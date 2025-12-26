Mundo

Putin financiará la invasión a Ucrania con más impuestos a los rusos en 2026: subirá el IVA al 22%

El propio Ministerio de Finanzas reconoció que la guerra, a la que llaman “operación militar especial”, es una prioridad estratégica a la cual el Kremlin ha decidido garantizar la financiación. Lo pagarán los contribuyentes con el ajuste impositivo

Guardar
El presidente Vladimir Putin, durante
El presidente Vladimir Putin, durante una reunión del Consejo de Seguridad ruso (Kremlin/dpa)

Rusia, con una economía cada vez más desgastada por la guerra, meterá la mano en 2026 en el bolsillo del contribuyente para financiar la campaña militar en Ucrania, mientras se deteriora su industria y su mercado interno, dominado cada vez más por China.

“La prioridad estratégica es garantizar la financiación de las necesidades de la seguridad y la defensa del país, así como el apoyo social de las familias que participan en la operación militar especial (guerra de Ucrania)”, rezaba la nota publicada por el Ministerio de Finanzas ruso cuando se dio a conocer la subida del 20 al 22 % del IVA para el próximo año.

Además, la alicaída economía está dejando por el camino industrias como la metalúrgica y la energética, donde está especialmente en crisis el sector hullero.Mientras tanto, a pesar del aumento de precios, caída de la inversión y de la demanda, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha decidido seguir por el momento con la campaña militar y aplazar las negociaciones de paz hasta lograr sus objetivos.

De hecho, al reunir el jueves al Consejo de Estado, aseguró que los rusos entenderán y apoyarán el aumento de los impuestos, siempre que el Estado cumpla con sus obligaciones sociales y garantice la seguridad del país.Crisis de los pesos pesadosLos sectores del petróleo, el gas, el carbón y la metalurgia están en crisis y también lo están grandes corporaciones estatales como la nuclear Rosatom, la hidroeléctrica RusHydro y la de ferrocarriles RZhD.

El petrolero de crudo con
El petrolero de crudo con bandera rusa de Rosneft, Akademik Gubkin, transita por el Bósforo en Estambul, Turquía (REUTERS/Yoruk Isik/Foto de archivo)

A causa de las últimas sanciones estadounidenses contra las dos mayores petroleras rusas -Rosneft y Lukoil-, volvieron a caer un 35 % en noviembre los ingresos por las exportaciones de crudo y gas y se espera que desciendan otro 50 % para diciembre.

Sin embargo, las autoridades tampoco pueden permitirse un rescate a través de inyecciones de capital debido a la alta inflación y los denodados esfuerzos para bajarla, cuando ya han sacrificado casi por completo el clima de inversión en el país.

De este modo, “Rusia entrará en 2026 con sectores clave estancados, pero mantendrá su objetivo principal de bajar los altos índices de inflación”. “La dinámica de la economía ahora mismo es de casi cero. Es un coche en punto muerto con el motor encendido, como es el caso de la industria militar, que funciona a plena potencia”, comentó la economista de Carnegie, Alexandra Prokopenko.

Esta misma semana, el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, admitió que Rusia no saldría de su actual estancamiento económico hasta 2027, después de que el Ministerio de Economía pronosticara un crecimiento del 1 % del PIB para este año tras crecer un 4,1 % en 2024.

El vice primer ministro ruso
El vice primer ministro ruso Alexander Novak (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)

El Kremlin saca de donde puede

Las autoridades rusas ven caer los ingresos en las arcas públicas, pero no rebajan los gastos, sino que aumentan la carga impositiva sobre los ciudadanos, ya que ven a la población como un recurso más.

Además del IVA, subirán otros impuestos como aquellos sobre la renta de personas físicas y de sociedades, se eliminarán los beneficios fiscales para los autónomos y la mayoría de pymes, y aumentarán las tasas a los coches, a pesar de ser otro sector en deterioro.

Las empresas tecnológicas, por ejemplo, verán doblada su tarifa impositiva, del 7,6 % al 15 %.

También continuó este año la recaudación a través de la confiscación de activos privados, cifra que a mediados de año ascendía ya a 50.000 millones de dólares (cerca del 2 % del PIB nacional) tras la nacionalización de más de 100 activos desde 2022.

El presidente ruso Vladímir Putin
El presidente ruso Vladímir Putin firma una fotografía de un bombardero nuclear TU-160M en la fábrica de aviación Gorbunov en Kazán, Rusia. Las armas son la prioridad en el gasto ruso (Sputnik/Alexéi Nikolsky/Kremlin/archivo)

¿Qué se espera para 2026?

Las nuevas medidas fiscales pueden generar un efecto en cadena que lleve a una mayor caída de la demanda. El IVA aumentará los costes de producción, que junto con la crecida de las tasas impositivas, disparará los precios del producto final.

Según el economista opositor ruso Ígor Lipsits, los mayores afectados serán las pymes y defiende que estas medidas aumentarán la economía sumergida.“Es algo tradicional, cuando el Estado arrastra a Rusia al precipicio, mientras la gente corriente trata de salvarse escurriéndose de su mano”, señala.

