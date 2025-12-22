Mundo

Qué dijo Rusia sobre la explosión que mató a uno de sus generales en Moscú

El atentado ocurrido en una zona residencial de la capital terminó con la vida del teniente general Fanil Sarvárov. Las autoridades investigan posibles vínculos con servicios extranjeros y refuerzan la seguridad en la ciudad

Guardar
Qué dijo Rusia sobre la explosión que mató a uno de sus generales

La mañana del lunes en Moscú comenzó con la detonación que marcó la muerte del teniente general Fanil Sarvárov, jefe del Departamento de Preparación Operativa del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Un estruendo sacudió la calle Yaseneva, al sur de la capital, ensombreciendo la rutina de uno de los barrios residenciales de la ciudad. El ataque, ejecutado con un artefacto explosivo instalado bajo el automóvil del alto funcionario, interrumpió bruscamente la carrera de un militar distinguido que había combatido en escenarios como Chechenia y Siria.

El estallido se produjo en un aparcamiento a unos 150 metros de la vivienda de Sarvárov, según reveló más tarde el Comité de Investigación de Rusia (CIR). Las primeras imágenes, compartidas en Telegram por los propios investigadores, mostraban el coche parcialmente destruido y rastros de sangre en el interior. El general, que había salido de su domicilio minutos antes, no sobrevivió a las heridas provocadas por el estallido del dispositivo, el cual, según el diario Kommersant, era una mina magnética adherida intencionalmente al vehículo. De acuerdo con versiones de varios canales de Telegram, Sarvárov aún logró recorrer varios cientos de metros antes de que se activara la carga.

El atentado en Moscú contra
El atentado en Moscú contra el general Fanil Sarvárov expone la vulnerabilidad de la cúpula militar rusa

Mientras el perímetro era acordonado y los equipos de emergencia llegaban al lugar, la noticia del atentado comenzaba a expandirse tanto en los medios oficiales como en foros digitales rusos. En Moscú, la sensación de alerta se mezclaba con el desconcierto: la capital rusa, blindada desde el inicio de la guerra en Ucrania, se veía una vez más atravesada por la violencia dirigida contra sus figuras de alto rango.

La reacción oficial no se hizo esperar. Svetlana Petrenko, portavoz del Comité de Investigación de Rusia, tomó la palabra en un video distribuido por el organismo para aclarar las primeras líneas de la respuesta estatal. Según Petrenko, el CIR abrió de inmediato una causa penal por asesinato y por tráfico ilegal de sustancias explosivas en relación con el hecho. «Los equipos de investigación y criminalistas de la oficina central ya están inspeccionando el lugar de los hechos. Se están realizando las pericias médico-forenses y técnico-explosivas, interrogando a testigos y analizando grabaciones de las cámaras de videovigilancia», declaró Petrenko.

La funcionaria subrayó que “la investigación está considerando diversas versiones del asesinato”, sin descartar la posible “organización del crimen por parte de los servicios especiales ucranianos”. Estas palabras sentaron la posición preliminar de las autoridades rusas, que apuntaron, sin ofrecer aún pruebas públicas, a la inteligencia ucraniana como posible responsable del ataque. Desde el inicio de la invasión a Ucrania, Rusia ha sufrido varios atentados dirigidos contra altos mandos militares y funcionarios clave, en los que la sombra de la guerra híbrida y las operaciones encubiertas se entrelazan con el conflicto abierto en el este de Europa.

El Comité de Investigación de
El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por asesinato y tráfico ilegal de explosivos tras el atentado (REUTERS/Anastasia Barashkova)

Sarvárov, nacido en 1969, era egresado de la Academia Superior de Tanques de Kazán, la Academia Militar de Blindados y la Academia Militar del Estado mayor de Rusia. Su nombre apareció en 2022 en el portal ucraniano Mirotvorets, una base de datos que identifica a quienes considera “enemigos de Ucrania”. El atentado se suma a una lista creciente de muertes de altos oficiales rusos, entre quienes figuran también el teniente general Yaroslav Moskalik y el teniente general Ígor Kirílov, ambos fallecidos en circunstancias similares y en el contexto del actual enfrentamiento ruso-ucraniano.

La muerte de Sarvárov motivó el desplazamiento acelerado de especialistas en explosivos, investigadores y forenses. La escena fue preservada durante varias horas mientras los agentes inspeccionaban el vehículo, recolectaban muestras y entrevistaban a los primeros testigos. Entre las hipótesis en análisis, además de la implicación extranjera, se indagan posibles conflictos internos o ajustes de cuentas relacionados con el ámbito militar.

