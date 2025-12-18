El primer ministro indio instó a Etiopía a renovar las relaciones bilaterales: “El Sur Global está escribiendo su propio destino”

El primer Ministro de la India, Narendra Modi, se dirige a los miembros del Parlamento de Etiopía en el edificio del Parlamento durante su visita a Addis Abeba, Etiopía (REUTERS/Tiksa Negeri)

Narendra Modi, primer ministro de India, instó este miércoles a estrechar una relación estratégica con Etiopía durante su primera visita oficial a ese país africano, el segundo más poblado del continente.

“El Sur Global está escribiendo su propio destino, e India y Etiopía comparten una visión para ello”, remarcó Modi durante un discurso ante el Parlamento etíope y sumó: “Nuestra visión es de un mundo donde el Sur Global se levante no contra nadie, sino para todos; un mundo donde el desarrollo sea justo, donde la tecnología sea accesible y donde la soberanía sea respetada”.

“Hoy, como naciones del sur global, como civilizaciones antiguas, como amigos, India y Etiopía nos mantenemos unidos. Nos mantenemos unidos como miembros de una misma familia y trabajamos por un mundo más justo, más igualitario y más pacífico”, aseguró previo a su llegada a Omán este jueves.

Durante la reunión bilateral, los gobiernos firmaron varios memorandos de entendimiento y acordaron cooperar en áreas clave como la formación de fuerzas de paz para misiones de Naciones Unidas, educación y la creación de un centro de datos dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía.

Por su parte, India también se comprometió a respaldar a Etiopía en la gestión de su deuda internacional bajo el Marco Común del G20 y en la lucha contra el terrorismo.

Y agregó: "Y un mundo donde la toma de decisiones refleje la realidad actual, no el mundo de 1945. Porque el mundo no puede avanzar si sus sistemas permanecen anclados en el pasado".

Y agregó: “Y un mundo donde la toma de decisiones refleje la realidad actual, no el mundo de 1945. Porque el mundo no puede avanzar si sus sistemas permanecen anclados en el pasado”.

El martes, el primer ministro etíope Abiy Ahmed entregó a Modi el “Gran Honor Nishan Etiopía”, el reconocimiento civil más alto del país, convirtiéndolo en el primer jefe de Estado extranjero en recibir la distinción. Modi se manifestó a favor de “caminar juntos como iguales, construir juntos como socios y triunfar juntos como amigos”.

“Después de mi discurso en el Parlamento en Addis Abeba esta mañana, me uní al primer ministro Abiy Ahmed Ali y otros dignatarios para plantar un árbol joven como parte de ‘Ek Ped Maa Ke Naam’ (Un árbol para la Madre) y la iniciativa Legado Verde de Etiopía”, agregó Modi en su cuenta de la red social X.

El primer Ministro de la India, Narendra Modi, saluda a los parlamentarios de Etiopía (REUTERS/Tiksa Negeri)

Etiopía, que el año pasado se convirtió en miembro pleno del grupo BRICS junto a Irán y Egipto, busca consolidar nuevos vínculos tras emerger de dos años de guerra civil en la provincia de Tigray. India, que será anfitriona de la 18ª cumbre de los BRICS en 2026, surgió como un socio estratégico para el país africano en su búsqueda de diversificación.

El gobierno etíope estuvo buscando alianzas alternativas a medida que su relación con Estados Unidos se fue debilitando: Washington suspendió en 2022 el acceso de Etiopía a beneficios arancelarios y puso fin a varios programas de ayuda humanitaria financiados por USAID, lo cual impactó en la economía local.

En este contexto, India se mantiene como destino principal para muchos etíopes que acuden en busca de atención médica y educación superior, sectores difíciles de satisfacer a nivel doméstico.

