La central nuclear de Zaporizhzhia quedó sin suministro eléctrico tras la nueva oleada de ataques rusos contra Ucrania

La central nuclear de Zaporizhzhia (REUTERS/Alexander Ermochenko/Archivo)

La central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor de Europa y situada en territorio ucraniano bajo control ruso, quedó temporalmente sin suministro eléctrico tras los ataques registrados durante la noche del sábado en sus alrededores.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de Naciones Unidas, confirmó el incidente, que se produjo en el contexto de una ofensiva masiva rusa contra infraestructuras energéticas ucranianas, reavivando la preocupación internacional por el riesgo de un accidente nuclear.

De acuerdo con la agencia nuclear de la ONU, la central de Zaporizhzhia perdió el acceso a la red eléctrica externa como resultado de una operación militar de gran escala que afectó la infraestructura eléctrica de la zona.

Rafael Mariano Grossi, director general del OIEA, indicó que este es el duodécimo corte de suministro que sufre la planta desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Grossi no atribuyó responsabilidades directas, pero subrayó la gravedad de la situación: “La central se quedó sin eléctrico externo durante la noche debido a una operación militar a gran escala que afectó a la red eléctrica”, declaró el funcionario, según la agencia nuclear de la ONU.

Rafael Grossi, director general del OIEA (REUTERS/Elisabeth Mandl)

Rusia lanzó un ataque masivo durante la noche y la madrugada del sábado, empleando más de 400 drones y misiles hipersónicos Kinzhal en al menos siete regiones de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que la ofensiva se dirigió contra infraestructuras de suministro y apoyo al Ejército ucraniano, en represalia por recientes ataques ucranianos en territorio ruso. Las autoridades rusas sostuvieron que los bombardeos tenían como objetivo instalaciones militares y energéticas, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció que los ataques dañaron más de una docena de instalaciones civiles en siete regiones del país, dejando a miles de ciudadanos sin electricidad.

“Es importante que todos vean lo que Rusia está haciendo... esto claramente no es para terminar la guerra. Siguen buscando destruir nuestro Estado e infligir el máximo dolor a nuestra gente”, expresó Zelensky en sus redes sociales.

El impacto de los ataques se sintió con especial fuerza en la región de Odessa, una de las más afectadas por los bombardeos nocturnos. El jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Kíper, describió el episodio como “uno de los ataques aéreos enemigos más masivos” sufridos por la zona.

Rusia lanzó un ataque masivo con misiles hipersónicos contra Ucrania (@ZelenskyyUa)

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) reportó al menos cuatro personas heridas, mientras que las autoridades locales informaron de incendios y daños en edificios administrativos y en instalaciones del sector energético.

Estos daños provocaron cortes de electricidad que afectaron a infraestructuras críticas, como el abastecimiento de agua y calefacción, y dejaron fuera de servicio todas las subestaciones de tracción de la ciudad, lo que obligó a suspender temporalmente el funcionamiento de tranvías y trolebuses. Miles de residentes permanecen sin acceso a electricidad y servicios esenciales, mientras las autoridades continúan evaluando el alcance de la destrucción.

Un incendio en un edificio alcanzado por los bombardeos rusos (@ZelenskyyUa)

En el contexto de la escalada, Ucrania ha incrementado el uso de drones para atacar objetivos en territorio ruso. Este sábado, un ataque ucraniano con drones contra un edificio residencial en la ciudad rusa de Saratov causó la muerte de dos personas y daños en varios apartamentos, según el gobernador regional, Roman Busargin.

Kiev sostiene que sus operaciones con drones tienen como objetivo principal infraestructuras militares y energéticas en Rusia, mientras que Moscú justifica sus ofensivas como respuestas a acciones ucranianas que, según sus autoridades, buscan dañar a la población civil rusa.

Estados Unidos mantiene conversaciones con ambas partes en un intento de frenar el conflicto y evitar una mayor desestabilización regional.