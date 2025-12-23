La comunidad cristiana de Gaza celebra una Navidad marcada por las pérdidas: “Nuestra alegría debe superar la amargura”

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, posa con feligreses palestinos tras oficiar una misa previa a las celebraciones navideñas en la Iglesia de la Sagrada Familia en Ciudad de Gaza. En julio, un ataque israelí al recinto dejó varios muertos entre los desplazados refugiados allí. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Attallah Tarazi recibió recientemente regalos de Navidad que incluían calcetines y una bufanda para protegerse del invierno de Gaza, y se unió a algunos compañeros cristianos palestinos en una ronda de himnos.

“Cristo ha nacido”, cantaba el grupo en árabe. “Aleluya”.

Los regalos y los himnos ofrecieron al anciano de 76 años una muestra de las fiestas en una Gaza devastada, donde un frágil alto el fuego ha proporcionado cierto alivio, pero las pérdidas de la guerra entre Israel y Hamas y las continuas dificultades de los desplazados están empañando muchas de las celebraciones tradicionales.

Tarazi y gran parte del resto de la pequeña comunidad cristiana palestina de Gaza están tratando de captar algo del espíritu de estas fechas a pesar de la destrucción y la incertidumbre que les rodea. Se aferra a la esperanza y a la fe que, según él, le han ayudado a superar la guerra.

“Siento que nuestra alegría por el nacimiento de Cristo debe superar toda la amargura que hemos vivido”, dijo. Lleva más de dos años refugiado en el recinto de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, donde un grupo de la iglesia, incluidos los miembros del coro, ha visitado a los desplazados durante estas fiestas navideñas, según contó.

“En un momento tan glorioso, tenemos derecho a olvidar todo lo que es la guerra, todo lo que es peligro, todo lo que es bombardeo”.

Pero para algunos, el precio es ineludible.

Esta será la primera Navidad para Shadi Abo Dowd desde la muerte de su madre, que fue una de las víctimas mortales en julio, cuando un ataque israelí alcanzó el mismo recinto de la iglesia católica donde vive Tarazi y que ha estado albergando a personas desplazadas. Israel emitió comunicados en los que lamentaba lo ocurrido y afirmaba que se trataba de un accidente.

La Iglesia de la Sagrada Familia tras el ataque israelí que en julio mató a varios desplazados refugiados en el recinto, incluida la madre de Shadi Abo Dowd. Israel lamentó lo ocurrido y afirmó que se trató de un accidente.

Abo Dowd dijo que su hijo resultó herido en el ataque, en el que también resultó herido el párroco.

Antes de la Navidad, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, visitó la parroquia de la Sagrada Familia. Un comunicado del patriarcado afirmó que la visita marcaba el comienzo de las celebraciones navideñas en “una comunidad que ha vivido y sigue viviendo tiempos oscuros y difíciles”.

Sufrimiento y un estado de “ni paz ni guerra”

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, oficia una misa previa a las celebraciones navideñas en la Iglesia de la Sagrada Familia en Ciudad de Gaza. La pequeña comunidad cristiana palestina intenta mantener vivas las tradiciones a pesar de la destrucción y el éxodo masivo causado por la guerra. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Abo Dowd, cristiano ortodoxo que celebra la Navidad el 7 de enero, dijo que no tiene previsto celebrar nada más allá de los rituales religiosos y las oraciones. “No hay fiesta”, dijo.

“Las cosas son difíciles. La herida sigue ahí”, afirmó. “El sufrimiento y el dolor siguen ahí”.

Añadió: “Seguimos viviendo en un estado de no paz y no guerra”.

Los ataques israelíes han disminuido desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en octubre, pero los ataques mortales no han terminado por completo. Israel y Hamas se han acusado mutuamente de romper la tregua y aún no se ha puesto en marcha la segunda fase, más difícil.

La guerra comenzó cuando terroristas liderados por Hamas irrumpieron en Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1200 personas y tomando unos 250 rehenes.

La ofensiva israelí posterior ha causado la muerte de casi 71.000 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes, pero afirma que alrededor de la mitad de las víctimas mortales eran mujeres y niños. El ministerio, que opera bajo el gobierno de Hamas, cuenta con profesionales médicos y mantiene registros detallados que la comunidad internacional considera generalmente fiables.

El patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, frente a la Iglesia de la Sagrada Familia antes de la misa en Ciudad de Gaza. El recinto ha albergado a desplazados durante la guerra y fue alcanzado por un ataque israelí en julio que dejó varios muertos. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

La ofensiva de Israel en Gaza también ha causado una destrucción generalizada y ha desplazado a la gran mayoría de los aproximadamente 2 millones de residentes del territorio. Las lluvias torrenciales que recientemente inundaron los campamentos de desplazados y derrumbaron edificios ya muy dañados pusieron de relieve algunas de las muchas dificultades y necesidades del enclave y su población.

