Qué dijo Rusia sobre la explosión que mató a uno de sus generales en Moscú

Qué dijo Rusia sobre la explosión que mató a uno de sus generales

La mañana del lunes en Moscú comenzó con la detonación que marcó la muerte del teniente general Fanil Sarvárov, jefe del Departamento de Preparación Operativa del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Un estruendo sacudió la calle Yaseneva, al sur de la capital, ensombreciendo la rutina de uno de los barrios residenciales de la ciudad. El ataque, ejecutado con un artefacto explosivo instalado bajo el automóvil del alto funcionario, interrumpió bruscamente la carrera de un militar distinguido que había combatido en escenarios como Chechenia y Siria.

El estallido se produjo en un aparcamiento a unos 150 metros de la vivienda de Sarvárov, según reveló más tarde el Comité de Investigación de Rusia (CIR). Las primeras imágenes, compartidas en Telegram por los propios investigadores, mostraban el coche parcialmente destruido y rastros de sangre en el interior. El general, que había salido de su domicilio minutos antes, no sobrevivió a las heridas provocadas por el estallido del dispositivo, el cual, según el diario Kommersant, era una mina magnética adherida intencionalmente al vehículo. De acuerdo con versiones de varios canales de Telegram, Sarvárov aún logró recorrer varios cientos de metros antes de que se activara la carga.

El atentado en Moscú contra el general Fanil Sarvárov expone la vulnerabilidad de la cúpula militar rusa

Mientras el perímetro era acordonado y los equipos de emergencia llegaban al lugar, la noticia del atentado comenzaba a expandirse tanto en los medios oficiales como en foros digitales rusos. En Moscú, la sensación de alerta se mezclaba con el desconcierto: la capital rusa, blindada desde el inicio de la guerra en Ucrania, se veía una vez más atravesada por la violencia dirigida contra sus figuras de alto rango.

La reacción oficial no se hizo esperar. Svetlana Petrenko, portavoz del Comité de Investigación de Rusia, tomó la palabra en un video distribuido por el organismo para aclarar las primeras líneas de la respuesta estatal. Según Petrenko, el CIR abrió de inmediato una causa penal por asesinato y por tráfico ilegal de sustancias explosivas en relación con el hecho. «Los equipos de investigación y criminalistas de la oficina central ya están inspeccionando el lugar de los hechos. Se están realizando las pericias médico-forenses y técnico-explosivas, interrogando a testigos y analizando grabaciones de las cámaras de videovigilancia», declaró Petrenko.

La funcionaria subrayó que “la investigación está considerando diversas versiones del asesinato”, sin descartar la posible “organización del crimen por parte de los servicios especiales ucranianos”. Estas palabras sentaron la posición preliminar de las autoridades rusas, que apuntaron, sin ofrecer aún pruebas públicas, a la inteligencia ucraniana como posible responsable del ataque. Desde el inicio de la invasión a Ucrania, Rusia ha sufrido varios atentados dirigidos contra altos mandos militares y funcionarios clave, en los que la sombra de la guerra híbrida y las operaciones encubiertas se entrelazan con el conflicto abierto en el este de Europa.

El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por asesinato y tráfico ilegal de explosivos tras el atentado (REUTERS/Anastasia Barashkova)

Sarvárov, nacido en 1969, era egresado de la Academia Superior de Tanques de Kazán, la Academia Militar de Blindados y la Academia Militar del Estado mayor de Rusia. Su nombre apareció en 2022 en el portal ucraniano Mirotvorets, una base de datos que identifica a quienes considera “enemigos de Ucrania”. El atentado se suma a una lista creciente de muertes de altos oficiales rusos, entre quienes figuran también el teniente general Yaroslav Moskalik y el teniente general Ígor Kirílov, ambos fallecidos en circunstancias similares y en el contexto del actual enfrentamiento ruso-ucraniano.

La muerte de Sarvárov motivó el desplazamiento acelerado de especialistas en explosivos, investigadores y forenses. La escena fue preservada durante varias horas mientras los agentes inspeccionaban el vehículo, recolectaban muestras y entrevistaban a los primeros testigos. Entre las hipótesis en análisis, además de la implicación extranjera, se indagan posibles conflictos internos o ajustes de cuentas relacionados con el ámbito militar.

Las autoridades rusas investigan la posible implicación de servicios especiales ucranianos en el asesinato del general Sarvárov (REUTERS/Anastasia Barashkova)

Vladímir Putin fue informado de inmediato sobre el atentado, según los canales oficiales. El presidente ruso ya había criticado en ocasiones previas la actuación de los servicios de protección, lamentando los vacíos de seguridad que han permitido ataques de este tipo contra figuras esenciales de la jerarquía militar.

La investigación continúa mientras el gobierno refuerza el mensaje de que no quedará impune ningún ataque contra la estructura de mando rusa. Pero la magnitud del atentado confirma que, en el corazón de Moscú, la guerra también se libra entre sombras.