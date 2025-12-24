Mundo

Las autoridades turcas recuperaron la caja negra del avión estrellado que transportaba a un jefe militar libio

El aparato se precipitó poco después de despegar cerca de Ankara y la información recogida por el registrador será clave para establecer cómo ocurrieron los hechos

Guardar
Equipos turcos de búsqueda y
Equipos turcos de búsqueda y rescate llegan al lugar donde se estrelló un avión en el que viajaba el jefe del Estado Mayor del ejército libio, Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, cerca de la localidad de Kesikkavak, Turquía. 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Cagla Gurdogan

La caja negra del avión que se estrelló el martes por la noche cerca de Ankara, causando la muerte de todos sus pasajeros, entre ellos el jefe del Estado Mayor libio y sus asesores, fue encontrada, anunció el miércoles el ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya.

“El registrador de voz y la caja negra de la aeronave fueron recuperados”, declaró el ministro, que se desplazó al lugar del accidente, a unos 50 kilómetros de la capital turca.

“Las autoridades competentes iniciaron su examen”, añadió.

Los cuerpos de las ocho personas que se encontraban a bordo siguen en el lugar del siniestro, donde los restos del avión están esparcidos sobre una superficie de 3 km², precisó el ministro.

Miembros del equipo de búsqueda
Miembros del equipo de búsqueda y rescate turco llegan al lugar del accidente del avión que transportaba al jefe del Estado Mayor del ejército libio, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, cerca de la aldea de Kesikkavak, Turquía, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Stringer

“Un total de 408 personas, entre equipos de rescate, gendarmería, policía y servicios de salud, así como 103 vehículos terrestres y 7 aeronaves, están movilizados. Drones, incluidos drones térmicos, también transmiten imágenes en tiempo real de la zona”, agregó.

Los equipos de rescate trabajaban intensamente el miércoles por la mañana en medio de una densa niebla y tras una noche de fuertes lluvias, constató la AFP.

Además del jefe del Estado Mayor del ejército de Trípoli, el general Mohamed Al Haddad, a bordo del aparato se encontraban cuatro de sus asesores y tres miembros de la tripulación. El avión se estrelló menos de 40 minutos después de despegar.

Yerlikaya reiteró que había informado de “un problema eléctrico” en el avión unos 15 minutos después del despegue.

Oficiales del ejército libio llegan
Oficiales del ejército libio llegan al lugar del accidente del avión que transportaba al jefe del Estado Mayor del ejército libio, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, cerca de la aldea de Kesikkavak, Turquía, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Stringer

Una delegación de 22 personas, compuesta por funcionarios libios y cinco familiares de las víctimas, llegó el miércoles a Ankara, añadió.

Un fallo eléctrico por sí solo no haría que el avión quedara en total oscuridad, estimó por su parte Tolga Tuzun Inan, de la Universidad Bahcesehir de Estambul, en la cadena privada turca NTV.

“Varios factores desencadenantes, combinados con las condiciones meteorológicas, pueden provocar esta situación”, precisó.

Los datos de la caja negra permitirán esclarecer lo ocurrido, señaló, añadiendo que su análisis podría llevar varios meses.

Las fuerzas de seguridad turcas
Las fuerzas de seguridad turcas aseguran el lugar del accidente del avión que transportaba al jefe del Estado Mayor del ejército libio, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, cerca de la aldea de Kesikkavak, Turquía, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Stringer

La fiscalía de Ankara abrió una investigación sobre el accidente, según el ministro de Justicia turco, Yilmaz Tunç.

El jefe del Estado Mayor libio había viajado el martes a Ankara para una visita oficial por invitación de su homólogo turco.

Turquía es aliada del gobierno de Trípoli, reconocido por la ONU, al que da apoyo económico y militar.

Libia está dividida desde la caída del dictador Muamar Gadafi en 2011 y hay dos gobiernos rivales: el de unidad nacional, instalado en Trípoli, y el ejecutivo de Bengasi, en el este, controlado por el mariscal Jalifa Haftar y sus hijos.

(con información de AFP)

Temas Relacionados

LibiaTurquíacaja negraaviónaccidente

Últimas Noticias

Putin recibió la nueva propuesta de paz de EEUU y Ucrania para detener la guerra

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Kirill Dmitriev entregó al máximo jefe ruso detalles de las negociaciones mantenidas en Miami con enviados estadounidenses y ucranianos

Putin recibió la nueva propuesta

La comunidad cristiana de Siria recuerda en Navidad a las víctimas del ataque en la iglesia Mar Elías

Un grupo numeroso de fieles participó en una ceremonia nocturna en la iglesia, donde encendieron luces y recordaron a quienes perdieron la vida durante un atentado suicida ocurrido en junio

La comunidad cristiana de Siria

Un nuevo atentado en Moscú dejó tres muertos cerca del sitio del ataque que mató a un alto general ruso

Dos policías y una tercera persona murieron este miércoles luego de que los agentes se acercaran a un hombre sospechoso, que entonces habría detonado un artefacto explosivo. El ataque ocurrió a dos días del asesinato del teniente general Fanil Sarvarov

Un nuevo atentado en Moscú

Uno por uno: los 20 puntos del nuevo plan de Estados Unidos y Ucrania para la paz

El documento elaborado con la mediación de negociadores estadounidenses y ucranianos fue remitido al Kremlin, mientras avanzan negociaciones adicionales en materia de seguridad y reconstrucción de infraestructura en la región invadida

Uno por uno: los 20

Así es la Navidad en la realeza británica: costumbres, protocolos en Sandringham y el papel clave de los príncipes de Gales

La residencia de Norfolk se convierte cada diciembre en epicentro de tradiciones centenarias y encuentros familiares que refuerzan la identidad de la monarquía del Reino Unido, según Vanity Fair

Así es la Navidad en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Municipalidad de Lima aclara por

Municipalidad de Lima aclara por qué no se puede cobrar peajes y cómo se mantendrá la Panamericana Sur

Abelardo de la Espriella contestó a las personas que lo atacan en redes sociales: “La unión es la única formula para ganarle a la izquierda radical”

Este es el pronóstico del Senamhi para hoy 24 de diciembre: así estará el clima en Lima

Ainhoa Vila, psicóloga: “Quien necesita demasiadas explicaciones suele no querer respetar el límite que tú le estás poniendo”

Ana Peleteiro anuncia su segundo embarazo: “Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande”

INFOBAE AMÉRICA
La masacre de Bondi Beach:

La masacre de Bondi Beach: las autoridades australianas tenían razones para estar más alerta ante la posible amenaza terrorista

Israel demuele un edificio residencial de cuatro plantas en un barrio de Jerusalén Este

La UE prorroga seis meses las sanciones comerciales y económicas a Rusia por la invasión de Ucrania

El CE Europa no podrá jugar en el Nou Sardenya lo que resta de temporada

Abascal deja "la pelota en el tejado" de Guardiola y no descarta pedir que Vox entre en el Gobierno de Extremadura

ENTRETENIMIENTO

Stephen Lang, a los 73

Stephen Lang, a los 73 años está en su mejor momento físico: el intenso entrenamiento para regresar a Avatar

Lady Gaga reflexionó sobre su año consagratorio y el impacto de Mayhem: “La música siempre fue la forma de enfrentar cualquier situación”

La Navidad según Los Simpson: 5 capítulos para revivir durante las fiestas

Cómo Christopher Lee revolucionó la Navidad con un disco de heavy metal

El Expreso Polar: la película navideña que divide entre el encanto y el escalofrío cada diciembre