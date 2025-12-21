Enfrentamientos entre Tailandia y Camboya: más de 900.000 personas fueron evacuadas por el conflicto fronterizo

Más de 50 muertos y 900 mil evacuados por los últimos enfrentamientos entre Tailandia y Camboya (Europa Press)

Un masivo éxodo fronterizo afecta a Camboya y Tailandia tras más de dos semanas de intensos combates. El Ministerio del Interior en Nom Pen informó este domingo que ya son más de medio millón las personas desplazadas internamente, forzadas a abandonar hogares y escuelas para buscar resguardo ante nuevos episodios de violencia militar en la frontera común.

El conflicto, agravado por el uso de tanques, artillería pesada, drones y ataques aéreos, dejó desde principios de mes un saldo de al menos 52 muertos en la región —35 en Tailandia y 17 en Camboya—, según cifras oficiales de ambos gobiernos.

La raíz de estas hostilidades se encuentra en una disputa de larga data derivada de la demarcación territorial impuesta en la época colonial, agravada por reclamos sobre la propiedad de templos con significado histórico en la región.

Funcionarios camboyanos advirtieron que cientos de miles de hombres, mujeres y niños debieron huir apresuradamente a zonas más seguras para escapar de los bombardeos y los disparos, con desplazamientos de masas que superan los 518.000 solo en Camboya.

Bangkok, por su parte, confirmó que otros 400.000 tailandeses debieron mudarse dentro del país para resguardarse de la inestabilidad persistente.

En este nuevo episodio, ambos países cruzan acusaciones: cada uno responsabiliza al otro tanto de haber iniciado las hostilidades como de protagonizar ataques contra la población civil en la frontera.

La memoria reciente de los sangrientos choques de julio, que derivaron en la muerte de decenas de personas y en una breve tregua mediada por potencias internacionales, subraya lo frágil de la situación actual: aunque entonces se logró detener los combates, la escalada retomó impulso y hoy Camboya y Tailandia enfrentan una crisis humanitaria de enormes proporciones en sus zonas fronterizas.

En octubre, el presidente estadounidense Donald Trump apoyó públicamente una declaración conjunta entre ambos países para mantener y ampliar la tregua, promoviendo además futuros acuerdos comerciales. Sin embargo, sólo un mes después, Tailandia suspendió el compromiso luego de que varios de sus soldados resultaron heridos por minas terrestres en la frontera. Bangkok acusó a Nom Pen de haber instalado nuevas minas.

Trump anunció la semana pasada que ambos países habían llegado a un nuevo alto el fuego. No obstante, las autoridades tailandesas desmintieron la existencia de cualquier tregua y, desde el enfrentamiento fronterizo del 7 de diciembre, las hostilidades son diarias.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó el viernes sus expectativas de que se alcance un nuevo cese al fuego entre Camboya y Tailandia a inicios de la semana entrante.

Este lunes, en Kuala Lumpur, está prevista una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN, con la participación de delegaciones camboyanas y tailandesas, para buscar una salida diplomática.

China también se ha sumado a los esfuerzos, enviando la semana pasada a su representante especial, Deng Xijun, a ambos países con el objetivo de promover el diálogo y la reconstrucción de la paz. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Camboya, Deng se reunió el viernes pasado con el primer ministro Hun Manet en Phnom Penh y destacó la importancia de frenar la escalada.

Mientras tanto, los combates en la frontera persisten, especialmente en las cercanías del templo Preah Vihear, patrimonio mundial de la UNESCO y escenario histórico de enfrentamientos. También es foco de la disputa una franja adyacente donde, en 2008, soldados de ambos países se enfrentaron, iniciando años de violencia con saldo de unas dos decenas de muertos.

Un fallo de la Corte Internacional de Justicia de la ONU en 2013 zanjó temporalmente la cuestión a favor de Camboya, pero la calma se quebró en mayo de este año tras la muerte de un soldado camboyano en un nuevo episodio armado. Ahora, con el conflicto en pleno recrudecimiento, Camboya denuncia que su ejército, superado en recursos y armamento, sigue bajo ataque por parte de fuerzas tailandesas, especialmente desde el amanecer en la zona próxima al antiguo templo.