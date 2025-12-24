Mundo

Reino Unido expresó ante la ONU su respaldo al pueblo venezolano y afirmó que “las libertades políticas siguen gravemente restringidas”

“Seguimos muy preocupados por la represión continua en Venezuela y las luchas cotidianas de los venezolanos”, declaró el diplomático británico Archie Young durante una sesión del Consejo de Seguridad

Guardar
Archie Young, embajador ante la
Archie Young, embajador ante la Asamblea General en la Misión del Reino Unido ante la ONU, advirtió la represión que viven los venezolanos por la dictadura chavista que gobierna el país (REUTERS/Phil Noble)

El Reino Unido reiteró este martes, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, su respaldo al pueblo venezolano y expresó preocupación por el deterioro político, social y humanitario en Venezuela. El representante británico sostuvo que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder “carece de legitimidad” y denunció la falta de transparencia en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Archie Young, embajador ante la Asamblea General en la Misión del Reino Unido ante la ONU, resaltó que, a 18 meses de los comicios, el Consejo Nacional Electoral en manos del régimen venezolano no publicó los resultados completos y señaló que informes independientes, tanto nacionales como internacionales, documentaron irregularidades significativas.

“Las libertades políticas siguen gravemente restringidas. La situación de los derechos humanos continúa deteriorándose y el sistema político y judicial se erosiona aún más”, afirmó.

El diplomático advirtió sobre el impacto de la represión estatal y el colapso de los servicios básicos, factores que generaron niveles extremos de pobreza y una crisis de desplazamiento con repercusiones en toda la región. “Seguimos muy preocupados por la represión continua en Venezuela y las luchas cotidianas de los venezolanos”, apuntó.

El Reino Unido reiteró su apoyo a una salida pacífica a la crisis venezolana. “Apoyamos firmemente al pueblo de Venezuela en su búsqueda de un futuro democrático. Merecen un gobierno que refleje su voluntad en las urnas. Seguiremos trabajando para lograr una transición pacífica y negociada”, sostuvo el diplomático.

El dictador de Venezuela, Nicolás
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, bailan durante una celebración navideña en el barrio de San Agustín, en Caracas, mientras avanzaba la cumbre del Consejo de Seguridad de la ONU (Reuters)

Young también alertó sobre el impacto del narcotráfico y el crimen organizado vinculados a Venezuela. “El narcotráfico y la delincuencia organizada siguen comprometiendo comunidades de todo el mundo, socavando la estabilidad y nuestra seguridad común”. En ese sentido, informó que Londres continuará cooperando con socios en América Latina para enfrentar estos desafíos.

El Reino Unido reafirmó su adhesión a los principios de la Carta de la ONU y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a la que calificó como “piedra angular” del orden jurídico internacional en materia oceánica. “El Reino Unido siempre apoyará el derecho internacional y su respeto. Seguiremos vigilando esta situación muy de cerca”, concluyó el representante británico.

Por su parte, Estados Unidos también anunció el martes que intensificará al máximo las sanciones contra la dictadura chavista y reafirmó que mantendrá la confiscación de petroleros sancionados en el mar Caribe, al acusar a Nicolás Maduro de utilizar el comercio ilegal de crudo para financiar redes de narcotráfico.

La declaración fue realizada por el embajador estadounidense Mike Waltz durante la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad solicitada por la delegación venezolana.

Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cartel de los Soles”, afirmó el diplomático ante los miembros del Consejo.

El embajador de Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, se dirige a una reunión del Consejo de Seguridad para discutir sobre la situación en Venezuela (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Waltz recordó que estas estructuras criminales fueron designadas por Washington como organización terrorista y que operan con respaldo de altos líderes del chavismo.

El debate se produjo en un contexto de tensión bilateral, tras la decisión del presidente Donald Trump de ordenar el bloqueo del tránsito de buques petroleros sancionados que transportan crudo venezolano y autorizar su interceptación en aguas internacionales. Para Washington, estas embarcaciones constituyen “el principal salvavidas económico” del régimen de Maduro y una fuente directa de financiamiento de actividades ilícitas.

