Estados Unidos autorizó una nueva venta de armas a Taiwán por USD 11.000 millones en medio de la presión regional del régimen chino

Un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) estacionado durante un ejercicio de fuego real (REUTERS/Janis Laizans)

El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a un nuevo paquete de venta de armas a Taiwán por un valor de 11.000 millones de dólares, según informó este jueves Taipéi. Se trata del segundo lote autorizado desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y uno de los más voluminosos desde el acuerdo de 18.000 millones de dólares aprobado por el entonces presidente George W. Bush en 2001.

El Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés detalló que la venta incluye sistemas de cohetes HIMARS, obuses, misiles antitanque, drones y repuestos para otros equipos militares críticos.

Taiwán considera este acuerdo como un refuerzo clave para su capacidad de disuasión ante la amenaza militar de China, que reclama la isla como parte de su territorio y no descartó recientemente el uso de la fuerza para imponer su control.

“Esta es la segunda venta de armas a Taiwán anunciada durante el segundo mandato de la administración Trump, lo que demuestra una vez más el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Taiwán”, sostuvo el ministerio de Asuntos Exteriores de Taipéi en un comunicado.

El Ministerio de Defensa (MDN) taiwanés indicó que la operación podría oficializarse en aproximadamente un mes. Pese a que el trato requerirá la aprobación formal del Congreso estadounidense, no se anticipan obstáculos, dado el amplio consenso bipartidista sobre la necesidad de fortalecer la defensa de Taiwán.

Reservistas taiwaneses operan un dron Hummer 2 de fabricación taiwanesa durante una sesión de entrenamiento en el Centro de Servicios del Parque Industrial Loung Te en Yilan, Taiwán (REUTERS/Ann Wang)

El gobierno encabezado por Lai Ching-te en la isla reiteró su compromiso de aumentar la inversión en defensa, en respuesta al permanente aumento de la presión militar china en la región. Aunque Taiwán posee su propia industria bélica, sus capacidades quedarían ampliamente superadas frente al despliegue militar de China, por lo que sigue dependiendo en gran parte del suministro de armas de Estados Unidos.

Washington, pese a no reconocer oficialmente a Taiwán como un Estado independiente, es su principal proveedor de apoyo en materia de seguridad desde hace décadas.

El anuncio de la venta de armas ocurre luego de la salida del informe del MDN, donde señaló que el portaaviones chino Fujian realizó maniobras a través del estrecho de Taiwán el día martes, un movimiento monitoreado de cerca por las fuerzas armadas taiwanesas.

El reporte resulta inusual, ya que las autoridades de Taipéi rara vez divulgan información sobre los ejercicios militares de grandes buques chinos. “El portaaviones Fujian (CV-18) del Partido Comunista de China navegó ayer (día 16) por el estrecho de Taiwán, bajo una vigilancia estrecha y continua por parte de las Fuerzas Armadas”, indicó el ministerio en su comunicado.

Miembros de la tripulación trabajan a bordo del Fujian (Li Tang/Xinhua vía AP)

La actividad del Fujian coincidió con una intensificación en las maniobras chinas alrededor de Taiwán: entre las 06:00 horas del martes (22:00 GMT del lunes) y las 06:00 de este miércoles (22:00 GMT del martes), fueron detectados en las inmediaciones nueve aeronaves y siete buques de guerra chinos.

Asimismo, el MDN reportó un repunte adicional desde las 8:30 hora local (00:30 GMT) del miércoles, con un total de 23 incursiones de aeronaves chinas, incluidas cazas, bombarderos, aviones de alerta temprana y drones, lo que refleja el aumento de la presión militar de Beijing sobre la isla.

