El héroe de Sídney, Ahmed al Ahmed, recibió más de 2 millones de euros tras desarmar al atacante en el atentado de la playa de Bondi

Ahmed al Ahmed recibió más de 2 millones de euros donados por miles de personas tras el ataque en Bondi (@ChrisMinnsMP vía X/REUTERS)

El jueves, Ahmed al Ahmed, residente de Sídney de origen sirio, recibió un cheque por más de 2,1 millones de euros, (USS 2,4 millones) suma reunida tras una campaña internacional de donaciones en reconocimiento a su intervención durante el ataque en la playa de Bondi, que dejó al menos 15 muertos y más de 40 heridos durante las celebraciones de Janucá.

La entrega, documentada por el influencer Zachery Dereniowski, evidenció el apoyo de cientos de miles de personas, dentro y fuera de Australia, a quien muchos identifican ahora como símbolo de valentía y solidaridad.

El episodio que dio notoriedad a Ahmed ocurrió el domingo anterior, cuando dos hombres armados atacaron a quienes se congregaban por la festividad judía en un parque cercano a la famosa playa. Casi de dos mil personas estaban reunidas cuando los agresores abrieron fuego.

El atentado en la playa de Bondi dejó al menos quince muertos y más de cuarenta heridos durante las celebraciones de Janucá

La policía calificó los hechos como un atentado terrorista dirigido contra los asistentes e indicó que los responsables fueron un hombre y su hijo, este último detenido tras quedar en estado crítico. El grupo Estado Islámico afirmó horas después que el ataque representa “un orgullo”, aunque no reclamó su autoría.

En tales circunstancias, Ahmed al Ahmed intervino con un acto que modificó el curso del ataque: primero se cubrió tras vehículos estacionados, luego se aproximó al agresor armado y, tras un forcejeo, logró desarmarlo y retener el arma ante la mirada atónita de quienes huían o buscaban refugio.

Así fue como un civil logró desarmar a uno de los atacantes de la playa Bondi, en Australia

Imágenes del suceso recorrieron el mundo y el comerciante, conocido en su barrio por dirigir una tienda de tabaco, se transformó en motivo de esperanza para muchos australianos en medio del duelo colectivo. “En un momento en el que hemos visto el mal perpetrado, él brilla como un ejemplo de la fortaleza de la humanidad”, declaró el primer ministro Anthony Albanese, tras visitar a Ahmed en el hospital.

El primer ministro Anthony Albanese visitó a Ahmed al Ahmed en el hospital tras el ataque (Reuters)

Durante el ataque, el hombre de 44 años resultó herido de bala en el brazo izquierdo, presuntamente por el segundo agresor que disparaba desde un puente peatonal.

Fue operado y enfrenta una recuperación estimada de seis meses, según indicó a AP la portavoz de la Asociación de Australianos por Siria, Lubaba alhmidi Alkahil. Tras el hecho, los mensajes de gratitud se multiplicaron en su tienda de Sídney y varias personalidades, incluido el presidente de Estados Unidos y líderes locales, destacaron públicamente su actuación.

La respuesta de Albanese forma parte del reconocimiento oficial a la acción heroica de Ahmed en Sídney (AP foto/Mark Baker)

Durante la entrega del cheque, el influencer Dereniowski expresó ante Ahmed: “El mundo te quiere”, a lo que Ahmed respondió: “Olviden todo lo malo del pasado y avancen para salvar vidas. Cuando lo hice, lo hice desde el corazón”. Ahmed explicó que actuó al ver que en la playa había niños, hombres y mujeres disfrutando de una celebración comunitaria y reiteró: “Australia es el mejor país del mundo”.

(Con información de Europa Press y AP)