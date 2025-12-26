Mundo

Zelensky condicionó la celebración de elecciones en Ucrania al respaldo internacional y a nuevas garantías de seguridad

Estados Unidos propuso organizar comicios durante la ley marcial, pero el país europeo exige respaldo logístico y medidas de protección

Guardar
Zelensky condiciona la convocatoria presidencial
Zelensky condiciona la convocatoria presidencial a garantías internacionales de seguridad (Reuters)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, trasladó a sus socios internacionales la responsabilidad sobre la celebración de las elecciones presidenciales, al considerar que solo con el respaldo externo pueden garantizarse las condiciones mínimas de seguridad para convocar a las urnas en un país afectado por la guerra.

El mandatario explicó que la propuesta de organizar elecciones durante la ley marcial provino de Estados Unidos, aunque subrayó que, más allá de la disposición política, resulta indispensable contar con medidas de protección concretas para la ciudadanía.

En declaraciones, Zelensky insistió en que solo con el respaldo internacional será posible garantizar la infraestructura y las condiciones logísticas para la votación, mientras partes del territorio permanecen bajo control ruso.

El jefe de Estado confirma
El jefe de Estado confirma avances en acuerdos de seguridad con Estados Unidos y Europa (Europa Press)

En las últimas semanas, el jefe de Estado ucraniano confirmó avances en las negociaciones con Estados Unidos y países europeos sobre garantías de seguridad.

Por otro lado, señaló que el acuerdo bilateral con Washington está prácticamente listo y que existen conversaciones en curso con otras naciones europeas para reforzar el apoyo a Ucrania.

Uno de los veinte puntos del borrador del plan de paz contempla la posibilidad de celebrar un referéndum nacional si surgen preguntas de especial sensibilidad que no puedan responder ni el presidente ni una sola persona del Ejecutivo.

“Hay preguntas que solo el pueblo de Ucrania puede responder”, declaró Zelensky, quien sostuvo que el destino del país debe decidirlo el pueblo ucraniano.

La cuestión electoral cobró fuerza tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su primer encuentro con Zelensky, cuando el presidente estadounidense exigió la convocatoria de comicios y lo acusó de comportarse como un dictador por no hacerlo.

Zelensky y Trump se reunirán
Zelensky y Trump se reunirán en Florida para abordar el conflicto con Rusia (Foto AP/Mystyslav Chernov, archivo)

La legislación local establece que el presidente debía convocar elecciones en mayo de 2024, pero la ley marcial y la movilización general debido a la invasión rusa impidieron la organización del proceso electoral.

En ese contexto, el principal asesor presidencial, Mijailo Podoliak, advirtió que Ucrania carece de recursos presupuestarios suficientes para organizar elecciones en la situación actual.

Mijailo Podoliak advierte sobre la
Mijailo Podoliak advierte sobre la falta de recursos para organizar comicios bajo guerra (Reuters)

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, reaccionó con ironía, asegurando que conoce los “trucos” de Ucrania para obtener fondos de Occidente y prefirió no comentar quién debe financiar el proceso.

Dimitri Peskov ironiza sobre las
Dimitri Peskov ironiza sobre las solicitudes de fondos de Ucrania a Occidente (Europa Press)

La Presidencia ucraniana ratificó que el encuentro se celebrará este domingo en Florida. “No vamos a perder ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump. Mucho se puede decidir antes del Año Nuevo”, expresó Zelensky en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Tras la última ronda de negociaciones entre Kiev y Washington, ambas partes consensuaron un plan actualizado de veinte puntos para poner fin a la guerra, documento remitido a Moscú para que exprese su posición.

El nuevo borrador incluye la posibilidad de congelar el frente de batalla y elimina la exigencia de que Ucrania renuncie formalmente a la OTAN. Además, prevé fuertes garantías de seguridad para Ucrania y fija el tamaño de las fuerzas armadas en tiempos de paz en 800.000 efectivos. Estados Unidos, la OTAN y los países europeos firmantes aportarían garantías que “reflejen el Artículo 5”.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

UcraniaElecciones UcraniaVolodimir Zelensky

Últimas Noticias

Israel reconoció oficialmente a Somalilandia como Estado independiente y soberano

El reconocimiento convierte a Israel en el primer Estado miembro de las Naciones Unidas en otorgar reconocimiento formal a la región separatista de Somalia

Israel reconoció oficialmente a Somalilandia

Detuvieron en Paraguay a un ex jefe policial condenado por la trama golpista de Bolsonaro cuando intentaba huir del país

Silvinei Vasques fue arrestado en el aeropuerto internacional de Asunción luego de romper la tobillera electrónica que monitoreaba su arresto domiciliario en Brasil

Detuvieron en Paraguay a un

Un hombre apuñaló a tres mujeres en el metro de París

El atacante fue arrestado por la policía de la capital francesa

Un hombre apuñaló a tres

El oro no se detiene, eleva su récord y arrastra a otros metales preciosos a niveles históricos

Al igual que la plata, el platino, la cotización del metal amarillo trepa a niveles sin antecedentes impulsada por las tensiones globales y la apertura de nuevos frentes de conflicto

El oro no se detiene,

El aro y un fragmento del Edmund Fitzgerald se vendieron por USD 150.000 en una subasta

El remate en Detroit, impulsado por necesidades personales del custodio y tras un acuerdo judicial, atrajo a coleccionistas y renovó el interés por los objetos de la tragedia del Lago Superior

El aro y un fragmento
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Emergencia en discapacidad: un juez

Emergencia en discapacidad: un juez abrió la feria judicial para avanzar con la ejecución del fallo contra el Estado

Cony Camelo reveló que recibió amenazas de muerte tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’: “La gente cree que la televisión es real”

Prosperidad Social confirmó inicio de pagos del ciclo 12 del programa Jóvenes en Paz: estas son las fechas

Moisés Solana: a 90 años de su natalicio, el legado de un pionero del automovilismo mexicano

Cancelan baile sonidero de Navidad en Huamantla, Tlaxcala, y se desata pleito entre vecinos y policías | Video

INFOBAE AMÉRICA
El Centro Deportivo de Sevilla

El Centro Deportivo de Sevilla Este pasa a llamarse Centro Deportivo Olga Carmona

El banco central de Colombia anticipa una subida de los tipos de interés para reconducir la inflación

Mueren dos personas en un nuevo ataque de las fuerzas rusas sobre la provincia de Járkov

Atos vende sus operaciones en América Latina a la empresa brasileña Semantix

Farmacéuticos de AP advierten del riesgo de mezclar el consumo de alcohol con medicamentos

ENTRETENIMIENTO

El reencuentro navideño de Arnold

El reencuentro navideño de Arnold Schwarzenegger y su exesposa María Shriver a 14 años de su escandaloso divorcio

La película que es un orgullo para James Cameron: “Sigue siendo relevante en la actualidad”

El final explicado de Stranger Things 5, volumen 2: la confesión de Will, los recuerdos de Vecna y la verdad del Upside Down

Rob Kardashian prepara su gran regreso a The Kardashians: “Definitivamente quiero estar en la temporada 8”

Ralph Fiennes impacta con su transformación total para “28 Años Después: El Templo de los Huesos”