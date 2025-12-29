Mundo

Elecciones en Kosovo: el primer ministro interino Albin Kurti se impuso con 49,79% de los votos y quedó cerca de formar gobierno

Los comicios se desarrollaron en un contexto marcado por 10 meses de estancamiento político, luego de que Kurti no lograra conformar gobierno tras las elecciones de febrero, cuando su partido alcanzó 42% de los votos

Guardar
El primer ministro interino Albin
El primer ministro interino Albin Kurti ganó las elecciones legislativas en Kosovo (REUTERS)

El partido del primer ministro interino Albin Kurti se ubicó al frente de las elecciones legislativas del domingo en Kosovo con cerca de 50% de los votos, de acuerdo con resultados preliminares difundidos por la Comisión Electoral Central (CEC), un escenario que abre la posibilidad de superar casi un año de bloqueo político en el país balcánico.

Según la CEC, el movimiento Vetevendosje (VV), liderado por Kurti, reunió 49,79% de los sufragios, con 95% de los centros electorales contabilizados. En segundo lugar quedó el Partido Democrático de Kosovo (PDK) con 21,18%, seguido por la Liga Democrática de Kosovo (LDK) con 13,77%. Los datos oficiales proyectan que el VV podría obtener 56 de los 120 escaños de la Asamblea, una cifra que no alcanza para gobernar en solitario pero que supera las previsiones iniciales de las encuestas a boca de urna.

Tras conocerse los primeros cómputos, Kurti instó a acelerar el proceso institucional. “Debemos avanzar lo más rápidamente posible para establecer instituciones”, afirmó el primer ministro interino. En la misma línea, llamó a un entendimiento parlamentario más amplio: “Invito a los partidos de oposición a cooperar en la Asamblea (Parlamento) por el interés de los ciudadanos y pueblo de la República”.

Los comicios se desarrollaron en un contexto marcado por 10 meses de estancamiento político, luego de que Kurti no lograra conformar gobierno tras las elecciones de febrero, cuando su partido alcanzó 42% de los votos. La falta de una mayoría funcional mantuvo paralizado el proceso de formación de un Ejecutivo y demoró decisiones clave en un país con limitados márgenes económicos.

Tras conocerse los primeros cómputos,
Tras conocerse los primeros cómputos, Kurti instó a acelerar el proceso institucional. “Debemos avanzar lo más rápidamente posible para establecer instituciones”, afirmó el primer ministro interino.

La conformación de un nuevo gobierno permitirá además descongelar la entrega de ayuda extranjera, un factor central para Kosovo, considerado uno de los países más pobres de Europa. La ausencia de un Ejecutivo estable afectó proyectos de inversión y programas de asistencia internacional, según señalaron distintos actores políticos durante la campaña.

En comparación con la estrategia electoral de febrero, Kurti modificó el eje de su discurso. En aquella ocasión había prometido gobernar “de un extremo al otro” del territorio, incluidas las zonas de mayoría serbia donde la influencia de Belgrado resulta significativa. En esta elección, en cambio, el líder del VV centró su mensaje en la economía y las políticas sociales.

Durante los últimos días de campaña, Kurti anunció que el gobierno pagaría ayudas de 117 dólares a los jubilados y a las familias con niños pequeños antes de fin de año. Las principales fuerzas opositoras cuestionaron esa medida. El PDK y la LDK denunciaron “corrupción electoral” al considerar que esos anuncios buscaban incidir en el voto a pocas jornadas de los comicios.

Desde la LDK, su candidato Lumir Abdixhiku expresó duras críticas al balance del primer ministro interino. “Los proyectos de desarrollo han quedado en papel mojado” y “la inflación ha mermado los ingresos”, sostuvo. Abdixhiku también cuestionó la política exterior del gobierno saliente y su relación con la minoría serbia, un punto que generó observaciones de aliados internacionales.

Los seguidores del partido Levizja
Los seguidores del partido Levizja Vetevendosje (Movimiento por la Autodeterminación) celebran que el partido haya obtenido más de la mitad de los votos en unas elecciones parlamentarias anticipadas, casi un año después de un estancamiento político que impidió la formación de un nuevo gobierno, en Pristina, Kosovo, el 28 de diciembre de 2025. (REUTERS/Florion Goga)

En ese sentido, el dirigente opositor advirtió sobre el impacto diplomático de la gestión de Kurti. “Hemos perdido la confianza de la comunidad internacional”, afirmó, en referencia a las críticas formuladas por varios socios de Kosovo, entre ellos Estados Unidos, respecto de la postura del Ejecutivo hacia la población serbia del país.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Elecciones Kosovo 2025KosovoAlbin KurtivETEVENDOSJEÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Benjamin Netanyahu se reúne este lunes con Donald Trump en Florida para impulsar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, afirmó que el primer ministro abordará durante el encuentro la etapa del pacto que prevé que “Hamas quede desarmado y Gaza desmilitarizada”, además de un nuevo esquema de gobernanza para el territorio palestino

Benjamin Netanyahu se reúne este

Líderes europeos aseguraron que “se han logrado buenos avances” tras la reunión entre Trump y Zelensky en Florida

“Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidarlos”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras un encuentro virtual con el presidente de Estados Unidos y el mandatario ucraniano

Líderes europeos aseguraron que “se

Taiwán condenó las maniobras militares del régimen chino alrededor de la isla y desplegó fuerzas para un “ejercicio de respuesta rápida”

“En respuesta al desprecio de las autoridades chinas por las normas internacionales y al uso de la intimidación militar para amenazar a los países vecinos, Taiwán expresa su enérgica condena”, afirmó la portavoz de la Oficina Presidencial

Taiwán condenó las maniobras militares

China intensifica su acoso a Taiwán: el régimen de Xi Jinping anunció maniobras militares alrededor de la isla

El despliegue incluye patrullas marítimas y aéreas, bloqueos de puertos y el despliegue de misiles. Las fuerzas chinas realizarán el martes actividades de fuego real

China intensifica su acoso a

El régimen de Corea del Norte lanzó dos misiles de crucero de largo alcance bajo la supervisión de Kim Jong-un

Durante el ejercicio realizado sobre el mar Amarillo, el dictador norcoreano instó al desarrollo “ilimitado y sostenido” de las fuerzas nucleares de su país

El régimen de Corea del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hernán Cadavid alerta “zozobra empresarial”

Hernán Cadavid alerta “zozobra empresarial” por posible alza del salario mínimo del 23% en 2026

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca en vivo: Zoé Robledo reporta 15 hospitalizados en IMSS

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Tips Jurídicos: ¿Puede alguien impedir que su ex conviva con otra persona en el lugar donde vivían juntos?

La exportación de trigo será en diciembre la más alta en 20 años, pero Brasil no es más el principal destino: qué países lo bajaron del podio

INFOBAE AMÉRICA
Hallado el cuerpo de una

Hallado el cuerpo de una niña presuntamente víctima del hundimiento del barco de los españoles desaparecidos

Hallado el cuerpo de una niña presuntamente víctima del naufragio del barco de los españoles desaparecidos en Indonesia

Benjamin Netanyahu se reúne este lunes con Donald Trump en Florida para impulsar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza

Líderes europeos aseguraron que “se han logrado buenos avances” tras la reunión entre Trump y Zelensky en Florida

China anuncia maniobras militares alrededor de Taiwán a modo de "advertencia contra fuerzas separatistas"

ENTRETENIMIENTO

El novio de Ariana Grande,

El novio de Ariana Grande, Ethan Slater compartió cómo disfrutan de sus vacaciones en casa

Christian Pulisic rompió el silencio sobre los rumores de noviazgo con Sydney Sweeney

Chris Hemsworth y Elsa Pataky celebran su aniversario de bodas número 15

La hija de Kim Kardashian y Kanye West reapareció en Instagram en una foto navideña con Bianca Censori, actual pareja de su padre

Enrique Iglesias y Anna Kournikova presentaron a su hijo recién nacido en una foto inédita