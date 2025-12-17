Mundo

La contaminación extrema detiene por segundo día seguido la vida en Nueva Delhi: caos aéreo y suspensión de clases

Se restringieron obras de construcción y el uso de vehículos altamente contaminantes, mientras más de 20 millones de habitantes permanecen sometidos a niveles peligrosos de polución

Guardar
El índice de contaminación en
El índice de contaminación en Nueva Delhi superó los 500 puntos, alcanzando niveles catalogados como "severos" (EFE)

Nueva Delhi permanece sumida en un episodio de contaminación atmosférica severa por segunda jornada consecutiva, con la vida cotidiana alterada ante la drástica reducción de la visibilidad y la suspensión de vuelos y actividades escolares.

El nivel del Índice de Calidad del Aire (AQI) superó los 500 puntos el lunes y se mantuvo por encima de los 450 el martes, de acuerdo con el Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Esta cifra representa más de 20 veces los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ubica a Nueva Delhi en la categoría máxima de contaminación, calificada como “severa”. Ante esta situación, se activó la fase más estricta del plan gubernamental anticontaminación y se implementaron restricciones orientadas a proteger la salud pública y el funcionamiento urbano.

La escasa visibilidad por niebla
La escasa visibilidad por niebla tóxica provocó accidentes viales y colapsos de tránsito (EFE)

Durante la madrugada del martes, la densa niebla tóxica redujo la visibilidad a menos de un kilómetro, complicando la circulación vehicular y provocando accidentes. Al menos cuatro personas perdieron la vida en un choque múltiple en la autopista que conecta la capital con Agra, provocado por la escasa visibilidad y que involucró a varios vehículos.

La policía precisó que tres automóviles colisionaron inicialmente, luego siete autobuses chocaron contra ellos y se incendiaron. Las autoridades lograron controlar el fuego y contabilizaron más de 25 personas heridas, cifra recogida por el medio India Today.

El lunes, una masa de aire contaminado persistía sobre la megalópolis, obligando a cancelar más de 100 vuelos en el aeropuerto internacional Indira Gandhi, mientras se mantenían avisos de demoras y cancelaciones.

Más de 200 vuelos fueron
Más de 200 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto internacional Indira Gandhi (Reuters)

IndiGo y Air India, las principales aerolíneas nacionales, suspendieron numerosas operaciones por motivos de seguridad, mientras Flightradar24 calificó la situación del aeropuerto con el máximo índice de disrupción.

Los datos oficiales informaron de más de 200 vuelos cancelados ese día y la reprogramación forzosa de conexiones ante la previsión de condiciones adversas.

El martes, los vientos del noroeste permitieron una leve mejoría, aunque el AQI se mantuvo en niveles “muy pobres”, por encima de 380, y en ocho estaciones de monitoreo los datos seguían siendo “severos”.

Aerolíneas como Air India e
Aerolíneas como Air India e IndiGo suspendieron decenas de servicios por motivos de seguridad (Reuters)

Al cierre del día se habían cancelado 49 vuelos de salida y 77 llegadas, prolongando la crisis aeroportuaria y afectando a numerosos pasajeros. Air India comunicó la activación del programa Fog Care, que otorga a los viajeros la posibilidad de reprogramar gratuitamente o recibir el reembolso completo.

El Ministerio de Educación dispuso que todas las actividades escolares presenciales hasta quinto grado se realicen de manera virtual. Las autoridades ordenaron que tanto organismos públicos como empresas privadas mantuvieran solo a la mitad del personal de manera presencial.

Estas medidas corresponden a la fase IV del Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP), la más estricta, que prohíbe obras de construcción no esenciales y limita el uso de vehículos altamente contaminantes. Según EFE, la exposición al aire libre se restringió y se incentivó el teletrabajo y la enseñanza híbrida para reducir el movimiento urbano.

El teletrabajo y las clases
El teletrabajo y las clases híbridas fueron incentivados para reducir los desplazamientos urbanos (Reuters)

Además, la crisis sanitaria y ambiental provocó repercusiones en otros ámbitos. En un evento multitudinario en la capital, al que asistió Lionel Messi, se escucharon consignas ciudadanas dirigidas contra la jefa del Gobierno regional, mientras la gestión de la emergencia recibió críticas de sectores políticos opuestos.

Lionel Messi participó de un
Lionel Messi participó de un evento multitudinario en Nueva Delhi durante la crisis ambiental (Reuters)

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

ContaminaciónIndiaNueva Delhi

Últimas Noticias

El jefe del Mossad advirtió que Israel no permitirá la reactivación del programa nuclear de Irán

David Barnea defendió los ataques preventivos a instalaciones atómicas iraníes y mostró escepticismo ante posibles acuerdos internacionales con el régimen de Teherán

El jefe del Mossad advirtió

Ucrania y el Consejo de Europa firmaron la creación de una comisión internacional para exigir reparaciones a Rusia por la guerra

La comisión fue presentada por el presidente Volodímir Zelensky y requiere la ratificación de al menos 25 Estados para iniciar su trabajo

Ucrania y el Consejo de

Drones, mapas invisibles y agricultura antigua: así es la revolución de la arqueología no invasiva en las islas griegas

El desarrollo de herramientas como el LIDAR y la magnetometría posibilita descubrir y mapear asentamientos ocultos bajo la tierra, lo que contribuye a la preservación patrimonial, promueve el turismo responsable y aporta nuevas perspectivas sobre su historia

Drones, mapas invisibles y agricultura

Por las olas de calor y la deforestación, casi 30.000 especies podrían desaparecer para 2100

Un estudio internacional encabezado por la Universidad de Oxford advierte que la combinación de temperatura extrema y cambio en el uso del suelo expone a miles de vertebrados terrestres a la pérdida total de hábitat y a un riesgo de extinción sin precedentes

Por las olas de calor

Más de 11 millones de barriles de de petróleo están varados en Venezuela por las sanciones y restricciones de Estados Unidos

La incautación de un buque petrolero y nuevas medidas de Washington profundizaron las dificultades de la estatal venezolana para exportar su crudo

Más de 11 millones de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aseguran más de una tonelada

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Jalisco e incautan un vehículo de alta gama

Esto es lo que debe ahorrar para acceder al crédito del Fondo Nacional del Ahorro para comprar casa propia

El ICA prohibió el ingreso a Colombia de chorizo o jamón de cerdo proveniente de España para evitar una “catástrofe”

Vitamina K2: las diferencias clave con la K1 y sus beneficios para la salud

Detuvieron a dos sospechosos por el crimen de un joven de 19 años en Llavallol: simulaban ser policías

INFOBAE AMÉRICA
El Congreso de Costa Rica

El Congreso de Costa Rica mantuvo el fuero de Rodrigo Chaves pese a la investigación electoral

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron el informe de la ONU que documenta el agravamiento de la represión en Venezuela

Un avión de JetBlue evita colisión con una aeronave militar de EE.UU. cerca de Venezuela

Kast agradece a Dios la victoria y le pide "templanza y fortaleza para estar a la altura"

34-26. Broncos vence a Packers, clasifica a playoffs y es el mejor de la NFL

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Leonardo DiCaprio no quiere convertirse en director de cine

Artistas y compañeros: Teyana Taylor y Oscar Isaac revelaron cómo la colaboración en el set transformó su visión del arte

Peaky Blinders llega al cine: fecha de estreno, regreso de Tommy Shelby y el cierre definitivo de la saga

El hijo de Rob Reiner y Michele Singer es acusado formalmente del doble homicidio de sus padres

La vez que Rob Reiner cambió el final de “Cuando Harry conoció a Sally” tras enamorarse