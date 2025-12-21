Mundo

Guerra en Sudán: un ataque con un dron dejó al menos diez muertos en Darfur

El bombardeo contra un concurrido mercado se produce en medio del colapso humanitario que siguió a la pérdida del último bastión del Ejército en la región, con desplazamientos masivos, hambruna y denuncias de crímenes contra civiles

Guardar
A medida que aumenta la
A medida que aumenta la violencia en Darfur, crece el éxodo de personas (XINHUA / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO)

Al menos diez personas murieron en la región sudanesa de Darfur, en el oeste del país, tras un ataque efectuado por un avión no tripulado contra un mercado concurrido, según informaron organizaciones civiles locales. El bombardeo tuvo lugar en la localidad de Malha, en el estado de Darfur Norte, una zona severamente afectada por la expansión del conflicto armado.

El ataque alcanzó el mercado de Al Hara, donde se encontraban decenas de civiles realizando compras, y provocó incendios en varios puestos, además de importantes daños materiales. El Consejo de Salas de Emergencia de Darfur Norte, una red civil que documenta el impacto del conflicto, confirmó las víctimas mortales, aunque no precisó el origen del dron ni a qué bando pertenecía, de acuerdo con información publicada por Sudan Tribune.

Malha se encuentra a unos 210 kilómetros al norte de Al Fasher, la capital de Darfur Norte, cuya caída en manos de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) el pasado 26 de octubre marcó un punto de inflexión en la guerra de Sudán. La ciudad había sido el último bastión del Ejército regular en toda la región de Darfur.

La toma de Al Fasher fue precedida por más de un año y medio de asedio, durante el cual la población quedó prácticamente aislada de la ayuda humanitaria. Naciones Unidas declaró en ese periodo una situación de hambruna, mientras se multiplicaban las denuncias de abusos contra civiles, saqueos y ataques indiscriminados.

ARCHIVO – Refugiadas sudanesas acarrean
ARCHIVO – Refugiadas sudanesas acarrean agua cerca de un centro de votación en el campamento de refugiados de Zamzam, en las afueras de El Fasher, Darfur, Sudán, el 13 de abril de 2010 (AP Foto/Nasser Nasser, Archivo)

El impacto humanitario de la caída de la ciudad se refleja en el desplazamiento masivo de la población. Según datos publicados este domingo por la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 107.294 personas huyeron de Al Fasher entre el 26 de octubre y el 8 de diciembre, forzadas por los combates y la inseguridad.

De acuerdo con el informe de la agencia de la ONU, el 72 % de los desplazados permanece en aldeas rurales situadas al oeste y al norte de Al Fasher, muchas de ellas con recursos extremadamente limitados y acceso precario a alimentos, agua y atención médica. La OIM advirtió además que una parte significativa de la población civil sigue atrapada en la ciudad y sus alrededores.

Solo un 8 % de quienes huyeron logró llegar a Tawila y a otros municipios de Darfur Norte, mientras que el 19 % se dispersó por otros estados sudaneses, incluidos Darfur Central, Darfur Oriental, Darfur Occidental, Jartum y el estado del Mar Rojo. La fragmentación del desplazamiento complica aún más la respuesta humanitaria, ya desbordada por la magnitud de la crisis.

FOTO DE ARCHIVO. Personas desplazadas
FOTO DE ARCHIVO. Personas desplazadas viajan en un carro tirado por animales, luego de los ataques de las Fuerzas de Apoyo Rápido al campamento de desplazados de Zamzam, en la ciudad de Tawila, Darfur del Norte, Sudán. 15 de abril de 2025 (REUTERS/Stringer)

La violencia en Al Fasher no es un episodio aislado. La OIM ha documentado al menos 142 “incidentes” que provocaron desplazamientos en la ciudad desde abril de 2023, de los cuales 122 están directamente vinculados a enfrentamientos entre las FAR y las fuerzas armadas sudanesas.

