Zelensky condicionó la celebración de elecciones en Ucrania al respaldo internacional y a nuevas garantías de seguridad

Zelensky condiciona la convocatoria presidencial a garantías internacionales de seguridad (Reuters)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, trasladó a sus socios internacionales la responsabilidad sobre la celebración de las elecciones presidenciales, al considerar que solo con el respaldo externo pueden garantizarse las condiciones mínimas de seguridad para convocar a las urnas en un país afectado por la guerra.

El mandatario explicó que la propuesta de organizar elecciones durante la ley marcial provino de Estados Unidos, aunque subrayó que, más allá de la disposición política, resulta indispensable contar con medidas de protección concretas para la ciudadanía.

En declaraciones, Zelensky insistió en que solo con el respaldo internacional será posible garantizar la infraestructura y las condiciones logísticas para la votación, mientras partes del territorio permanecen bajo control ruso.

El jefe de Estado confirma avances en acuerdos de seguridad con Estados Unidos y Europa (Europa Press)

En las últimas semanas, el jefe de Estado ucraniano confirmó avances en las negociaciones con Estados Unidos y países europeos sobre garantías de seguridad.

Por otro lado, señaló que el acuerdo bilateral con Washington está prácticamente listo y que existen conversaciones en curso con otras naciones europeas para reforzar el apoyo a Ucrania.

Uno de los veinte puntos del borrador del plan de paz contempla la posibilidad de celebrar un referéndum nacional si surgen preguntas de especial sensibilidad que no puedan responder ni el presidente ni una sola persona del Ejecutivo.

“Hay preguntas que solo el pueblo de Ucrania puede responder”, declaró Zelensky, quien sostuvo que el destino del país debe decidirlo el pueblo ucraniano.

La cuestión electoral cobró fuerza tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su primer encuentro con Zelensky, cuando el presidente estadounidense exigió la convocatoria de comicios y lo acusó de comportarse como un dictador por no hacerlo.

Zelensky y Trump se reunirán en Florida para abordar el conflicto con Rusia (Foto AP/Mystyslav Chernov, archivo)

La legislación local establece que el presidente debía convocar elecciones en mayo de 2024, pero la ley marcial y la movilización general debido a la invasión rusa impidieron la organización del proceso electoral.

En ese contexto, el principal asesor presidencial, Mijailo Podoliak, advirtió que Ucrania carece de recursos presupuestarios suficientes para organizar elecciones en la situación actual.

Mijailo Podoliak advierte sobre la falta de recursos para organizar comicios bajo guerra (Reuters)

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, reaccionó con ironía, asegurando que conoce los “trucos” de Ucrania para obtener fondos de Occidente y prefirió no comentar quién debe financiar el proceso.

Dimitri Peskov ironiza sobre las solicitudes de fondos de Ucrania a Occidente (Europa Press)

La Presidencia ucraniana ratificó que el encuentro se celebrará este domingo en Florida. “No vamos a perder ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump. Mucho se puede decidir antes del Año Nuevo”, expresó Zelensky en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Tras la última ronda de negociaciones entre Kiev y Washington, ambas partes consensuaron un plan actualizado de veinte puntos para poner fin a la guerra, documento remitido a Moscú para que exprese su posición.

El nuevo borrador incluye la posibilidad de congelar el frente de batalla y elimina la exigencia de que Ucrania renuncie formalmente a la OTAN. Además, prevé fuertes garantías de seguridad para Ucrania y fija el tamaño de las fuerzas armadas en tiempos de paz en 800.000 efectivos. Estados Unidos, la OTAN y los países europeos firmantes aportarían garantías que “reflejen el Artículo 5”.

(Con información de Europa Press y EFE)