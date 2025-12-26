Mundo

Raid terrorista en el norte de Israel: un atacante con cuchillo y un auto mató a dos personas antes de ser herido por un civil

La policía indicó que investiga “un ataque continuo” luego de que un individuo utilizara armas cortantes y un vehículo para agredir a transeúntes en Beit Shean

La camioneta utilizada en un
La camioneta utilizada en un ataque mortal con apuñalamiento y embestida perpetrado por un palestino de Cisjordania en el norte de Israel, cerca de Afula (Policia de Israel)

Al menos dos personas murieron y una tercera resultó herida este viernes en un ataque que la Policía israelí califica de “terrorista”, después de que un palestino de Cisjordania presuntamente atropellara a un hombre en la ciudad de Beit Shean, en el norte de Israel, y kilómetros más adelante apuñalara a una joven.

“La investigación preliminar indica que se trata de un ataque terrorista que comenzó en la ciudad de Beit Shean, donde un peatón fue atropellado. Posteriormente, una joven fue apuñalada cerca de la carretera 71”, dice un comunicado policial, que añade que el presunto agresor fue disparado poco después en Afula por un transeúnte y evacuado al hospital en estado moderado.

En la calle Shomron de Beit Shean, los equipos de emergencias israelíes del Magen David Adom (MDA) brindaron atención médica y realizaron, sin éxito, una reanimación a un hombre de 68 años que había sido atropellado por un vehículo. La víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

En una calle cercana, otro paramédico halló a un adolescente sentado dentro de un vehículo, consciente y con lesiones leves, quien según testigos había sido también atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. El joven fue trasladado en una ambulancia al hospital, informó este mismo servicio de emergencias.

A unos pocos kilómetros de allí, en el cruce de la carretera 71 cerca del kibutz de Ein Harod, una mujer joven fue declarada muerta tras sufrir heridas penetrantes propias de un apuñalamiento, según el MDA y la investigación preliminar policial.

Según esta última fuente, el presunto agresor -residente de Cisjordania- fue disparado por un transeúnte civil cerca del cruce de Maonot en Afula, ciudad localizada a unos 25 kilómetros de Beit Shean, y permanece ingresado.

En declaraciones a los periodistas en el lugar de los hechos, el jefe de policía, Danny Levy, calificó el ataque como un “incidente muy grave”.

“El incidente ha concluido, el terrorista fue neutralizado. Seguimos trabajando en el caso del terrorista y su familia para investigar los hechos junto con el Shin Bet y otras fuerzas de seguridad”, afirmó.

El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel que actúen “con fuerza e inmediatamente” contra la aldea de Qabatiya, en el norte de Cisjordania, de donde procedía el atacante.

Un comunicado de la oficina de Katz dijo que las fuerzas de seguridad trabajarán para “localizar y frustrar a todos los terroristas y atacar la infraestructura terrorista en la aldea”, advirtiendo que cualquiera que ayude o respalde al terrorismo “pagará el precio completo”.

Katz también expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos en el ataque, calificando la pérdida de “inimaginable” y elogió a las fuerzas de seguridad por actuar “con rapidez, decisión y profesionalidad”.

