El petróleo sigue al alza debido a la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Buque Caribbean Glory, de bandera panameña, con capacidad para 2 millones de barriles de petróleo. REUTERS/Nelson Bocanegra

Los precios del petróleo registraron su cuarta sesión consecutiva al alza, impulsados por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, así como por la expectativa de nuevas incautaciones de buques petroleros en aguas venezolanas. El barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero alcanzó los 62,07 dólares, con un incremento del 2,65%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), en su primer día como contrato de referencia para febrero, subió un 2,64% hasta 58,01 dólares.

Mark Waggoner, presidente de Excel Futures, declaró en entrevista con la AFP que el alza de los precios no responde a desequilibrios entre la oferta y la demanda, sino a “la amenaza de guerra de Estados Unidos contra Venezuela”. El gobierno estadounidense ya confiscó dos petroleros sospechosos de transportar crudo venezolano y, según la misma fuente, el domingo inició la persecución de una tercera embarcación.

El pasado martes, la administración de Donald Trump anunció la implementación de un bloqueo naval dirigido a los petroleros sancionados de Venezuela. Analistas de UBS consultados por la AFP calificaron estas medidas como “una escalada y una señal de que la administración de Trump está dispuesta a reducir las exportaciones de petróleo de Venezuela a corto plazo”.

Venezuela posee la mayor reserva probada de petróleo del mundo, aunque su producción se sitúa en torno a un millón de barriles diarios. Según expertos de UBS citados por la AFP, la suspensión de exportaciones privaría al país de una fuente clave de ingresos y afectaría el suministro de crudo a China. En la actualidad, solo la petrolera Chevron tiene autorización para transportar petróleo venezolano hacia Estados Unidos, con envíos que superan los 200.000 barriles diarios, según una fuente del sector entrevistada por la AFP.

Waggoner anticipó a la AFP que las próximas dos semanas serán “volátiles”, debido a las festividades de fin de año y la disminución del número de compradores en el mercado.

Wall Street cerró con ganancias

FOTO DE ARCHIVO. Operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 17 de diciembre de 2025. REUTERS/Brendan McDermid

Las acciones de Wall Street cerraron en alza este lunes en una jornada marcada por el inicio de una semana bursátil más corta debido a las festividades navideñas, mientras que los precios del oro y la plata alcanzaron nuevos máximos históricos. El mercado estadounidense operó con menor volumen ante el cierre anticipado previsto para el miércoles y la suspensión total de actividades el jueves, conforme a las previsiones de analistas que anticipaban movimientos moderados.

El avance de los principales índices estadounidenses se consolidó durante toda la sesión. El índice S&P 500 subió un 0,6 por ciento, manteniéndose en territorio positivo. “Los índices bursátiles de Estados Unidos continúan avanzando en lo que algunos describen como el tradicional ‘rally de Santa Claus’”, señaló Axel Rudolph, analista de la plataforma IG, en declaraciones recogidas por AFP. Steve Sosnick, estratega de Interactive Brokers, indicó que, salvo sorpresas externas, la tendencia alcista podría mantenerse hasta el cierre del año, en ausencia de grandes catalizadores de mercado.

El sector tecnológico impulsó las ganancias tanto en Nueva York como en los principales mercados asiáticos. En Asia, compañías como Samsung Electronics de Corea del Sur, TSMC de Taiwán y Renesas de Japón destacaron entre las mejores actuaciones. El mercado de Tokio sobresalió con un incremento del 1,8 por ciento, favorecido por la depreciación del yen. Otras bolsas del continente, incluidas Hong Kong, Shanghái, Sídney, Seúl, Singapur, Bombay, Bangkok, Wellington, Taipéi y Manila, registraron avances considerables. En contraste, las plazas europeas de Londres y París cerraron en descenso, mientras que Fráncfort terminó la jornada estable.

El precio del oro alcanzó un récord de USD4.442,19, mientras que la plata también marcó un nuevo máximo, impulsados por expectativas de una posible reducción en las tasas de interés estadounidenses y el incremento de tensiones geopolíticas. Los metales preciosos, considerados refugio en tiempos de crisis, se vieron beneficiados por el endurecimiento del embargo petrolero estadounidense contra Venezuela y el ataque ucraniano a un buque de la flota rusa en el Mediterráneo. Los precios del petróleo subieron más del dos por ciento en este contexto de incertidumbre internacional.

En el mercado de divisas, los operadores siguieron de cerca la situación en Japón tras la preocupación expresada por el principal responsable de política cambiaria sobre la reciente debilidad del yen, que se produjo luego de que el Banco Central de Japón elevara la tasa de interés a su mayor nivel en treinta años el viernes previo. Las declaraciones alimentaron especulaciones sobre una posible intervención estatal, ya que la moneda japonesa cayó más de un uno por ciento frente al dólar tras la decisión del gobernador Kazuo Ueda de no anticipar más incrementos de tasas para comienzos del próximo año.

(Con información de AFP)