La captura de Al Fasher consolidó el control casi total de Darfur por parte de las paramilitares, que ahora concentran su ofensiva en la vecina región de Kordofán, una zona estratégica que podría abrirles el acceso al norte y al este del país. El Ejército sudanés intenta contener ese avance en medio de una clara desventaja territorial.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha dejado decenas de miles de muertos y más de 13 millones de desplazados, mientras más de la mitad de la población enfrenta niveles agudos de inseguridad alimentaria, según datos de Naciones Unidas. El ataque con drones en Malha se suma a una secuencia de violencia que sigue golpeando a la población civil y profundiza una crisis humanitaria sin señales claras de contención.

Temas Relacionados

SudánDarfurGuerra en Sudán

Últimas Noticias

Isaac Herzog alertó sobre el incremento del antisemitismo en el mundo: “Es una emergencia global”

El presidente de Israel pidió a los Estados “medidas duras” y una respuesta social amplia frente al odio antijudío, durante un acto para conmemorar a las 15 víctimas del ataque terrorista contra una celebración de Janucá en Australia

Isaac Herzog alertó sobre el

Preocupación en el Reino Unido: más de 41.000 migrantes irregulares cruzaron el canal de la Mancha en 2025 para llegar el país

Las autoridades británicas informaron que la cifra de personas que han llegado de manera irregular a las costas de la nación superó los registros de los dos años anteriores

Preocupación en el Reino Unido:

El aeropuerto de Roma-Fiumicino superó por primera vez los 50 millones de pasajeros en un año

La terminal principal de la capital italiana registró un flujo sin precedentes de viajeros, impulsado por la expansión de rutas internacionales y el aumento de conexiones hacia América del Norte y Asia

El aeropuerto de Roma-Fiumicino superó

Ucrania exigió a Rusia el retorno inmediato de cincuenta residentes de Sumy trasladados por la fuerza

Kiev también pidió a Moscú información sobre el paradero de las personas y solicitó la intervención de organismos defensores de Derechos Humanos para frenar las deportaciones de población civil

Ucrania exigió a Rusia el

Suiza evalúa prohibir las redes sociales a menores mientras crece el debate global sobre protección infantil

La ministra del Interior señaló que las autoridades deben estudiar qué restringir, desde el uso de redes por niños hasta algoritmos que explotan vulnerabilidades. La medida se suma a iniciativas en España, Nueva Zelanda y varios estados de EEUU

Suiza evalúa prohibir las redes
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La embajada recuerda a colombianos

La embajada recuerda a colombianos ilegales en Estados Unidos que hay bonos gratis a aquellos que quieran regresar al país por Navidad

Luis Díaz anunció que será papá por tercera vez con una particular celebración de gol con el Bayern Múnich

Gustavo Petro reaccionó al fallecimiento de exmagistrada: “Cómo me hubiera gustado que hubiésemos coincidido”

Sismo de magnitud 4.4 con epicentro en Trujillo, La Libertad

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Río Grande

INFOBAE AMÉRICA
Abascal cierra la campaña de

Abascal cierra la campaña de Extremadura con ataques contra el bipartidismo: PP y PSOE "son corruptos" y "lo mismo"

EEUU amplía las sanciones contra el círculo de Maduro por segunda semana consecutiva

Al Shara celebra el levantamiento definitivo de las sanciones de EEUU: "El tiempo del dolor ha pasado"

Suecia dice que un periodista detenido desde hace más de 20 años en Eritrea está vivo

AMP. Rafael Jódar se queda sin semifinales en las Next Gen ATP Finals pese a ganar a Martín Landaluce

ENTRETENIMIENTO

Sarah Jessica Parker recordó que

Sarah Jessica Parker recordó que actuar junto a Diane Keaton fue “aterrador”

El estreno de “Avatar: Fuego y cenizas” revela nuevas criaturas inspiradas en la biodiversidad

Lily Collins se emocionó hasta las lágrimas con una escena de “Emily en París”

La historia real del entrenamiento de Jim Carrey con la CIA para filmar “El Grinch”

The Police y el álbum que selló su destino: cómo “Synchronicity” nació entre tensiones y anticipó la ruptura