Dos hombres quedaron suspendidos por más de una hora en una montaña rusa tras una falla mecánica

Dos jóvenes quedaron atrapados en una montaña rusa (X / @Mr_JCE)

En el parque de diversiones COTALAND, ubicado dentro del Circuito de las Américas (COTA) de Estados Unidos, dos hombres quedaron suspendidos a más de 40 metros de altura durante casi una hora tras un fallo técnico en la montaña rusa Circuit Breaker.

El miércoles 17 de diciembre, dentro del condado tejano de Travis, Matthew Cantu de 24 años y Nicholas Sanchez de 20 años experimentaron una detención repentina de la atracción cuando el vagón en que viajaban quedó colgado en un ángulo de 90 grados, en una de las partes más altas del recorrido.

El incidente, reportado a las 20:52, dejó a ambos visitantes suspendidos únicamente por los arneses de seguridad y suscitó preocupación entre otros asistentes, familiares y personal, generando cuestionamientos sobre la comunicación y los protocolos de emergencia activados por el parque y los servicios del condado de Travis y Austin-Travis, según reveló el medio local KXAN.

Quedaron colgados por más de una hora

La Circuit Breaker, inaugurada en 2023 y reconocida como la primera montaña rusa inclinable de Texas, cuenta con un segmento donde la vía se inclina 45 grados antes de una caída en vertical. El miércoles, el vagón que transportaba a Cantu y Sanchez subió hasta unos 40 metros cuando quedó detenido abruptamente en la zona inclinada, manteniéndolos colgados en posición vertical sobre el parque, reportaron KXAN y PEOPLE.

La dirección del parque atribuyó la parada a un fallo en un sensor del sistema, lo que produjo el corte automático y la detención del paseo.

Durante más de media hora después del incidente, los familiares de los afectados y otros testigos indicaron que la información proporcionada por el personal de COTALAND fue contradictoria. En algunos momentos, se llegó a sugerir que “los pasajeros no estaban abrochados correctamente”, generando inquietud y confusión, según testimonios recogidos por los medios.

Alrededor de las 21:28, un familiar llamó al 911 ante la ausencia de respuesta y de personal de emergencia en el sitio.

Los dos jóvenes permanecieron por más de una hora pero no sufrieron heridas graves (Captura de video)

Los equipos médicos de COTA llegaron cerca de las 21:40, seguidos poco después por el Departamento de Bomberos del condado de Travis y los servicios médicos de Austin-Travis, que manifestaron su preocupación por el retraso en ser notificados, de acuerdo con KXAN.

Las autoridades liberaron finalmente a los dos ocupantes a las 22:04, tras evaluar su estado en el lugar. Un vocero del parque, citado por la prensa, subrayó que la situación pudo resolverse sin inconvenientes mayores y lamentó las molestias ocasionadas, reiterando que, de las más de 25.000 personas que habían utilizado antes la atracción, este era un episodio aislado. La Circuit Breaker reanudó su funcionamiento tras las verificaciones de seguridad.

En el mismo año, un incidente de características similares ocurrió en una montaña rusa inclinable en Ohio, donde los pasajeros permanecieron suspendidos por menos de diez minutos. Este tipo de eventos ha reavivado el debate sobre los protocolos internos y la capacidad de respuesta de los parques de atracciones de alta tecnología.

El testimonio de los afectados

Tras el rescate, ninguno de los afectados requirió traslado hospitalario ni atención avanzada, confirmaron los equipos médicos a KXAN. Sin embargo, Cantu experimentó mareos y síntomas asociados a la acumulación de sangre en las piernas, efecto usual al estar colgado en esa posición durante un periodo prolongado.

Sanchez, por su parte, reportó entumecimiento en la parte superior de una pierna, derivado de la postura y el tiempo de suspensión. Ambas situaciones fueron valoradas en el lugar y no representaron un riesgo mayor, precisaron los voceros.

La montaña rusa es conocida por su pendiente de 90 grados y curvas de alta velocidad (circuitoftheamericas.com)

Las reacciones de los protagonistas y sus familiares pusieron de relieve el impacto emocional y la frustración respecto al comportamiento del personal del parque durante el incidente. Según Daily Mail, algunos empleados reaccionaron con comentarios ligeros y bromas, actitud que fue percibida como insensible por los afectados.

En declaraciones recogidas por los medios, Matthew Cantu relató: “Nos costaba sentirnos cómodos o seguros. En esa posición, lo único que te separa del suelo es el arnés”. También describió el efecto psicológico: “Estar ahí arriba tanto tiempo puede ser muy perjudicial, mi mente se hundió en lo más oscuro”.

Sobre el personal, afirmó: “Tampoco ayudó que el personal, cuando se acercó para intentar evaluar el problema, tomara la situación a la ligera riéndose e incluso haciendo bromas”.

Un portavoz de COTA indicó a KXAN: “Como ocurre con todas las atracciones de este tipo, ocasionalmente se producen retrasos. Lamentamos las molestias y nos alegra que, de las 25.000 personas que han subido a la montaña rusa, solo dos tengan esta insignia de valentía”.

En un comunicado conjunto difundido por KXAN, tanto Cantu como Sanchez subrayaron la importancia de la comunicación y la transparencia en situaciones de emergencia, y señalaron que hasta el momento de hacerse pública la noticia, el parque no los había contactado en relación al episodio.