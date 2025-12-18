Mundo

El primer ministro indio instó a Etiopía a renovar las relaciones bilaterales: “El Sur Global está escribiendo su propio destino”

La visita oficial de Narendra Modi a Addis Abeba marca un acercamiento entre los países, con acuerdos en áreas como formación de fuerzas de paz, educación y apoyo financiero

Guardar
El primer Ministro de la
El primer Ministro de la India, Narendra Modi, se dirige a los miembros del Parlamento de Etiopía en el edificio del Parlamento durante su visita a Addis Abeba, Etiopía (REUTERS/Tiksa Negeri)

Narendra Modi, primer ministro de India, instó este miércoles a estrechar una relación estratégica con Etiopía durante su primera visita oficial a ese país africano, el segundo más poblado del continente.

“El Sur Global está escribiendo su propio destino, e India y Etiopía comparten una visión para ello”, remarcó Modi durante un discurso ante el Parlamento etíope y sumó: “Nuestra visión es de un mundo donde el Sur Global se levante no contra nadie, sino para todos; un mundo donde el desarrollo sea justo, donde la tecnología sea accesible y donde la soberanía sea respetada”.

“Hoy, como naciones del sur global, como civilizaciones antiguas, como amigos, India y Etiopía nos mantenemos unidos. Nos mantenemos unidos como miembros de una misma familia y trabajamos por un mundo más justo, más igualitario y más pacífico”, aseguró previo a su llegada a Omán este jueves.

Durante la reunión bilateral, los gobiernos firmaron varios memorandos de entendimiento y acordaron cooperar en áreas clave como la formación de fuerzas de paz para misiones de Naciones Unidas, educación y la creación de un centro de datos dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía.

Por su parte, India también se comprometió a respaldar a Etiopía en la gestión de su deuda internacional bajo el Marco Común del G20 y en la lucha contra el terrorismo.

El primer Ministro de la
El primer Ministro de la India, Narendra Modi, se dirige a los miembros del Parlamento de Etiopía en el edificio del Parlamento (REUTERS/Tiksa Negeri)

El líder indio pidió en su discurso ante el Parlamento por “un mundo donde el desarrollo sea justo, donde la tecnología sea accesible y donde se respete la soberanía. Un mundo donde la prosperidad sea compartida y la paz se defienda”.

Y agregó: “Y un mundo donde la toma de decisiones refleje la realidad actual, no el mundo de 1945. Porque el mundo no puede avanzar si sus sistemas permanecen anclados en el pasado”.

El martes, el primer ministro etíope Abiy Ahmed entregó a Modi el “Gran Honor Nishan Etiopía”, el reconocimiento civil más alto del país, convirtiéndolo en el primer jefe de Estado extranjero en recibir la distinción. Modi se manifestó a favor de “caminar juntos como iguales, construir juntos como socios y triunfar juntos como amigos”.

“Después de mi discurso en el Parlamento en Addis Abeba esta mañana, me uní al primer ministro Abiy Ahmed Ali y otros dignatarios para plantar un árbol joven como parte de ‘Ek Ped Maa Ke Naam’ (Un árbol para la Madre) y la iniciativa Legado Verde de Etiopía”, agregó Modi en su cuenta de la red social X.

El primer Ministro de la
El primer Ministro de la India, Narendra Modi, saluda a los parlamentarios de Etiopía (REUTERS/Tiksa Negeri)

Etiopía, que el año pasado se convirtió en miembro pleno del grupo BRICS junto a Irán y Egipto, busca consolidar nuevos vínculos tras emerger de dos años de guerra civil en la provincia de Tigray. India, que será anfitriona de la 18ª cumbre de los BRICS en 2026, surgió como un socio estratégico para el país africano en su búsqueda de diversificación.

El gobierno etíope estuvo buscando alianzas alternativas a medida que su relación con Estados Unidos se fue debilitando: Washington suspendió en 2022 el acceso de Etiopía a beneficios arancelarios y puso fin a varios programas de ayuda humanitaria financiados por USAID, lo cual impactó en la economía local.

