Las autoridades de Tailandia y Camboya reanudarán las negociaciones para un alto el fuego duradero

El ministro camboyano de Exteriores, Prak Sokhonn, se ve durante la 58va reunión de ministros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) y eventos paralelos en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur, el 10 de julio de 2025. (Mandel Ngan/Pool Photo via AP, Archivo)

Tailandia y Camboya reanudarán las conversaciones a finales de esta semana para trabajar hacia un cese del fuego más duradero en su frontera, dijo el lunes el ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, enfatizando que el progreso depende de negociaciones bilaterales detalladas en lugar de declaraciones públicas que internacionalicen la disputa.

El acuerdo de alto el fuego de octubre se apresuró para garantizar que pudiera ser presenciado por el presidente estadounidense Donald Trump y carecía de detalles suficientes para garantizar el fin del conflicto armado, dijo el lunes el ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, después de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Kuala Lumpur, Malasia.

Si bien Camboya ha dicho públicamente que está lista para un alto el fuego incondicional, Bangkok nunca recibió ninguna propuesta directa y Tailandia cree que tales declaraciones tenían como objetivo aumentar la presión internacional en lugar de resolver el problema, dijo Sihasak después de la reunión que se organizó para buscar formas de poner fin a la crisis.

El comité general de fronteras que involucra a ambas naciones se reunirá el miércoles para definir medidas detalladas para un alto el fuego duradero, dijo.

Personas desplazadas caminan después de recibir comida en un refugio temporal en medio de enfrentamientos entre Tailandia y Camboya a lo largo de una zona fronteriza en disputa, en la provincia de Buriram, Tailandia. 16 de diciembre de 2025. REUTERS/Athit Perawongmetha

“Esta vez, vamos a discutir los detalles y asegurarnos de que el alto el fuego refleje la situación sobre el terreno y que el alto el fuego sea realmente duradero, y ambas partes van a respetar plenamente el alto el fuego”, dijo Sihasak en una conferencia de prensa.

El conflicto fronterizo se intensificó hasta convertirse en un combate mortal hace dos semanas y descarriló el acuerdo promovido por Trump, que puso fin a cinco días de combates en julio. El acuerdo fue negociado por Malasia y se impulsó bajo la presión de Trump, quien amenazó con retirar los privilegios comerciales a menos que Tailandia y Camboya accedieran. El alto el fuego se formalizó con más detalles en una cumbre regional celebrada en Malasia en octubre, a la que asistió Trump.

Los combates han suscitado preocupación internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el domingo un comunicado en el que instaba a Tailandia y Camboya a «poner fin a las hostilidades, retirar las armas pesadas, cesar el emplazamiento de minas terrestres e implementar plenamente los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur, que incluyen mecanismos para acelerar el desminado humanitario y abordar los problemas fronterizos».

La lucha es el resultado de una disputa por franjas de territorio reclamadas por ambas naciones a lo largo de su frontera compartida.

La última ronda de combates comenzó el 8 de diciembre, un día después de que dos soldados tailandeses resultaran heridos en una escaramuza fronteriza. Desde entonces, se han desatado combates en varios frentes: Tailandia ha llevado a cabo ataques aéreos en Camboya con cazas F-16 y Camboya ha disparado miles de cohetes BM-21 de mediano alcance desde lanzacohetes montados en camiones con capacidad para lanzar hasta 40 cohetes simultáneamente.

Se ha informado oficialmente de que más de tres docenas de personas en ambos lados de la frontera han muerto en los combates de la última semana, mientras que más de medio millón han sido desplazadas, según los funcionarios.

En virtud de la tregua de octubre, Tailandia debía liberar a 18 soldados camboyanos prisioneros y ambas partes debían comenzar a retirar armas pesadas y minas terrestres a lo largo de la frontera. Sin embargo, ambos países han mantenido una encarnizada guerra de propaganda con leves episodios de violencia transfronteriza.

Las explosiones de minas terrestres han sido un tema particularmente delicado para Tailandia, que ha presentado varias protestas tras alegar que Camboya colocó nuevas minas que hirieron a soldados que patrullaban la frontera. Camboya insiste en que las minas eran restos de su guerra civil de décadas de duración, que terminó en 1999.

Un miembro de un equipo de manejo de explosivos muestra fragmentos de metralla mientras inspecciona el lugar donde impactó un cohete durante enfrentamientos entre tropas tailandesas y camboyanas, en el distrito de Kantharalak, provincia de Sisaket, Tailandia, el lunes 15 de diciembre de 2025. (AP Foto/Sakchai Lalit)

“Se trataba claramente de minas terrestres recién colocadas, y esto fue confirmado por el equipo de observadores de la ASEAN”, dijo Sihasak el lunes, calificándolo de “clara violación” del acuerdo de octubre.

La marina tailandesa dijo el domingo que uno de sus marines en la línea del frente sufrió heridas graves en su pierna derecha al pisar una mina terrestre.

La Armada también afirmó haber descubierto una gran cantidad de armas abandonadas y artefactos explosivos mientras aseguraba un área descrita como un bastión camboyano, lo que mostraba “una planificación deliberada y un uso intencional de minas terrestres antipersonal” contra las tropas tailandesas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia dijo que enviaría cartas de protesta a Camboya y Zambia, actual presidente de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, también conocida como Convención de Ottawa, para que adopten más medidas bajo los mecanismos de la convención.

Camboya no respondió inmediatamente a las afirmaciones tailandesas.

