Ataque con cuchillo y spray químico en una fábrica de Japón: al menos 14 heridos

Ocurrió en la planta de caucho Yokohama Rubber Mishima, donde un empleado dio la voz de alerta y el atacante fue detenido

Yokohama, al sur de Tokio
Yokohama, al sur de Tokio (REUTERS/Issei Kato/Archivo)

Al menos 14 personas resultaron heridas este viernes en un ataque con arma blanca en una fábrica del centro de Japón, en el que también se roció un líquido no identificado, informó un responsable de los servicios de emergencia.

14 personas han sido trasladadas por los servicios de emergencia”, declaró a la agencia de noticias AFP Tomoharu Sugiyama, responsable del departamento de bomberos de la ciudad de Mishima, en la región de Shizuoka.

Según el funcionario, alrededor de las 16:30 local (07:30 GMT) se recibió una llamada de una fábrica de caucho cercana en la que se informó de que “cinco o seis personas habían sido apuñaladas por alguien” y que también se había utilizado un “líquido en aerosol”.

Los medios de comunicación japoneses, incluida la emisora ​​pública NHK, informaron que la policía había arrestado a un hombre como sospechoso de intento de asesinato.

Se desconoce la gravedad de las lesiones, aunque NHK afirmó que todas las víctimas permanecieron conscientes.

La planta de caucho de Yokohama Rubber en Mishima, Prefectura de Shizuoka, Japón, es una instalación clave para la producción de neumáticos, destacándose por su enfoque en la sostenibilidad, siendo la primera planta en el mundo en producir neumáticos de carreras (Super Fórmula) con una alta proporción de materiales sostenibles y energía renovable, operando bajo un fuerte sistema de gestión ambiental y la certificación ISO 14001, contribuyendo a los objetivos medioambientales globales de Yokohama.

Entre sus características y actividades principales, se encuentran la producción de neumáticos para carreras.

Fundada en 1917, Yokohama Rubber es una empresa con varias plantas de producción en el mundo, incluyendo las de Filipinas, Estados Unidos e India. La planta de Mishima, establecida en 1946, es un pilar importante dentro de la red de producción y sostenibilidad de Yokohama.

Los delitos violentos son relativamente poco frecuentes en Japón, que tiene una baja tasa de homicidios y una de las leyes de armas más estrictas del mundo. Sin embargo, se producen ocasionalmente apuñalamientos e incluso tiroteos, incluido el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022.

Un japonés fue condenado a muerte en octubre por un tiroteo y apuñalamiento que mató a cuatro personas, incluidos dos policías, en 2023. Un hombre de 43 años también fue acusado de intento de asesinato en mayo por un ataque con cuchillo en la estación de metro Toda-mae de Tokio.