Las autoridades rusas investigan la
Las autoridades rusas investigan la posible implicación de servicios especiales ucranianos en el asesinato del general Sarvárov (REUTERS/Anastasia Barashkova)

Vladímir Putin fue informado de inmediato sobre el atentado, según los canales oficiales. El presidente ruso ya había criticado en ocasiones previas la actuación de los servicios de protección, lamentando los vacíos de seguridad que han permitido ataques de este tipo contra figuras esenciales de la jerarquía militar.

La investigación continúa mientras el gobierno refuerza el mensaje de que no quedará impune ningún ataque contra la estructura de mando rusa. Pero la magnitud del atentado confirma que, en el corazón de Moscú, la guerra también se libra entre sombras.

Temas Relacionados

AtentadoFanil SarvárovComité de Investigación de RusiaVladímir PutinMoscúChecheniaConflicto militarSeguridadTelegramMirotvoretsÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La Unión Europea respondió a China y calificó sus aranceles a productos lácteos como “injustificables”

Dijo que la investigación china se basa en “acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes”. Los gravámenes superan el 40%, entran en vigor el martes y afectan al queso, la leche y la nata. La disputa comercial abarca desde alimentos hasta vehículos eléctricos

La Unión Europea respondió a

Nuevo operativo de Israel en El Líbano: abatió a terroristas de Hezbollah y acusó al grupo proiraní de intentar rearmarse

Las Fuerzas de Defensa atacaron un vehículo y una motocicleta en Yater. Luego denunciaron que “estaba trabajando para restaurar las infraestructuras militares”

Nuevo operativo de Israel en

China impondrá aranceles de hasta 42,7% a productos lácteos de la Unión Europea

Los nuevos gravámenes entrarán en vigor el martes y afectarán a leche, queso y nata importados del bloque. La medida es parte de las represalias de Beijing por los aranceles europeos a vehículos eléctricos chinos

China impondrá aranceles de hasta

El primer diccionario de lenguas celtas revela secretos ocultos entre ruinas, piedras y antiguas maldiciones

Un equipo internacional se adentra en inscripciones olvidadas y relatos de la ocupación romana para descifrar expresiones que hace siglos dejaron de pronunciarse en las islas británicas e Irlanda

El primer diccionario de lenguas

Ley de Dosimetría en Brasil: por qué reduce la pena a Bolsonaro pero podría beneficiar también a peligrosos criminales

La tumultuosa aprobación sembró muchas dudas. Lula da Silva dijo que vetará la norma, pero los diputados podrían rechazar esa medida

Ley de Dosimetría en Brasil:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
A solo días de la

A solo días de la Navidad: padre de familia muere tras ser atropellado por conductor de minivan fuera de control

El empleado de un supermercado es despedido por invitar a desayunar a sus compañeros y recibe una indemnización de más de 100.000 euros

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: última hora de los ganadores del Gordo y el resto de premios repartidos

‘Influencer’ fue al cementerio central a romper amarres: “No sé quién seas, pero te salvamos”

Policía frustra un robo millonario en el norte de Cali: delincuente fue capturado cuando intentaba huir

INFOBAE AMÉRICA
La internacional española Peque cuelga

La internacional española Peque cuelga las botas con 38 años

Una ONG informa de la liberación del dirigente de Vente Venezuela Melquiades Pulido García

Carlos Soria: "Quería celebrar los 50 años de la ascensión al Manaslu, pero había olvidado que yo tenía 86"

Somalilandia confirma 19 muertos y más de 200 heridos en las protestas de principios de mes en Borama

El invierno irrumpe este domingo con lluvias, nieve y un fuerte descenso de las temperaturas en 14 provincias

ENTRETENIMIENTO

Barry Manilow reveló que padece

Barry Manilow reveló que padece de cáncer de pulmón: “Es pura suerte que se haya encontrado tan temprano”

Mila Kunis, Josh O’Connor y Cailee Spaeny revelaron secretos personales y detalles sobre Wake Up Dead Man

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, vuelve a ser encontrado viviendo en la calle

Rian Johnson reivindicó la creatividad en el cine: “Me gusta que no puedan encasillarme”

Tom Hardy habló sobre sus problemas físicos y mentales a los 48 años: “Todo se está desmoronando y no voy a mejorar”