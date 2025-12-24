Reino Unido expresó ante la ONU su respaldo al pueblo venezolano y afirmó que “las libertades políticas siguen gravemente restringidas”

Archie Young, embajador ante la Asamblea General en la Misión del Reino Unido ante la ONU, advirtió la represión que viven los venezolanos por la dictadura chavista que gobierna el país (REUTERS/Phil Noble)

El Reino Unido reiteró este martes, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, su respaldo al pueblo venezolano y expresó preocupación por el deterioro político, social y humanitario en Venezuela. El representante británico sostuvo que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder “carece de legitimidad” y denunció la falta de transparencia en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Archie Young, embajador ante la Asamblea General en la Misión del Reino Unido ante la ONU, resaltó que, a 18 meses de los comicios, el Consejo Nacional Electoral en manos del régimen venezolano no publicó los resultados completos y señaló que informes independientes, tanto nacionales como internacionales, documentaron irregularidades significativas.

“Las libertades políticas siguen gravemente restringidas. La situación de los derechos humanos continúa deteriorándose y el sistema político y judicial se erosiona aún más”, afirmó.

El diplomático advirtió sobre el impacto de la represión estatal y el colapso de los servicios básicos, factores que generaron niveles extremos de pobreza y una crisis de desplazamiento con repercusiones en toda la región. “Seguimos muy preocupados por la represión continua en Venezuela y las luchas cotidianas de los venezolanos”, apuntó.

El Reino Unido reiteró su apoyo a una salida pacífica a la crisis venezolana. “Apoyamos firmemente al pueblo de Venezuela en su búsqueda de un futuro democrático. Merecen un gobierno que refleje su voluntad en las urnas. Seguiremos trabajando para lograr una transición pacífica y negociada”, sostuvo el diplomático.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, bailan durante una celebración navideña en el barrio de San Agustín, en Caracas, mientras avanzaba la cumbre del Consejo de Seguridad de la ONU (Reuters)

Young también alertó sobre el impacto del narcotráfico y el crimen organizado vinculados a Venezuela. “El narcotráfico y la delincuencia organizada siguen comprometiendo comunidades de todo el mundo, socavando la estabilidad y nuestra seguridad común”. En ese sentido, informó que Londres continuará cooperando con socios en América Latina para enfrentar estos desafíos.

El Reino Unido reafirmó su adhesión a los principios de la Carta de la ONU y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a la que calificó como “piedra angular” del orden jurídico internacional en materia oceánica. “El Reino Unido siempre apoyará el derecho internacional y su respeto. Seguiremos vigilando esta situación muy de cerca”, concluyó el representante británico.

Por su parte, Estados Unidos también anunció el martes que intensificará al máximo las sanciones contra la dictadura chavista y reafirmó que mantendrá la confiscación de petroleros sancionados en el mar Caribe, al acusar a Nicolás Maduro de utilizar el comercio ilegal de crudo para financiar redes de narcotráfico.

La declaración fue realizada por el embajador estadounidense Mike Waltz durante la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad solicitada por la delegación venezolana.

“Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cartel de los Soles”, afirmó el diplomático ante los miembros del Consejo.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, se dirige a una reunión del Consejo de Seguridad para discutir sobre la situación en Venezuela (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Waltz recordó que estas estructuras criminales fueron designadas por Washington como organización terrorista y que operan con respaldo de altos líderes del chavismo.

El debate se produjo en un contexto de tensión bilateral, tras la decisión del presidente Donald Trump de ordenar el bloqueo del tránsito de buques petroleros sancionados que transportan crudo venezolano y autorizar su interceptación en aguas internacionales. Para Washington, estas embarcaciones constituyen “el principal salvavidas económico” del régimen de Maduro y una fuente directa de financiamiento de actividades ilícitas.

Mike Waltz reiteró que Trump fue “muy claro” en la decisión de emplear “todo el poder y la fuerza de Estados Unidos” para enfrentar el narcotráfico regional por medio de la Operación Lanza del Sur. “No vamos a permitir que estos carteles, que han operado con impunidad durante demasiado tiempo, sigan destruyendo comunidades en nuestro hemisferio”, señaló durante su intervención.

(Con información de EFE)