En este contexto, India se mantiene como destino principal para muchos etíopes que acuden en busca de atención médica y educación superior, sectores difíciles de satisfacer a nivel doméstico.

(Con información de EFE y Associated Press)

Temas Relacionados

Narendra ModiIndiaEtiopíaSur GlobalAbiy Ahmed AliÚltimas Noticias AméricaG20BRICS

Últimas Noticias

Camboya denunció que el ejército tailandés bombardeó el centro de casinos de la ciudad fronteriza de Poipet

Según el comunicado difundido, “las fuerzas tailandesas lanzaron 2 bombas en la zona del municipio de Poipet, provincia de Banteay Meanchey” a las 11:00 horas locales (04:00 GMT) del jueves

Camboya denunció que el ejército

Noruega anunció la adquisición de un nuevo paquete de armas estadounidenses para Ucrania valoradas en 267 millones de euros

El lote armamentístico incluye municiones para aviones de combate F-16, misiles guiados por láser aptos tanto para F-16 como para defensas aéreas de superficie, y misiles de largo alcance, según comunicó el gobierno noruego

Noruega anunció la adquisición de

Estados Unidos autorizó una nueva venta de armas a Taiwán por USD 11.000 millones en medio de la presión regional del régimen chino

El Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés detalló que la venta incluye sistemas de cohetes HIMARS, obuses, misiles antitanque, drones y repuestos para otros equipos militares críticos

Estados Unidos autorizó una nueva

El primer ministro australiano prometió tomar medidas más drásticas en contra del odio tras el ataque terrorista en Bondi Beach

“Está claro que tenemos que hacer más para combatir este malvado flagelo, mucho más”, declaró Anthony Albanese a raíz del tiroteo durante la celebración de Janucá en la playa de Sídney

El primer ministro australiano prometió

Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para debatir el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania

En pleno contexto de negociaciones de paz, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, asistirá a la cumbre a la espera de una definición que garantice la financiación de Kiev ante la amenaza rusa

Los líderes de la Unión
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Sigue habiendo dos trampas que las empresas siguen haciendo con el permiso de hospitalización”

Tendencias de turismo en 2026: viajeros priorizan bienestar y viajes espontáneos sobre vacaciones tradicionales

Johnny Depp, Rupert Grint y el director de moda de terror: así será la nueva adaptación de ‘Cuento de Navidad’ de Charles Dickens

Rodrigo Arteaga, doctor: “Estos cinco hábitos protegen tu vista y previenen del deterioro visual”

Una joven argentina fue atacada a puñaladas por su esposo en Italia mientras trabajaba en un hotel

INFOBAE AMÉRICA
La OEA instó a los

La OEA instó a los partidos políticos de Honduras a sumarse al conteo especial de las actas para “evitar confrontaciones”

Grifols obtiene la certificación de la EMA para toda la cadena de valor de su 'joint venture' en Egipto

Mapfre renueva su acuerdo con Lobelia Earth para analizar el impacto de los riesgos climáticos en sus clientes

Reino Unido convoca al embajador de China en Londres para protestar por el juicio contra el magnate Jimmy Lai

Detenido el hombre acusado de apuñalar a una mujer en La Algaba con la que compartía casa

ENTRETENIMIENTO

Johnny Depp, Rupert Grint y

Johnny Depp, Rupert Grint y el director de moda de terror: así será la nueva adaptación de ‘Cuento de Navidad’ de Charles Dickens

El consejo de Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence para trabajar con Scorsese: “Te lo vas a pasar bien, pero te sugiero que consigas uno de estos”

Estos son los planes de James Cameron después de ‘Avatar’: “Avatar no puede absorber toda mi creatividad”

Jake Connelly revela cómo “Stranger Things” lo llevó a ser blanco de burlas en la escuela

La vez que Jennifer Lawrence usó píldoras para dormir durante el rodaje de “Los Juegos del Hambre”