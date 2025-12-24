Las autoridades turcas recuperaron la caja negra del avión estrellado que transportaba a un jefe militar libio

Equipos turcos de búsqueda y rescate llegan al lugar donde se estrelló un avión en el que viajaba el jefe del Estado Mayor del ejército libio, Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, cerca de la localidad de Kesikkavak, Turquía. 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Cagla Gurdogan

La caja negra del avión que se estrelló el martes por la noche cerca de Ankara, causando la muerte de todos sus pasajeros, entre ellos el jefe del Estado Mayor libio y sus asesores, fue encontrada, anunció el miércoles el ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya.

“El registrador de voz y la caja negra de la aeronave fueron recuperados”, declaró el ministro, que se desplazó al lugar del accidente, a unos 50 kilómetros de la capital turca.

“Las autoridades competentes iniciaron su examen”, añadió.

Los cuerpos de las ocho personas que se encontraban a bordo siguen en el lugar del siniestro, donde los restos del avión están esparcidos sobre una superficie de 3 km², precisó el ministro.

Miembros del equipo de búsqueda y rescate turco llegan al lugar del accidente del avión que transportaba al jefe del Estado Mayor del ejército libio, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, cerca de la aldea de Kesikkavak, Turquía, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Stringer

“Un total de 408 personas, entre equipos de rescate, gendarmería, policía y servicios de salud, así como 103 vehículos terrestres y 7 aeronaves, están movilizados. Drones, incluidos drones térmicos, también transmiten imágenes en tiempo real de la zona”, agregó.

Los equipos de rescate trabajaban intensamente el miércoles por la mañana en medio de una densa niebla y tras una noche de fuertes lluvias, constató la AFP.

Además del jefe del Estado Mayor del ejército de Trípoli, el general Mohamed Al Haddad, a bordo del aparato se encontraban cuatro de sus asesores y tres miembros de la tripulación. El avión se estrelló menos de 40 minutos después de despegar.

Yerlikaya reiteró que había informado de “un problema eléctrico” en el avión unos 15 minutos después del despegue.

Oficiales del ejército libio llegan al lugar del accidente del avión que transportaba al jefe del Estado Mayor del ejército libio, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, cerca de la aldea de Kesikkavak, Turquía, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Stringer

Una delegación de 22 personas, compuesta por funcionarios libios y cinco familiares de las víctimas, llegó el miércoles a Ankara, añadió.

Un fallo eléctrico por sí solo no haría que el avión quedara en total oscuridad, estimó por su parte Tolga Tuzun Inan, de la Universidad Bahcesehir de Estambul, en la cadena privada turca NTV.

“Varios factores desencadenantes, combinados con las condiciones meteorológicas, pueden provocar esta situación”, precisó.

Los datos de la caja negra permitirán esclarecer lo ocurrido, señaló, añadiendo que su análisis podría llevar varios meses.

Las fuerzas de seguridad turcas aseguran el lugar del accidente del avión que transportaba al jefe del Estado Mayor del ejército libio, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, cerca de la aldea de Kesikkavak, Turquía, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Stringer

La fiscalía de Ankara abrió una investigación sobre el accidente, según el ministro de Justicia turco, Yilmaz Tunç.

El jefe del Estado Mayor libio había viajado el martes a Ankara para una visita oficial por invitación de su homólogo turco.

Turquía es aliada del gobierno de Trípoli, reconocido por la ONU, al que da apoyo económico y militar.

Libia está dividida desde la caída del dictador Muamar Gadafi en 2011 y hay dos gobiernos rivales: el de unidad nacional, instalado en Trípoli, y el ejecutivo de Bengasi, en el este, controlado por el mariscal Jalifa Haftar y sus hijos.

(con información de AFP)