El Ejército israelí destruyó campamentos y plataformas de lanzamiento de Hezbollah en territorio libanés

Militares israelíes en busca de un campamento terrorista

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo ataques aéreos dirigidos contra un campamento y diversas infraestructuras militares de Hezbollah en el Líbano, de acuerdo con un comunicado oficial difundido este jueves desde la cuenta institucional de las FDI en la red social X.

La ofensiva se centró tanto en instalaciones utilizadas para entrenamiento y almacenamiento de armas como en plataformas de lanzamiento, detallando una escalada en el conflicto fronterizo entre Israel y Líbano.

Los bombardeos se registraron en varias localidades del interior del Líbano, donde, conforme a la versión israelí, Hezbollah mantenía puntos activos para la planificación y ejecución de ataques armados. Esta operación incluyó la destrucción de plataformas de lanzamiento así como otras instalaciones consideradas estratégicas para el grupo libanés. La tensión en la frontera norte de Israel ha experimentado un incremento desde el inicio de la reciente crisis en la región.

Según información difundida por las propias FDI, uno de los objetivos principales fue la eliminación de infraestructuras calificadas como “terroristas” dentro de un campamento militar de Hezbollah, donde, según Israel, se realizaban ejercicios de tiro, entrenamiento avanzado con diversas armas y almacenaban municiones. De acuerdo con el reporte, los integrantes del grupo habrían llevado a cabo actividades preparatorias “orientadas a complots contra fuerzas israelíes y civiles del Estado de Israel”. Este campamento, añadió el comunicado, funcionaba también como centro de “educación terrorista”.

Según información difundida por las propias FDI, uno de los objetivos principales fue la eliminación de infraestructuras calificadas como “terroristas” dentro de un campamento militar de Hezbollah (@idfonline)

La ofensiva no se limitó al área del campamento, sino que se extendió a otras estructuras en el interior del Líbano, señaladas como depósitos de armamento y centros de operaciones recientes de miembros de Hezbollah. Las fuerzas israelíes sostienen que la presencia y operación de este tipo de infraestructuras en territorio libanés representa una “violación de los entendimientos” alcanzados entre ambos países tras anteriores conflictos, además de constituir una amenaza directa a su Estado.

La escalada incluye también una acción reportada en la zona de A-Tayyiba, en el sur del Líbano, donde un combatiente identificado por Israel como miembro de Hezbollah fue “eliminado”. Las FDI comunicaron que este ataque fue específico contra un individuo al que acusan de haber participado en acciones violentas contra territorio israelí. En el pasado reciente la fuerza aérea israelí ha incrementado el uso de ataques puntuales para responder a presuntas infiltraciones o amenazas en la frontera norte.

En paralelo a estos acontecimientos, Israel informó de un incidente en el sur de la Franja de Gaza donde fuerzas pertenecientes al equipo de combate de la Brigada 188 detectaron a un presunto militante que cruzó la llamada “Línea Amarilla”, zona considerada sensible para la seguridad israelí.

El sospechoso, de acuerdo con la versión oficial recogida por Reuters, habría avanzado hacia las posiciones israelíes en actitud que fue calificada como “amenaza inmediata”. Tras una rápida valoración, efectivos en la zona solicitaron apoyo aéreo y la fuerza aérea neutralizó al individuo.

“Inmediatamente después de la identificación, la Fuerza Aérea, bajo la dirección de las fuerzas, eliminó al terrorista para eliminar la amenaza”, precisa el comunicado publicado este jueves. Las FDI insisten en que sus tropas desplegadas en la región del Comando Sur operan en cumplimiento del acuerdo vigente y mantienen su mandato de neutralizar “cualquier amenaza inmediata”.

Israel vuelve a atacar "posiciones de Hezbollah" en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

Las Fuerzas de Defensa de Israel recalcaron su postura de continuar con operaciones contra posiciones de Hezbollah. El comunicado sostiene: “Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel y evitar el restablecimiento de la organización terrorista Hezbollah”.

La tensión entre Israel y Hezbollah ha sido motivo de alerta en la región. Los enfrentamientos en la frontera, hasta ahora localizados principalmente en áreas rurales, han generado inquietud en organismos internacionales por el riesgo de una escalada mayor. El ejército israelí ha mantenido el despliegue de fuerzas y vigilancia en el sur del país y en puntos fronterizos estratégicos, mientras que la retórica contra las acciones de Hezbollah se ha intensificado en comunicados oficiales.

Las operaciones recientes de las FDI focalizadas en el Líbano se suman a una serie de medidas implementadas por Israel para contener “actividades hostiles” en su perímetro septentrional. Las autoridades insisten en la necesidad de responder ante acciones que, según el gobierno israelí, vulneran la seguridad y los entendimientos internacionales existentes.

Las operaciones recientes de las FDI focalizadas en el Líbano se suman a una serie de medidas implementadas por Israel para contener “actividades hostiles” (@idfonline)

El Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel reiteró este jueves, a través de los canales oficiales, que las operaciones presentan carácter reactivo y preventivo frente a la actividad de Hezbollah en el territorio libanés. De acuerdo con las autoridades israelíes, la intención declarada es impedir que el grupo “restablezca infraestructuras ofensivas” o lance futuras operaciones. El informe difundido consolidó que la presencia de infraestructura terrorista en el Líbano continuará siendo objetivo prioritario de vigilancia y acción militar.

El cierre del comunicado no especifica el número de bajas o los daños exactos provocados por la ofensiva en territorio libanés, y hasta el momento ninguna fuente oficial de Hezbollah ni del gobierno libanés se pronunció de manera pública sobre los hechos. Las miradas de la región y de la comunidad internacional permanecen sobre el desarrollo de los acontecimientos.