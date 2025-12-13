Mundo

La central nuclear de Zaporizhzhia quedó sin suministro eléctrico tras la nueva oleada de ataques rusos contra Ucrania

La reciente ofensiva afectó infraestructuras críticas y reavivó la preocupación internacional por la seguridad atómica

Guardar
La central nuclear de Zaporizhzhia
La central nuclear de Zaporizhzhia (REUTERS/Alexander Ermochenko/Archivo)

La central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor de Europa y situada en territorio ucraniano bajo control ruso, quedó temporalmente sin suministro eléctrico tras los ataques registrados durante la noche del sábado en sus alrededores.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de Naciones Unidas, confirmó el incidente, que se produjo en el contexto de una ofensiva masiva rusa contra infraestructuras energéticas ucranianas, reavivando la preocupación internacional por el riesgo de un accidente nuclear.

De acuerdo con la agencia nuclear de la ONU, la central de Zaporizhzhia perdió el acceso a la red eléctrica externa como resultado de una operación militar de gran escala que afectó la infraestructura eléctrica de la zona.

Rafael Mariano Grossi, director general del OIEA, indicó que este es el duodécimo corte de suministro que sufre la planta desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Grossi no atribuyó responsabilidades directas, pero subrayó la gravedad de la situación: “La central se quedó sin eléctrico externo durante la noche debido a una operación militar a gran escala que afectó a la red eléctrica”, declaró el funcionario, según la agencia nuclear de la ONU.

Rafael Grossi, director general del
Rafael Grossi, director general del OIEA (REUTERS/Elisabeth Mandl)

Rusia lanzó un ataque masivo durante la noche y la madrugada del sábado, empleando más de 400 drones y misiles hipersónicos Kinzhal en al menos siete regiones de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que la ofensiva se dirigió contra infraestructuras de suministro y apoyo al Ejército ucraniano, en represalia por recientes ataques ucranianos en territorio ruso. Las autoridades rusas sostuvieron que los bombardeos tenían como objetivo instalaciones militares y energéticas, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció que los ataques dañaron más de una docena de instalaciones civiles en siete regiones del país, dejando a miles de ciudadanos sin electricidad.

“Es importante que todos vean lo que Rusia está haciendo... esto claramente no es para terminar la guerra. Siguen buscando destruir nuestro Estado e infligir el máximo dolor a nuestra gente”, expresó Zelensky en sus redes sociales.

El impacto de los ataques se sintió con especial fuerza en la región de Odessa, una de las más afectadas por los bombardeos nocturnos. El jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Kíper, describió el episodio como “uno de los ataques aéreos enemigos más masivos” sufridos por la zona.

Rusia lanzó un ataque masivo
Rusia lanzó un ataque masivo con misiles hipersónicos contra Ucrania (@ZelenskyyUa)

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) reportó al menos cuatro personas heridas, mientras que las autoridades locales informaron de incendios y daños en edificios administrativos y en instalaciones del sector energético.

Estos daños provocaron cortes de electricidad que afectaron a infraestructuras críticas, como el abastecimiento de agua y calefacción, y dejaron fuera de servicio todas las subestaciones de tracción de la ciudad, lo que obligó a suspender temporalmente el funcionamiento de tranvías y trolebuses. Miles de residentes permanecen sin acceso a electricidad y servicios esenciales, mientras las autoridades continúan evaluando el alcance de la destrucción.

Un incendio en un edificio
Un incendio en un edificio alcanzado por los bombardeos rusos (@ZelenskyyUa)

En el contexto de la escalada, Ucrania ha incrementado el uso de drones para atacar objetivos en territorio ruso. Este sábado, un ataque ucraniano con drones contra un edificio residencial en la ciudad rusa de Saratov causó la muerte de dos personas y daños en varios apartamentos, según el gobernador regional, Roman Busargin.