Mike Waltz reiteró que Trump fue “muy claro” en la decisión de emplear “todo el poder y la fuerza de Estados Unidos” para enfrentar el narcotráfico regional por medio de la Operación Lanza del Sur. “No vamos a permitir que estos carteles, que han operado con impunidad durante demasiado tiempo, sigan destruyendo comunidades en nuestro hemisferio”, señaló durante su intervención.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias América+Reino UnidoVenezueladictadura chavistarégimen venezolanoConsejo de SeguridadONUNaciones Unidas

Últimas Noticias

Quiénes son los iraníes de la Fuerza Quds que dan apoyo a Maduro en Caracas en su momento más dramático

Los agentes viajan permanentemente entre Caracas y Teherán. Algunos lo hacen bajo cobertura diplomática y permanecen en la capital venezolana. Uno por uno, los nombres de los miembros de esa unidad de la Guardia Revolucionaria Islámica

Quiénes son los iraníes de

Taiwán anunció la incorporación de nuevos cables submarinos de telecomunicaciones tras sabotajes atribuidos al régimen chino

El ministro de Asuntos Digitales, Lin Yi-jing, explicó durante la sexta reunión del Comité de Resiliencia de Defensa de toda la Sociedad que los nuevos cables contarán con una capa protectora tipo “armadura”, lo que dificultará su daño

Taiwán anunció la incorporación de

Tailandia y Camboya inician cuatro días de negociaciones para buscar una resolución pacífica a los enfrentamientos fronterizos

Las delegaciones acordaron avanzar con las conversaciones hasta el viernes por iniciativa del Comité General de Fronteras (GBC), un mecanismo de seguridad utilizado con anterioridad para acordar medidas destinadas a mantener la paz en zonas limítrofes

Tailandia y Camboya inician cuatro

Volodimir Zelensky destacó el respaldo de la UE a Ucrania ante la amenaza rusa: “Valoramos enormemente el apoyo”

“Actualmente se están llevando a cabo negociaciones que pueden cambiar radicalmente la situación, y es esencial ejercer la presión adecuada sobre Rusia en aras de la paz: una presión conjunta de todos los socios”, expresó el mandatario ucraniano

Volodimir Zelensky destacó el respaldo

Australia sorprende con el hallazgo de decenas de herramientas aborígenes de 170 años de antigüedad: cómo eran y por qué son tan valiosas

El descubrimiento de 60 tulas en Queensland permite reconstruir costumbres, redes de intercambio y técnicas de supervivencia de los Pitta Pitta, al tiempo que la digitalización facilita el acceso al patrimonio cultural para toda la comunidad

Australia sorprende con el hallazgo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió una de las víctimas

Murió una de las víctimas de la explosión en un depósito ilegal de pirotecnia en Mendoza

Un hombre intentó prender fuego a una mujer en Mendoza y continuará preso hasta el juicio

Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española por origen sefardí a una colombiana que estudió Arquitectura en Barcelona en los años 90

España afronta la Nochebuena y la Navidad más frías en 15 años por una “masa de aire frío polar continental”: la Aemet espera nieve en estas regiones

Brutal choque en Mendoza: la embistió un auto, salió despedida de su moto y la atropelló un tractor

INFOBAE AMÉRICA
El CNE llamó a observadores

El CNE llamó a observadores nacionales e internacionales a mantenerse atentos ante posibles intentos de afectar el proceso electoral

La lluvia continuará en gran parte de la Península y nevará en cotas bajas de la mitad norte

Milagros Tolón será la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Elma Saiz nueva portavoz

Gloria Camila se convierte el defensora de Olga Moreno ante los rumores de crisis con Agustín Etienne

El público accede al Teatro Real tras una larga cola de horas de espera: "Que abran ya, que el público se va"

ENTRETENIMIENTO

“Stranger Things” rompe récord de

“Stranger Things” rompe récord de visualizaciones en Netflix

Tylor Chase recibió ayuda de su excompañero de Nickelodeon, Daniel Curtis Lee, tras quedarse sin hogar

Amanda Bynes mostró su transformación física tras perder 12 kilos por usar Ozempic

Dos jóvenes describen las terribles condiciones del centro de rehabilitación donde estuvo Nick Reiner

Dakota Johnson y Antonio Banderas: una historia de familia, cine y reconocimiento mutuo