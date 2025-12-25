Mundo

India autorizó dos nuevas aerolíneas tras las cancelaciones masivas de vuelos

El Gobierno concedió autorizaciones iniciales a dos nuevas compañías en medio del escrutinio regulatorio a IndiGo, cuyas cancelaciones afectaron a miles de pasajeros en todo el país

FOTO DE ARCHIVO: Un avión
FOTO DE ARCHIVO: Un avión de la aerolínea IndiGo se desplaza por la pista a primera hora de la mañana en el Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose, en Calcuta, India, el 20 de noviembre de 2024. (REUTERS/Francis Mascarenhas. Foto de archivo)

India ha dado un nuevo impulso a la apertura de su mercado aéreo al conceder autorizaciones iniciales a dos nuevas aerolíneas, en un contexto marcado por la crisis provocada por las recientes cancelaciones masivas de vuelos de IndiGo, que paralizaron el transporte aéreo nacional.

El ministro de Aviación Civil, Ram Mohan Naidu, anunció en la red social X la entrega del “certificado de no objeción” a alHind Air y FlyExpress, y remarcó como prioridad fomentar una mayor competencia en el sector. El gobierno busca así evitar situaciones de concentración excesiva y asegurar precios estables y una mejor conectividad para los pasajeros.

La decisión se produce tras la intervención de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que ordenó a IndiGo una reducción inmediata del 5 % en su programación de vuelos. Esta medida se adoptó al constatarse deficiencias en la planificación operativa de la compañía, que actualmente domina más del 60 % del mercado doméstico. A comienzos de mes, IndiGo afrontó una crisis al cancelar centenares de vuelos diarios, superando los 300 en una sola jornada, lo que afectó a los principales aeropuertos del país.

El colapso operacional se atribuyó a la escasez de pilotos y a la dificultad de la aerolínea para ajustarse a una normativa que prohíbe reemplazar los descansos semanales por días de licencia. Ante el agravamiento de la situación, el gobierno suspendió temporalmente esta disposición con el fin de atenuar el impacto en los usuarios.

FOTO DE ARCHIVO: Un empleado
FOTO DE ARCHIVO: Un empleado de IndiGo trabaja en el etiquetado de equipajes y pertenencias de pasajeros varados de la aerolínea tras interrupciones a gran escala de vuelos, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, en Nueva Delhi, India, el 8 de diciembre de 2025. (REUTERS/Bhawika Chhabra. Foto de archivo)

Según la información oficial, alHind Air planea iniciar vuelos regionales en el sur de la India utilizando aviones turbohélice ATR y se encuentra gestionando su certificado de operador aéreo. Por su parte, FlyExpress ha anunciado el inicio próximo de sus operaciones.

El consejero delegado de IndiGo, Pieter Elbers, ofreció disculpas a los pasajeros afectados por las disrupciones y aseguró que la aerolínea proporcionará información sobre las opciones de reembolso disponibles. La compañía, que el año pasado transportó a más de 100 millones de pasajeros, afronta ahora un creciente escrutinio público y regulatorio, en medio de acusaciones de prácticas monopolísticas dentro del sector aéreo indio.

La suspensión de rutas desde los principales aeropuertos del país ha tenido un impacto inmediato en el mercado, con un fuerte encarecimiento de las alternativas operadas por aerolíneas como Air India y SpiceJet, cuyos precios llegaron a multiplicarse por cuatro.

Estas cancelaciones masivas se producen, además, en plena temporada de bodas en la India, un periodo de alta movilidad interna que cada año impulsa el desplazamiento de decenas de miles de personas entre distintas ciudades y regiones del país.

(Con información de EFE)

IndiaIndiGovuelosUltimas noticias America

