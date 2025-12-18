Mundo

Estados Unidos autorizó una nueva venta de armas a Taiwán por USD 11.000 millones en medio de la presión regional del régimen chino

El Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés detalló que la venta incluye sistemas de cohetes HIMARS, obuses, misiles antitanque, drones y repuestos para otros equipos militares críticos

Guardar
Un sistema de cohetes de
Un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) estacionado durante un ejercicio de fuego real (REUTERS/Janis Laizans)

El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a un nuevo paquete de venta de armas a Taiwán por un valor de 11.000 millones de dólares, según informó este jueves Taipéi. Se trata del segundo lote autorizado desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y uno de los más voluminosos desde el acuerdo de 18.000 millones de dólares aprobado por el entonces presidente George W. Bush en 2001.

El Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés detalló que la venta incluye sistemas de cohetes HIMARS, obuses, misiles antitanque, drones y repuestos para otros equipos militares críticos.

Taiwán considera este acuerdo como un refuerzo clave para su capacidad de disuasión ante la amenaza militar de China, que reclama la isla como parte de su territorio y no descartó recientemente el uso de la fuerza para imponer su control.

“Esta es la segunda venta de armas a Taiwán anunciada durante el segundo mandato de la administración Trump, lo que demuestra una vez más el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Taiwán”, sostuvo el ministerio de Asuntos Exteriores de Taipéi en un comunicado.

El Ministerio de Defensa (MDN) taiwanés indicó que la operación podría oficializarse en aproximadamente un mes. Pese a que el trato requerirá la aprobación formal del Congreso estadounidense, no se anticipan obstáculos, dado el amplio consenso bipartidista sobre la necesidad de fortalecer la defensa de Taiwán.

Reservistas taiwaneses operan un dron
Reservistas taiwaneses operan un dron Hummer 2 de fabricación taiwanesa durante una sesión de entrenamiento en el Centro de Servicios del Parque Industrial Loung Te en Yilan, Taiwán (REUTERS/Ann Wang)

El gobierno encabezado por Lai Ching-te en la isla reiteró su compromiso de aumentar la inversión en defensa, en respuesta al permanente aumento de la presión militar china en la región. Aunque Taiwán posee su propia industria bélica, sus capacidades quedarían ampliamente superadas frente al despliegue militar de China, por lo que sigue dependiendo en gran parte del suministro de armas de Estados Unidos.

Washington, pese a no reconocer oficialmente a Taiwán como un Estado independiente, es su principal proveedor de apoyo en materia de seguridad desde hace décadas.

El anuncio de la venta de armas ocurre luego de la salida del informe del MDN, donde señaló que el portaaviones chino Fujian realizó maniobras a través del estrecho de Taiwán el día martes, un movimiento monitoreado de cerca por las fuerzas armadas taiwanesas.

El reporte resulta inusual, ya que las autoridades de Taipéi rara vez divulgan información sobre los ejercicios militares de grandes buques chinos. “El portaaviones Fujian (CV-18) del Partido Comunista de China navegó ayer (día 16) por el estrecho de Taiwán, bajo una vigilancia estrecha y continua por parte de las Fuerzas Armadas”, indicó el ministerio en su comunicado.

Miembros de la tripulación trabajan
Miembros de la tripulación trabajan a bordo del Fujian (Li Tang/Xinhua vía AP)

La actividad del Fujian coincidió con una intensificación en las maniobras chinas alrededor de Taiwán: entre las 06:00 horas del martes (22:00 GMT del lunes) y las 06:00 de este miércoles (22:00 GMT del martes), fueron detectados en las inmediaciones nueve aeronaves y siete buques de guerra chinos.

Asimismo, el MDN reportó un repunte adicional desde las 8:30 hora local (00:30 GMT) del miércoles, con un total de 23 incursiones de aeronaves chinas, incluidas cazas, bombarderos, aviones de alerta temprana y drones, lo que refleja el aumento de la presión militar de Beijing sobre la isla.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaEstados UnidosEEUUTaiwánChinaTaipéiBeijingMinisterio de Defensa taiwanés

Últimas Noticias

El primer ministro australiano prometió tomar medidas más drásticas en contra del odio tras el ataque terrorista en Bondi Beach

“Está claro que tenemos que hacer más para combatir este malvado flagelo, mucho más”, declaró Anthony Albanese a raíz del tiroteo durante la celebración de Janucá en la playa de Sídney

El primer ministro australiano prometió

Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para debatir el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania

En pleno contexto de negociaciones de paz, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, asistirá a la cumbre a la espera de una definición que garantice la financiación de Kiev ante la amenaza rusa

Los líderes de la Unión

¿La cápsula lunar del Apollo 11 en Beverly Hills? Los detalles de la nueva adquisición de Jeff Bezos para su mansión

La instalación en el jardín de este vehículo generó especulaciones sobre su origen y propósito. Mientras la pareja mantiene el secreto, crece la curiosidad entre los fanáticos de la exploración espacial

¿La cápsula lunar del Apollo

Polonia volverá a fabricar minas antipersonales y planea desplegarlas en su frontera oriental

Varsovia justifica la decisión como parte de un plan defensivo frente a Rusia y Bielorrusia, en un giro regional que erosiona el tratado internacional que prohíbe este tipo de armas y abre la puerta a su eventual envío a Ucrania

Polonia volverá a fabricar minas

La Gran Bombarda y la pólvora, el arma secreta que definió la caída de Constantinopla y el fin de la Edad Media

El avance tecnológico liderado por Mehmet II y el ingeniero Orbán rompió el mito de murallas inexpugnables. Cómo esta tecnología provocó un cambio radical en las tácticas militares europeas, según National Geographic

La Gran Bombarda y la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cristina Cifuentes se rompe al

Cristina Cifuentes se rompe al recordar la muerte de su padre y su hermana en ‘Hasta el fin del mundo’: “He vivido muchas situaciones traumáticas”

Clausuran sitio de extracción ilegal de arena en Chiapas

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 18 de diciembre de 2025

Resultados del Baloto y Revancha miércoles 17 de diciembre de 2025: números ganadores del sorteo de HOY

Celia Sánchez, enfermera, explica varios consejos para cuidar tu pelo: “Limpia los cepillos una vez por semana”

INFOBAE AMÉRICA
Detenido el hombre acusado de

Detenido el hombre acusado de apuñalar a una mujer en La Algaba con la que compartía casa

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 16 de diciembre

Lluvias, tormentas, olas y nieve activan los avisos en una docena de provincias, con temperaturas en descenso

Detenidas 28 personas en Michoacán (México) en una operación contra la ola de violencia entre cárteles

El salario más alto en las grandes empresas es en promedio 111 veces superior a la nómina media, según Oxfam

ENTRETENIMIENTO

Estos son los planes de

Estos son los planes de James Cameron después de ‘Avatar’: “Avatar no puede absorber toda mi creatividad”

Jake Connelly revela cómo “Stranger Things” lo llevó a ser blanco de burlas en la escuela

La vez que Jennifer Lawrence usó píldoras para dormir durante el rodaje de “Los Juegos del Hambre”

Lane Rogers, influencer y creador de contenido, murió a los 31 años en un accidente de moto

Se revela la causa de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer