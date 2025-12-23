Acuerdo histórico en Yemen: el gobierno y los hutíes liberarán a 2.900 prisioneros en el mayor intercambio desde 2014

Yemen y los hutíes liberarán a 2.900 prisioneros tras un acuerdo histórico (AP Foto/Hani Mohammed)

El gobierno reconocido internacionalmente de Yemen y los rebeldes hutíes acordaron la liberación de al menos 2.900 detenidos en el mayor intercambio de prisioneros registrado desde el inicio del conflicto en 2014, según fuentes oficiales de ambos bandos.

El acuerdo, alcanzado tras 12 días de conversaciones en la ciudad de Mascate, Omán, fue supervisado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La delegación saudita, bajo el liderazgo de Mohamed AlJabir, embajador de Arabia Saudita en Yemen, confirmó que la firma del pacto permitirá que todas las personas liberadas regresen con sus familias. Además, detalló en una declaración recogida por AP que el acuerdo constituye un avance humanitario y refuerza los esfuerzos para reducir la tensión y restaurar la confianza entre las partes en conflicto.

Por el lado hutí, Abdelkader al-Murtada, presidente del Comité Nacional para Asuntos de Prisioneros, indicó que el intercambio contempla a siete ciudadanos saudíes, 23 sudaneses y cientos de yemeníes. El portavoz hutí Mohamed Abdulsalam también confirmó la inclusión de estos extranjeros en el acuerdo.

Mohamed AlJabir confirmó que el acuerdo permitirá el regreso de todos los liberados con sus familias (Reuters)

La negociación se llevó a cabo bajo la coordinación del enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, quien calificó el acuerdo como un paso positivo que puede aliviar el sufrimiento de los afectados y sus familias.

Hans Grundberg coordinó la décima ronda de negociaciones para la liberación de prisioneros en Yemen (Europa Press)

El CICR, mediante su delegada en Yemen, Christine Cipolla, informó en un comunicado que la organización está lista para facilitar la liberación, el traslado y el regreso seguro de los prisioneros.

La guerra en Yemen comenzó en 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, y gran parte del norte del país, desplazando al gobierno respaldado por la comunidad internacional. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos apoyan al gobierno yemení en el sur, mientras que los hutíes cuentan con respaldo de Irán.

El conflicto, que supera los diez años, ha causado la muerte de más de 150.000 personas, entre combatientes y civiles, y ha generado una de las crisis humanitarias más graves del mundo.

Los hutíes, liderados por Abdelkader al-Murtada y Mohamed Abdulsalam, controlan la capital Saná desde 2014 (Reuters)

El avance fue posible después de varias reuniones en Mascate, donde representantes de ambos lados, junto a mediadores internacionales, buscaron dar cumplimiento a los compromisos del Acuerdo de Estocolmo de 2018, que establecía la liberación de todos los detenidos por causas relacionadas con el conflicto. El despacho del enviado especial de la ONU precisó que esta fue la décima ronda de negociaciones dedicada a esta cuestión.

Los hutíes han sido acusados por organizaciones de derechos humanos de utilizar civiles como moneda de cambio y de llevar a cabo detenciones arbitrarias, mientras que el gobierno yemení mantiene principalmente a combatientes hutíes capturados, explicó The New York Times.

(Con información de AP y The New York Times)