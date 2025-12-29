Elecciones en Kosovo: el primer ministro interino Albin Kurti se impuso con 49,79% de los votos y quedó cerca de formar gobierno

El primer ministro interino Albin Kurti ganó las elecciones legislativas en Kosovo (REUTERS)

El partido del primer ministro interino Albin Kurti se ubicó al frente de las elecciones legislativas del domingo en Kosovo con cerca de 50% de los votos, de acuerdo con resultados preliminares difundidos por la Comisión Electoral Central (CEC), un escenario que abre la posibilidad de superar casi un año de bloqueo político en el país balcánico.

Según la CEC, el movimiento Vetevendosje (VV), liderado por Kurti, reunió 49,79% de los sufragios, con 95% de los centros electorales contabilizados. En segundo lugar quedó el Partido Democrático de Kosovo (PDK) con 21,18%, seguido por la Liga Democrática de Kosovo (LDK) con 13,77%. Los datos oficiales proyectan que el VV podría obtener 56 de los 120 escaños de la Asamblea, una cifra que no alcanza para gobernar en solitario pero que supera las previsiones iniciales de las encuestas a boca de urna.

Tras conocerse los primeros cómputos, Kurti instó a acelerar el proceso institucional. “Debemos avanzar lo más rápidamente posible para establecer instituciones”, afirmó el primer ministro interino. En la misma línea, llamó a un entendimiento parlamentario más amplio: “Invito a los partidos de oposición a cooperar en la Asamblea (Parlamento) por el interés de los ciudadanos y pueblo de la República”.

Los comicios se desarrollaron en un contexto marcado por 10 meses de estancamiento político, luego de que Kurti no lograra conformar gobierno tras las elecciones de febrero, cuando su partido alcanzó 42% de los votos. La falta de una mayoría funcional mantuvo paralizado el proceso de formación de un Ejecutivo y demoró decisiones clave en un país con limitados márgenes económicos.

La conformación de un nuevo gobierno permitirá además descongelar la entrega de ayuda extranjera, un factor central para Kosovo, considerado uno de los países más pobres de Europa. La ausencia de un Ejecutivo estable afectó proyectos de inversión y programas de asistencia internacional, según señalaron distintos actores políticos durante la campaña.

En comparación con la estrategia electoral de febrero, Kurti modificó el eje de su discurso. En aquella ocasión había prometido gobernar “de un extremo al otro” del territorio, incluidas las zonas de mayoría serbia donde la influencia de Belgrado resulta significativa. En esta elección, en cambio, el líder del VV centró su mensaje en la economía y las políticas sociales.

Durante los últimos días de campaña, Kurti anunció que el gobierno pagaría ayudas de 117 dólares a los jubilados y a las familias con niños pequeños antes de fin de año. Las principales fuerzas opositoras cuestionaron esa medida. El PDK y la LDK denunciaron “corrupción electoral” al considerar que esos anuncios buscaban incidir en el voto a pocas jornadas de los comicios.

Desde la LDK, su candidato Lumir Abdixhiku expresó duras críticas al balance del primer ministro interino. “Los proyectos de desarrollo han quedado en papel mojado” y “la inflación ha mermado los ingresos”, sostuvo. Abdixhiku también cuestionó la política exterior del gobierno saliente y su relación con la minoría serbia, un punto que generó observaciones de aliados internacionales.

En ese sentido, el dirigente opositor advirtió sobre el impacto diplomático de la gestión de Kurti. “Hemos perdido la confianza de la comunidad internacional”, afirmó, en referencia a las críticas formuladas por varios socios de Kosovo, entre ellos Estados Unidos, respecto de la postura del Ejecutivo hacia la población serbia del país.