Kiev sostiene que sus operaciones con drones tienen como objetivo principal infraestructuras militares y energéticas en Rusia, mientras que Moscú justifica sus ofensivas como respuestas a acciones ucranianas que, según sus autoridades, buscan dañar a la población civil rusa.

Estados Unidos mantiene conversaciones con ambas partes en un intento de frenar el conflicto y evitar una mayor desestabilización regional.

Temas Relacionados

Ataques a infraestructuras energéticasOrganismo Internacional de la Energía AtómicaUcraniaRusiaVolodimir ZelenskyOdessaZaporizhzhiaguerra Rusia UcraniaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

María Corina Machado condenó el arresto de la Nobel iraní Narges Mohammadi y destacó su valentía de luchar “frente a la represión más brutal”

La líder opositora venezolana, reciente ganadora del galardón, hizo un llamado a su “liberación inmediata e incondicional”

María Corina Machado condenó el

El régimen de Bielorrusia liberó a 123 presos políticos tras el levantamiento de sanciones de Estados Unidos

El anuncio se realizó en el marco de la visita a Minsk de John Coale, enviado especial del gobierno de Trump. Entre los liberados se destacan la activista Maria Kolesnikova y el Premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski

El régimen de Bielorrusia liberó

Tensión en el Pacífico: la Guardia Costera china disparó cañones de agua contra embarcaciones e hirió a tres pescadores filipinos

El operativo de la Armada china contra una flotilla filipina en el mar Meridional generó daños materiales y lesiones, intensificando la disputa territorial en una zona clave para el comercio internacional

Tensión en el Pacífico: la

El crudo relato de un niño ucraniano que emocionó a su intérprete en un discurso ante el Parlamento Europeo

Roman Oleksiv, de 11 años, relató el momento en que vio morir a su madre tras un bombardeo ruso y su traductora rompió en llanto

El crudo relato de un

El papa León XIV llamó a los diplomáticos a ser “hombres y mujeres de diálogo” para promover la paz en el mundo

El pontífice exigió compromisos para “desarmar proclamaciones y discursos, cultivando no solo su belleza y precisión, sino sobre todo su honestidad y prudencia”

El papa León XIV llamó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
UNAM alerta: usar musgo natural

UNAM alerta: usar musgo natural en nacimientos navideños daña ecosistemas por años

Dueño de negocio se defiende de asalto y corretea a fierrazos a delincuente

Hospitales de Perú registran aumento de pacientes con infecciones respiratorias en medio de brote de “super gripe” en Europa y USA

Municipalidad de Lima confirma que volverá a cobrar peajes en la Panamericana Sur, pero con una tarifa “más asequible”

La última aparición en pantalla de Héctor Alterio fue en esta serie española: un emotivo reencuentro con su hijo Ernesto

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Madeira registra al menos 185 incidentes y sigue con vuelos cancelados por borrasca Emilia

EE. UU. anuncia que tomará medidas contra Ruanda por sus "acciones" en el este de la RDC

EEUU acusa a Ruanda de violar el acuerdo de paz en RDC y emprenderá "acciones" para garantizarlo

María Corina Machado condenó el arresto de la Nobel iraní Narges Mohammadi y destacó su valentía de luchar “frente a la represión más brutal”

El régimen de Bielorrusia liberó a 123 presos políticos tras el levantamiento de sanciones de Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

La última aparición en pantalla

La última aparición en pantalla de Héctor Alterio fue en esta serie española: un emotivo reencuentro con su hijo Ernesto

El día que Shaquille O’Neal dijo que Stevie Wonder podía ver: qué respondió el músico

Murió Peter Greene, el actor que brilló por sus actuaciones en “Pulp Fiction” y “La máscara”

Fueron ícono de la música pop de los ’80, pero una falla en pleno show los dejó al descubierto: la historia de Milli Vanilli

“El Grinch”: las diferencias más impactantes entre el libro de Dr. Seuss y la película de Jim Carrey