“Siempre les digo a mis hijos: “Dios solo da las batallas más duras a sus soldados más fuertes”“, dijo Abo Dowd. “Nos aferramos a nuestra fe cristiana y a nuestro país, y amamos a nuestro país”.

Él y otros saben que hay muchos cristianos entre los que huyeron de Gaza durante la guerra y muchos más que esperan marcharse si se les presenta la oportunidad. Le preocupa el efecto que esto tendrá en la presencia cristiana y en el tejido social de Gaza. “Es una tragedia”, afirma.

A sus hijos les gustaría estudiar en el extranjero. “Son jóvenes. ¿Qué van a hacer aquí? No hay futuro".

Una Navidad sin muchas caras conocidas

Feligreses palestinos asisten a una misa oficiada por el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, previa a las celebraciones navideñas en Ciudad de Gaza. Muchos cristianos han huido del enclave durante la guerra, y los que permanecen temen que su presencia desaparezca de Gaza. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

La partida de muchos familiares y amigos significa que la Navidad no es lo mismo para Wafa Emad ElSayegh, de 23 años.

Él y sus familiares se reunieron con otras personas en el recinto de la iglesia ortodoxa griega de Gaza para colocar los adornos. Pero la ausencia de los amigos que escaparon de Gaza avivó su nostalgia.

“Solíamos estar juntos en todo”, dijo ElSayegh, que ahora se aloja con su familia en la casa de una tía que abandonó Gaza durante la guerra.

El patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, camina para oficiar una misa previa a la Navidad en la Iglesia de la Sagrada Familia en Ciudad de Gaza. La comunidad cristiana palestina celebra estas fiestas marcada por las pérdidas y un alto el fuego frágil. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Lo que más le gustaba de la Navidad era la unión: las reuniones familiares, los eventos festivos que, según él, atraían a cristianos y a algunos musulmanes, y la emoción de los niños al recibir regalos.

“Había celebraciones, canciones y una alegría indescriptible que, por desgracia, no hemos sentido en mucho tiempo”, dijo. Y con muchos familiares lejos, dijo que no se puede recrear el ambiente navideño habitual.

Alegría en medio del dolor

Niños y monjas se reúnen frente a la Iglesia Católica de la Sagrada Familia antes de asistir a una misa previa a las celebraciones navideñas en Ciudad de Gaza. Los cristianos palestinos intentan recuperar algo de alegría tras una guerra que ha desplazado a la mayoría de los 2 millones de residentes del enclave. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Elynour Amash, de 35 años, está tratando de llevar algo de esa alegría a sus hijos “decorando e iluminando el árbol para que puedan sentir que la alegría es posible a pesar de todo el dolor”.

“Mis hijos sienten un poco de alegría, como respirar después de un largo periodo de asfixia”, dijo en respuestas escritas a The Associated Press. “Están felices de celebrar sin miedo a una explosión cercana y porque algunos chocolates y dulces han vuelto a sus vidas, además de alimentos de los que habían estado privados durante mucho tiempo”.

Está agradecida de que su casa siga en pie, pero las imágenes de personas desplazadas en tiendas de campaña que no pueden protegerlas del frío y la lluvia a menudo la hacen llorar.

“Todavía se oyen los sonidos de las explosiones y los disparos, y el miedo no ha abandonado los corazones. Hay una preocupación constante de que el alto el fuego no dure”.

Ella ve el impacto en su hijo menor, que tiembla cuando oye ruidos fuertes.

“Es como si la guerra viviera dentro de él”, dijo. “Como madre, ese dolor es indescriptible”.

También le preocupa que algún día los cristianos puedan desaparecer de Gaza. Pero, por ahora, “nuestra presencia, por pequeña que sea, es un testimonio de amor, firmeza y fe en esta tierra”, dijo.

Tarazi está decidida a quedarse.

Al principio de la guerra, perdió a una hermana, que fue una de las víctimas mortales cuando un ataque aéreo israelí alcanzó el recinto de la iglesia ortodoxa que albergaba a personas desplazadas. El ejército israelí afirmó que su objetivo era un centro de mando de Hamas cercano. Tarazi cuenta que un hermano también murió al no poder recibir la atención médica que necesitaba debido a la guerra.

Reza por la paz y la libertad del pueblo palestino. “Nuestra fe y nuestra alegría por el nacimiento de Cristo son más fuertes que cualquier circunstancia”, afirma.

(Con información de AP)