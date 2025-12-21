Francia destacó la apertura de Putin al diálogo con Macron pero aclaró que estudiará “la mejor manera de proceder”

El presidente francés Emmanuel Macron durante una videollamada con Vladimir Putin en 2020. Putin expresó su disposición a entablar un diálogo con Macron sobre el conflicto en Ucrania, según el portavoz del Kremlin. (Michel Euler/Pool via REUTERS)

Francia señaló el domingo que da la bienvenida a que el Kremlin se haya mostrado públicamente dispuesto a un diálogo entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el francés, Emmanuel Macron, y estudiará en los próximos días “la mejor manera de proceder”.

“Es bienvenido que el Kremlin haya dado su aprobación pública a esta iniciativa. En los próximos días decidiremos cuál es la mejor manera de proceder”, detalló en un comunicado el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa.

Este pronunciamiento ocurrió después de que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declarara en una entrevista publicada el domingo que Putin estaba dispuesto al diálogo con su homólogo francés, quien ya había abogado por ello el viernes al término de una cumbre europea en Bruselas.

Putin ha “expresado su disposición a entablar un diálogo con Macron”, declaró Peskov a la agencia estatal de noticias RIA Novosti. “Por lo tanto, si existe voluntad política mutua, esto solo puede valorarse de forma positiva”.

El Elíseo subrayó que el objetivo de París “seguirá siendo contribuir a una paz sólida y duradera para Ucrania y Europa”, y que lo hará “con total transparencia” con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y con el resto de socios europeos.

La oficina de Macron insistió en que cualquier discusión con Moscú se conduciría “en total transparencia” con Zelensky y los aliados europeos.

El presidente francés Emmanuel Macron durante la Cumbre de la Coalición de la Voluntad en el Palacio del Elíseo en París. Macron propuso esta semana que Europa se involucre directamente en las discusiones con Rusia, y el Kremlin expresó su disposición al diálogo. (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

En su mensaje, la Presidencia francesa recordó que siempre han defendido un “diálogo de exigencia” con Moscú y que la única vez que se han encontrado Putin y Zelensky fue precisamente en París, en diciembre de 2019.

“En aquel momento, habíamos adoptado una hoja de ruta precisa para aplicar los acuerdos de Minsk. La invasión de Ucrania y la obstinación del presidente Putin acabaron con cualquier posibilidad de diálogo”, señala el comunicado.

“Ahora que se perfila la perspectiva de un alto el fuego y una negociación de paz, vuelve a ser útil hablar con Putin. Eso es lo que ha dicho el presidente esta semana en Bruselas”, agregó el Elíseo.

Macron mantuvo varias conversaciones telefónicas con Putin en los meses previos y durante los primeros meses del conflicto, que comenzó con la invasión rusa a territorio ucraniano en febrero de 2022, en un intento de involucrar al veterano líder del Kremlin.

En Bruselas, Macron expresó que los líderes de la Unión Europea y de Ucrania deberían implicarse en el diálogo directo con el presidente ruso en caso de falta de avances en las negociaciones que lidera Estados Unidos.

“Como europeos, tenemos que encontrar en las próximas semanas un marco que nos permita involucrarnos en las discusiones con Rusia, de una forma adecuada y con total transparencia con Ucrania”, dijo Macron al ser preguntado sobre el tema en una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de la UE.

En cualquier caso, consideró que los líderes europeos “no deberían dejar que las conversaciones sean llevadas únicamente por intermediarios”.

Las declaraciones se producen mientras diplomáticos se reúnen en Miami para negociaciones sobre el fin del conflicto. El enviado ruso Kirill Dmitriev llegó el sábado a la ciudad estadounidense, donde equipos ucranianos y europeos también se han congregado desde el viernes para las conversaciones, mediadas por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy y el enviado especial de EEUU Steve Witkoff en Berlín. Zelensky afirmó que Washington propuso conversaciones trilaterales con Rusia, aunque el Kremlin negó que se estén preparando. (REUTERS/Lisi Niesner/Pool/Archivo)

Sin embargo, el Kremlin negó el domingo que se estuvieran preparando conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, pese a que el presidente ucraniano Volodímir Zelensky había afirmado el sábado que Washington había planteado ese formato.

“En la actualidad, nadie ha discutido seriamente esta iniciativa y, según tengo entendido, no se está preparando”, declaró a los periodistas el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, según las agencias de noticias rusas.

Mientras tanto, Zelensky dijo en la red social X que “durante la última semana, Rusia ha lanzado aproximadamente 1.300 drones de ataque, casi 1.200 bombas aéreas guiadas y 9 misiles de diversos tipos contra Ucrania”, y que la región de Odesa y el sur del país “se han visto especialmente afectados”.