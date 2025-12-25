Putin demora la respuesta sobre la nueva propuesta de paz de Estados Unidos y Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una ceremonia para presentar las más altas condecoraciones estatales en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 24 de diciembre de 2025. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS

El Kremlin aseguró este jueves que está a la espera de que el presidente ruso, Vladímir Putin, emita su valoración sobre el plan de paz de 20 puntos modificado por Ucrania y sus aliados europeos.

“Dependiendo de qué decisión tome el jefe del Estado, continuaremos nuestra comunicación con los americanos”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov añadió que en estos momentos el Kremlin “está analizando” el material que le entregó el emisario ruso en las negociaciones con Estados Unidos, Kiril Dmítriev, que mantuvo el pasado fin de semana consultas en Miami.

Rusia se ha negado a comentar el plan desvelado la víspera por el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, con la excusa de que los medios de comunicación no son la plataforma adecuada para hacerlo.

Un miembro del personal de emergencia ayuda a una anciana que se encontraba dentro de un edificio de apartamentos dañado por un ataque con drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 23 de diciembre de 2025. REUTERS/Thomas Peter/Foto de archivo

Los expertos independientes consideran que dicha actitud esconde en realidad el abierto rechazo de dicho plan -Moscú ya tenía reservas sobre el documento original de 28 puntos-, ya que no incluye las principales demandas territoriales rusas y la notable reducción del tamaño del ejército ucraniano.

Hace una semana, en su conferencia de prensa anual, Putin aseguró que él nunca rechazó el plan presentado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, por lo que “la pelota está en el tejado” de Kiev y sus aliados.

Al mismo tiempo, se mantuvo en sus trece, exigió el repliegue ucraniano del Donbás y aseguró que la única forma de evitar futuras operaciones militares especiales en Europa, como la actual en Ucrania, es que se respeten los intereses de seguridad de Rusia.

Según Zelensky, los 20 puntos del plan plantean un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania, que sería supervisado por un mecanismo de monitoreo y cimentado en una serie de garantías de seguridad, como un Ejército ucraniano con 800.000 efectivos y acuerdos vinculantes por los que EE.UU. y otros aliados se comprometerían a proporcionar una defensa equivalente al Artículo 5 de la OTAN.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, asiste a una conferencia de prensa el día de la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq

Con respecto a la cuestión más espinosa, las cesiones territoriales que reclama Rusia, Zelensky reconoció que en estos momentos hay dos opciones sobre la mesa, de las que Kiev prefiere la primera, que pasaría por congelar la actual línea del frente.

La segunda pasaría por la creación de una o varias zonas económicas en la parte de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla pero que reclama Moscú, algo que sin embargo solo se estudiaría una vez que Kiev haya recibido garantías de seguridad suficientes.

(con información de EFE)