Las pymes rusas están preocupadas por la situación, ya que los cambios afectan considerablemente a su negocio, que generalmente opera con márgenes de beneficios pequeños y cada vez lo tienen más difícil para competir con las empresas chinas.Mientras tanto, el fuerte rublo, que se fortaleció un 45 % a lo largo del año -una apreciación jamás vista en los últimos 30 años-, genera en realidad problemas para la economía militar, según Bloomberg.

Si la tendencia alcista continúa, el enfriamiento de la economía rusa podría derivar en estanflación, es decir, un estancamiento económico al mismo tiempo que una cuantiosa subida de precios.

De este modo, los expertos prevén que para el próximo año aumente la disputa entre las autoridades económicas que apoyan la fuerte política monetaria con el objetivo de bajar la inflación, como es el caso del Banco Central ruso, y los partidarios de rebajar el rublo para favorecer el clima de inversión, como la patronal rusa -el jefe de Nornickel, Vladímir Potanin, pidió este viernes un tipo de interés del 6 % frente al 16 % actual- y Sberbank, el mayor banco del país.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaImpuestosIVA en RusiaVladimir Putin

Últimas Noticias

Ucrania derribó 73 de los 99 drones que lanzó Rusia en una serie de ataques nocturnos

El asalto aéreo ocasionó daños en infraestructuras y en tres barcos extranjeros en la región del mar Negro, lo que acentuó la preocupación por la seguridad marítima y el libre tránsito en aguas internacionales

Ucrania derribó 73 de los

El Ejército israelí atacó posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur y en el este de Líbano

Los operativos fueron dirigidos a depósitos de armas y complejos de entrenamiento vinculados a la organización respaldada por el régimen de Irán

El Ejército israelí atacó posiciones

En medio de las tensiones con China, Japón tendrá un presupuesto de Defensa récord de 58 mil millones de dólares en 2026

El gobierno de la nueva premier, Sanae Takaichi, se plantea incrementar los recursos destinados al armamento para poner freno a las pretensiones expansionistas de Beijing en la región. Será el tercer país del mundo con mayor inversión en este sector

En medio de las tensiones

Ataque con cuchillo y spray químico en una fábrica de Japón: al menos 14 heridos

Ocurrió en la planta de caucho Yokohama Rubber Company, donde un empleado dio la voz de alerta y el atacante fue detenido. Cinco de las personas apuñaladas están graves

Ataque con cuchillo y spray

Zelensky confirmó que se reunirá próximamente con Trump: “No vamos a perder ni un solo día”

“Mucho se puede decidir antes del Año Nuevo”, indicó en sus redes sociales. El anuncio se conoció tras la última ronda de negociaciones entre Washington y Kiev, que dio lugar a un plan actualizado de 20 puntos para poner fin a la guerra con Rusia

Zelensky confirmó que se reunirá
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Investigan la muerte de un

Investigan la muerte de un padre y su hijo en Mugardos (A Coruña) por un incendio en su vivienda

Si te gusta ‘Fargo’ y ‘Twin Peaks’ no te pierdas la última gran serie del año en Disney+: Ethan Hawke en la piel de un librero detective

Presupuesto: “Este tratamiento exprés daña al país, y debería volver a Diputados por varios temas”, planteó Mayans

Cuál es el nuevo ingreso máximo que fijó la Anses para acceder al cobro de asignaciones familiares

Llega a España ‘Homo Argentum’, la cinta argentina más polémica (y exitosa): “Lo peor que le puede pasar a una película es que no impacte en la realidad”

INFOBAE AMÉRICA
La oposición taiwanesa consigue aprobar

La oposición taiwanesa consigue aprobar el comienzo de un difícil 'impeachment' contra el presidente Lai

Arranca la fase final de la operación de Navidad con una previsión de 8,3 millones de desplazamientos

Pellegrino Matarazzo: "Soy muy optimista, la gente que se pone límites no cree en sí misma"

El Gobierno lanza una nueva convocatoria de ayudas a repotenciación eólica e hidroeléctrica con 292 millones

Aumentan a cinco los muertos por una explosión en una mezquita en un barrio de mayoría alauí de Homs, Siria

ENTRETENIMIENTO

“Me comporté como un idiota”:

“Me comporté como un idiota”: Daniel Radcliffe confesó que fue un obstáculo en la escena más esperada de Harry Potter

Michael B. Jordan y el reto de interpretar a dos personajes en Sinners: “Dame una misión y objetivo, y lo voy a alcanzar”

“Nada duele más que estar seguro de que un papel es tuyo y no conseguirlo”: William H. Macy y la audición que casi lo deja afuera de Fargo

Kiefer Sutherland repasó las decisiones que marcaron su carrera y admitió: “Dejé pasar algunas oportunidades y me arrepiento”

Amazon Prime emite una versión de ‘Qué bello es vivir’ recortada sin una de sus mejores escenas: “Es un sacrilegio”