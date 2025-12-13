Mundo

Rusia lanzó un ataque masivo con misiles hipersónicos contra Ucrania: “Sigue buscando destruir nuestro Estado e infligir el máximo dolor a nuestra gente”

Las tropas de Vladimir Putin arremetieron contra Odessa en una serie de bombardeos que dejó heridos y daños materiales. El repudio de Volodimir Zelensky

Rusia lanzó un ataque masivo
Rusia lanzó un ataque masivo con misiles hipersónicos contra Ucrania (@ZelenskyyUa)

Rusia lanzó un ataque masivo contra instalaciones industriales y de infraestructura energética en Ucrania durante la noche y la madrugada de este sábado, empleando misiles hipersónicos Kinzhal como represalia por recientes ataques ucranianos en territorio ruso.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que la ofensiva se dirigió contra objetivos militares y energéticos, en respuesta a lo que calificó como “ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia”.

El mensaje de Volodimir Zelensky
El mensaje de Volodimir Zelensky (@ZelenskyyUa)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció en sus redes sociales que los ataques rusos dañaron más de una docena de instalaciones civiles en siete regiones del país, dejando a miles de ciudadanos sin suministro eléctrico. “Es importante que todos vean lo que Rusia está haciendo... esto claramente no es para terminar la guerra. Siguen buscando destruir nuestro Estado e infligir el máximo dolor a nuestra gente”, expresó Zelensky, resaltando el impacto sobre la población civil.

La región de Odessa fue una de las más afectadas por los bombardeos. Según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Kíper, la zona experimentó “uno de los ataques aéreos enemigos más masivos”.

Un incendio en un edificio
Un incendio en un edificio alcanzado por los bombardeos rusos (@ZelenskyyUa)

De acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS), al menos cuatro personas resultaron heridas. Las autoridades locales informaron que los ataques provocaron incendios y daños en edificios administrativos, así como en instalaciones del sector energético, lo que ocasionó cortes de electricidad en varias áreas.

El Ayuntamiento de Odessa detalló que la interrupción del suministro eléctrico afectó a infraestructuras críticas responsables del abastecimiento de agua y calefacción. Además, todas las subestaciones de tracción de la ciudad quedaron fuera de servicio, lo que obligó a suspender temporalmente el funcionamiento de tranvías y trolebuses, afectando la movilidad urbana y el acceso a servicios básicos.

Bomberos ucranianos trabajan para apagar
Bomberos ucranianos trabajan para apagar el fuego (@ZelenskyyUa)

El balance provisional de las autoridades indica que, además de los heridos, los daños materiales abarcan tanto instalaciones civiles como industriales y energéticas. El DSNS y las administraciones locales continúan evaluando el alcance de la destrucción, mientras miles de residentes permanecen sin acceso a electricidad y servicios esenciales.

En el contexto de la escalada, Ucrania ha incrementado el uso de drones para atacar objetivos en territorio ruso. Este sábado, un ataque ucraniano con drones contra un edificio residencial en la ciudad rusa de Saratov, a orillas del Volga, causó la muerte de dos personas y daños en varios apartamentos, según informó el gobernador regional, Roman Busargin.

Bomberos en sus tareas de
Bomberos en sus tareas de apagado del fuego (@ZelenskyyUa)

Kiev sostiene que sus operaciones con drones tienen como objetivo principal infraestructuras militares y energéticas en Rusia, mientras que Moscú justifica sus ofensivas como respuestas a acciones ucranianas que, según sus autoridades, buscan dañar a la población civil rusa.

Estados Unidos mantiene conversaciones con ambas partes en un intento de frenar el conflicto y evitar una mayor desestabilización regional.

Desde el inicio de la ofensiva a gran escala lanzada por Moscú en febrero de 2022, los ataques aéreos y bombardeos han alterado la vida cotidiana en Ucrania, con consecuencias directas para la población y la infraestructura del país.

