debilidad del dólar, tensiones geopolíticas y compras sostenidas de bancos centrales. Por su parte, la plata ha subido un 150% anual, favorecida por su estatus de mineral crítico, la escasez de suministro y la demanda industrial e inversora. El especialista añadió que “los fundamentos subyacentes de las restricciones de suministro (de plata) siguen siendo factores importantes en el mercado y que seguimos teniendo perspectivas positivas de cara a 2026”.

(Con información de Reuters)