Identificaron a una activista judía entre las víctimas fatales del ataque terrorista en Bondi Beach

Edith Brutman, vicepresidenta de B’nai B’rith NSW, fue identificada entre los fallecidos en el atentado antisemita en Australia (FOTO: X)

Una nueva víctima ha sido identificada tras el ataque terrorista perpetrado el domingo en Bondi Beach, en Sídney, durante la celebración de Janucá. De acuerdo con reportes de The Sydney Morning Herald, Edith Brutman, vicepresidenta de un comité contra los prejuicios y la discriminación en B’nai B’rith Nueva Gales del Sur (NSW), figura oficialmente entre las quince personas fallecidas en el atentado que conmocionó a la comunidad judía local y al país. Las autoridades australianas han señalado que se trata del hecho violento más letal dirigido contra judíos en la historia del país, una clasificación sustentada por la naturaleza del acto y las declaraciones posteriores de los presuntos responsables.

El ataque tuvo lugar en plena celebración de “Chanukah by the Sea”, un encuentro comunitario que convocó a cientos de personas en un parque adyacente a la icónica playa de Sídney para conmemorar la festividad judía. Entre los asistentes se encontraba Edith Brutman, quien según B’nai B’rith NSW no solía participar en este tipo de eventos debido a problemas de salud. No obstante, este año decidió acudir en compañía de su amigo Tibor Weitzen, también fallecido en el mismo atentado, informa The Sydney Morning Herald.

Organizaciones y familiares rinden tributo a Edith Brutman y a las demás víctimas, destacando su legado de solidaridad y activismo (REUTERS/Hollie Adams)

Edith Brutman era reconocida dentro de la comunidad tanto por su labor como ex vicepresidenta de la ADU como por su pertenencia a Aviv, entidades en las que desarrolló una amplia trayectoria de activismo comunitario. Un comunicado difundido por B’nai B’rith NSW recogido por The Sydney Morning Herald destacó que la víctima “era una mujer amable y una miembro devota” cuya contribución al combate del prejuicio y la discriminación había dejado una marca imborrable en la organización, así como en la vida de quienes la conocieron.

En redes sociales, son numerosas las muestras de duelo y reconocimiento hacia Brutman. Un usuario citó: “Edith era un miembro muy querido de la comunidad judía. Rara vez asistía a eventos debido a problemas de salud, pero este año vino a celebrar Janucá con su amigo Tibor Weitzen. Trágicamente, ambos murieron en el ataque. Que su recuerdo sea una bendición”. Otro miembro de la red social remarcó su influencia y estima entre los suyos: “Edith Brutman fue la vicepresidenta de B’nai B’rith, muy reconocida, respetada y querida en su comunidad. Fue brutalmente masacrada en Bondi. Que su memoria sea bendecida por siempre”.

La identidad de otras víctimas también contribuye a trazar un retrato de la diversidad congregada en Bondi Beach aquella tarde. Entre los fallecidos confirmados hasta ahora se encuentran Matilda, una niña de 10 años; los rabinos Eli Schlanger (organizador de la ceremonia y líder espiritual durante 18 años en Bondi) y Yaakov Levitan; el sobreviviente del Holocausto Alexander Kleytman, que falleció protegiendo a su esposa Larisa; y el ex policía Peter Meagher, quien trabajaba como fotógrafo freelance en el evento. Organizaciones como JewishCare y el Randwick Rugby Club han compartido tributos y relatos sobre su legado personal y profesional.

El rabino Eli Schlanger (izquierda), víctima del atentado terrorista de Bondi Beach, y su primo, el rabino Zalman Lewis (derecha). (Fuente: rabino Zalman Lewis)

Las circunstancias del ataque fueron descritas por las autoridades policiales como “terrorismo y antisemitismo”. De acuerdo con los reportes difundidos por los principales medios australianos, los victimarios, Sajid Akram, de 50 años (fallecido en el lugar), y su hijo Naveed Akram, de 24 años (hospitalizado en estado crítico bajo custodia policial), habrían jurado lealtad al Estado Islámico poco antes de cometer el atentado. Los hechos se produjeron cuando ambos abrieron fuego contra los asistentes, desatando el pánico entre familias y niños presentes en la celebración, relataron testigos y familiares de las víctimas a la prensa local.

B’nai B’rith NSW, en su declaración oficial, lamentó la pérdida de “todos aquellos cuyas vidas han sido brutalmente arrebatadas” y transmitió sus condolencias a las familias y allegados de los fallecidos y heridos. Además, la organización expresó su compromiso de seguir luchando contra el odio y la violencia que motivaron el ataque.