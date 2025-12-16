Urbanización extrema: así es la ciudad que le quitó el liderazgo a Tokio como la urbe más grande del mundo

Yakarta se convierte en la ciudad más grande del mundo con 42 millones de habitantes, superando a Tokio según la ONU

En el escenario urbano global, una ciudad se ha convertido recientemente en el nuevo epicentro de la población mundial. Yakarta, la capital de Indonesia, ha superado a Tokio y ahora ostenta el título de la ciudad más grande del mundo, según las estimaciones del informe Perspectivas de Urbanización Mundial 2025 y datos recientes de la ONU.

Este hito marca un giro considerable en la dinámica demográfica y urbana internacional, estableciendo a Yakarta como referencia para entender los retos y transformaciones que enfrentan las grandes urbes en el siglo XXI. Según un artículo reciente de Time Out, con una población de 42 millones de personas, Yakarta ha escalado posiciones de forma vertiginosa. Apenas en 2018, ocupaba el puesto 33 en la lista de las ciudades más grandes a nivel mundial.

Este salto impresionante no solo la coloca a la cabeza en número absoluto de habitantes, sino que la convierte en un ejemplo extremo del proceso de urbanización acelerada que experimentan varios puntos del planeta, sobre todo en el continente asiático. La capital indonesia ahora es cuatro veces más grande que el estándar internacional que define a una megaciudad (más de 10 millones de habitantes), subrayando así la magnitud de este fenómeno.

Expansión global de las megaciudades y su concentración geográfica

El crecimiento acelerado de Yakarta ejemplifica la urbanización masiva que caracteriza al continente asiático en el siglo XXI

El crecimiento de Yakarta no es un caso aislado, sino parte de una tendencia mucho más amplia. La urbanización global alcanza niveles históricos: cerca de la mitad de los 8.200 millones de habitantes del mundo se concentra actualmente en ciudades. Mientras que en 1975 solo existían ocho megaciudades reconocidas, en la actualidad el número ha aumentado a 33, reflejando un ritmo de transformación urbana sin precedentes.

De esas 33 grandes urbes, 19 se encuentran en Asia, lo que subraya el papel preponderante del continente en la configuración del mapa urbano contemporáneo. Este continente se ha convertido en el epicentro de la urbanización masiva, impulsada por desarrollos económicos, sociales y demográficos. Ciudades como Yakarta, Daca, Tokio, Nueva Delhi y Shanghái ilustran hasta qué punto la vida urbana ha dejado de ser una excepción para transformarse en norma en vastas regiones del planeta.

Cambios en la clasificación urbana: nuevas definiciones, nuevos líderes

El reciente reordenamiento en la clasificación de las ciudades más grandes del mundo no responde solo a la variación demográfica, sino también a cambios institucionales en la manera de definir qué constituye una ciudad. Según un informe difundido por The Guardian, se han introducido definiciones mucho más precisas sobre los conceptos de ciudad, pueblo y zona rural. Estos nuevos criterios permiten una comparación más uniforme y una evaluación más ajustada de la realidad urbana global.

Las nuevas clasificaciones urbanas reflejan la velocidad de los cambios demográficos y la emergencia de nuevos protagonistas globales

Con base en esta redefinición, Yakarta técnicamente ya había sobrepasado a Tokio en 2010 como la ciudad con mayor población, aunque el reconocimiento institucional apenas se consolidó recientemente con los últimos datos de Naciones Unidas. Esta actualización en la forma de medir y clasificar los espacios urbanos ha alterado el tablero del ranking mundial, otorgando nuevo protagonismo a metrópolis que, hasta hace poco, no aparecían entre las primeras posiciones o cuyo crecimiento había sido subestimado.

Las ciudades más pobladas del panorama actual

El listado de las ciudades más grandes del mundo se estructura ahora de la siguiente manera: Yakarta lidera con 42 millones de habitantes, seguida por Daca, la capital de Bangladesh, que cuenta con una población de 36 millones. Tokio desciende al tercer puesto tras años de liderato. A estas ciudades les siguen Nueva Delhi, Shanghái, Cantón, El Cairo, Manila, Calcuta y Seúl, todas con decenas de millones de residentes y enfrentando desafíos urbanos de distinta índole.

Esta nueva clasificación resalta la velocidad con la que pueden variar las jerarquías urbanas mundiales y cómo nuevos protagonistas pueden emerger, dependiendo de la forma en que se midan las poblaciones y se definan los límites urbanos.

Hacia el futuro: crecimiento y decrecimiento proyectados

Daca, con 36 millones de habitantes, se posiciona como la segunda ciudad más grande y proyecta liderar en 2050 (Photographer: Amir Hamja/ Bloomberg)

Las proyecciones demográficas sugieren que las ciudades más grandes del mundo continuarán transformándose, aunque no de manera uniforme. De acuerdo con estimaciones recientes publicadas en The Guardian, Daca apunta a convertirse en la mayor ciudad del mundo en 2050, con una población esperada de 52,1 millones de personas. En contraste, Tokio —víctima de la crisis de envejecimiento de la población en Japón— verá reducirse su tamaño en 2,7 millones de habitantes para mediados de siglo.

Estas tendencias no solo delinean el futuro de la vida urbana, sino que también plantean interrogantes cruciales sobre el desarrollo sustentable, la equidad social y la capacidad de adaptación de las infraestructuras.

Desafíos que enfrenta Yakarta: entre el crecimiento y la vulnerabilidad

El vertiginoso aumento poblacional de Yakarta trae aparejados graves retos. La ciudad, caracterizada por una alta exposición a terremotos y un riesgo recurrente de inundaciones, enfrenta problemas estructurales derivados de su expansión. La superpoblación agrava los problemas de vivienda, servicios básicos e infraestructuras. Además, informes recientes señalan que Yakarta se está hundiendo, lo que adiciona una amenaza existencial que requiere soluciones urgentes tanto a nivel local como internacional.

La actualidad urbana ofrece múltiples recursos y clasificaciones que permiten comprender las tendencias y desafíos del fenómeno metropolitano. Entre las referencias recientes destacan listados sobre las calles más emblemáticas del mundo, análisis de los barrios urbanos más innovadores y clasificaciones de las mejores ciudades para el año 2025, proporcionando material para quienes deseen profundizar en la realidad y el futuro de las grandes ciudades.