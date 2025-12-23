Mundo

Acuerdo histórico en Yemen: el gobierno y los hutíes liberarán a 2.900 prisioneros en el mayor intercambio desde 2014

La comunidad internacional observa este gesto como un posible indicio de apertura hacia la paz

Guardar
Yemen y los hutíes liberarán
Yemen y los hutíes liberarán a 2.900 prisioneros tras un acuerdo histórico (AP Foto/Hani Mohammed)

El gobierno reconocido internacionalmente de Yemen y los rebeldes hutíes acordaron la liberación de al menos 2.900 detenidos en el mayor intercambio de prisioneros registrado desde el inicio del conflicto en 2014, según fuentes oficiales de ambos bandos.

El acuerdo, alcanzado tras 12 días de conversaciones en la ciudad de Mascate, Omán, fue supervisado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La delegación saudita, bajo el liderazgo de Mohamed AlJabir, embajador de Arabia Saudita en Yemen, confirmó que la firma del pacto permitirá que todas las personas liberadas regresen con sus familias. Además, detalló en una declaración recogida por AP que el acuerdo constituye un avance humanitario y refuerza los esfuerzos para reducir la tensión y restaurar la confianza entre las partes en conflicto.

Por el lado hutí, Abdelkader al-Murtada, presidente del Comité Nacional para Asuntos de Prisioneros, indicó que el intercambio contempla a siete ciudadanos saudíes, 23 sudaneses y cientos de yemeníes. El portavoz hutí Mohamed Abdulsalam también confirmó la inclusión de estos extranjeros en el acuerdo.

Mohamed AlJabir confirmó que el
Mohamed AlJabir confirmó que el acuerdo permitirá el regreso de todos los liberados con sus familias (Reuters)

La negociación se llevó a cabo bajo la coordinación del enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, quien calificó el acuerdo como un paso positivo que puede aliviar el sufrimiento de los afectados y sus familias.

Hans Grundberg coordinó la décima
Hans Grundberg coordinó la décima ronda de negociaciones para la liberación de prisioneros en Yemen (Europa Press)

El CICR, mediante su delegada en Yemen, Christine Cipolla, informó en un comunicado que la organización está lista para facilitar la liberación, el traslado y el regreso seguro de los prisioneros.

La guerra en Yemen comenzó en 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, y gran parte del norte del país, desplazando al gobierno respaldado por la comunidad internacional. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos apoyan al gobierno yemení en el sur, mientras que los hutíes cuentan con respaldo de Irán.

El conflicto, que supera los diez años, ha causado la muerte de más de 150.000 personas, entre combatientes y civiles, y ha generado una de las crisis humanitarias más graves del mundo.

Los hutíes, liderados por Abdelkader
Los hutíes, liderados por Abdelkader al-Murtada y Mohamed Abdulsalam, controlan la capital Saná desde 2014 (Reuters)

El avance fue posible después de varias reuniones en Mascate, donde representantes de ambos lados, junto a mediadores internacionales, buscaron dar cumplimiento a los compromisos del Acuerdo de Estocolmo de 2018, que establecía la liberación de todos los detenidos por causas relacionadas con el conflicto. El despacho del enviado especial de la ONU precisó que esta fue la décima ronda de negociaciones dedicada a esta cuestión.

Los hutíes han sido acusados por organizaciones de derechos humanos de utilizar civiles como moneda de cambio y de llevar a cabo detenciones arbitrarias, mientras que el gobierno yemení mantiene principalmente a combatientes hutíes capturados, explicó The New York Times.

(Con información de AP y The New York Times)

Temas Relacionados

YemenHutíesPrisionerosmedio oriente

Últimas Noticias

Acero chino: alerta en Latinoamérica por el impacto de las importaciones y el riesgo para la industria regional

Expertos advierten sobre el riesgo de desindustrialización y la necesidad de una defensa arancelaria para resguardar la producción local

Acero chino: alerta en Latinoamérica

El cobre marcó un nuevo récord histórico por encima de los 12.000 dólares la tonelada

Las interrupciones en grandes minas, la expectativa de aranceles en Estados Unidos y el desvío masivo de metal hacia ese mercado empujan al alza al cobre, pese al deterioro del consumo en China y a las advertencias sobre un déficit histórico a partir de 2026

El cobre marcó un nuevo

La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde que Trump anunció los aranceles

El índice de confianza del consumidor descendió en diciembre por quinto mes consecutivo y se ubicó en 89,1 puntos, su nivel más bajo desde abril

La confianza del consumidor en

Egipto impulsa su primer tren de alta velocidad para conectar el mar Rojo y el Mediterráneo en apenas tres horas

Las autoridades esperan que la red de casi 2.000 kilómetros llegue a transportar hasta 1,5 millones de pasajeros al día

Egipto impulsa su primer tren

Rusia avanza en la legalización de la ocupación y la producción de la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

Moscú concedió una licencia de operación al primer reactor de la mayor planta nuclear de Europa, un paso que busca consolidar jurídicamente el control ruso sobre una infraestructura ocupada desde 2022 y considerada ucraniana por la comunidad internacional

Rusia avanza en la legalización
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El alcalde de Elche, sobre

El alcalde de Elche, sobre los okupas asesinos: asegura que son reincidentes y apunta a “fallos del sistema”

El empresario acusado de abusar de los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico regresó al país sin dar aviso a la Justicia

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 23 de diciembre en vivo: Paseo de la Reforma con ligeros asentamientos

Caso Marcelo Pecci: Corte Suprema admitió tutela de Margareth Chacón para su estudio; busca tumbar su condena

Distinguen a organizaciones que transforman la atención y el bienestar de pacientes en el ámbito de la salud

INFOBAE AMÉRICA
Acero chino: alerta en Latinoamérica

Acero chino: alerta en Latinoamérica por el impacto de las importaciones y el riesgo para la industria regional

Justicia asegura que la censura de fotos en los archivos de Epstein "no tiene nada que ver con Trump"

EEUU destaca las reuniones "productivas y constructivas" sobre Ucrania mantenidas en Miami

Maduro compara los asaltos de EEUU a petroleros con la actividad de los corsarios y piratas

El cobre marcó un nuevo récord histórico por encima de los 12.000 dólares la tonelada

ENTRETENIMIENTO

Por esta razón, Melora Hardin

Por esta razón, Melora Hardin de ‘The Office’ fue rechazada de ‘Volver al futuro’: “Rompí en llanto”

Taylor Momsen recreó el vestuario de Cindy Lou 25 años después de “El Grinch”

La emoción de Taylor Swift al leer una carta de amor que le envió Travis Kelce por el cierre de su gira

La conmovedora historia de cómo eligen y cuidan a los perros Max en el show navideño de ‘El Grinch’ en Universal Studios

Tylor Chase: cómo una estrella de Nickelodeon terminó viviendo en la calle