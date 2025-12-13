Mundo

Crece la presión internacional sobre el régimen de Irán: la UE exigió la liberación de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

El bloque continental recordó el delicado estado de salud de la activista y del de todos los detenidos por ejercer su libertad de expresión

Guardar
Narges Mohammadi fue arrestada junto
Narges Mohammadi fue arrestada junto a otros activistas durante una ceremonia en homenaje a Khosrow Alikordi en Mashhad, Irán (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo)

La Unión Europea exigió la liberación de la activista iraní Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2023, tras su arresto durante una ceremonia en memoria del abogado Khosrow Alikordi en Mashhad, Irán.

Junto a ella, las fuerzas de seguridad detuvieron a otros defensores de los derechos humanos, según confirmaron fuentes oficiales y organizaciones humanitarias.

Durante el acto conmemorativo celebrado el viernes, la familia de Mohammadi perdió contacto con ella tras la intervención policial. Taghi Rahmani, esposo de la activista y residente en París, comunicó que las autoridades de Mashhad la arrestaron cuando participaba en la ceremonia.

La activista iraní ha pasado
La activista iraní ha pasado la mayor parte de las dos últimas décadas en prisión por su defensa de los derechos humanos (Foto de archivo- EPA)

En el mismo operativo, también fueron detenidos activistas como Sepideh Gholian, informó la Fundación Narges en X.

La represión se desarrolló bajo un fuerte despliegue de seguridad. El Ministerio Fiscal de Mashhad confirmó la detención de 39 personas durante la conmemoración por “alteración del orden público”.

Entre los arrestados se encuentran, además de Mohammadi, el hermano de Alikordi, Javad Alikordi, y la activista Sepidé Qolyan, quienes alentaron a los presentes a corear consignas críticas contra el régimen, según reportó la televisión iraní Iran International.

La Fundación Narges Mohammadi denunció que los arrestos se realizaron mediante “palizas, insultos y obscenidades”, lo que generó alarma entre los familiares y organizaciones de derechos humanos.

Mohammadi enfrenta un delicado cuadro
Mohammadi enfrenta un delicado cuadro de salud debido a antecedentes de infartos y una intervención quirúrgica de urgencia en 2022 (Reuters)

Desde el momento de la detención, la familia no ha recibido información sobre el estado de salud, paradero o condiciones de los detenidos, y hasta el presente, ninguno ha tenido acceso a un abogado.

En una declaración oficial, la Unión Europea manifestó su “profunda preocupación” por la detención de Mohammadi y otros activistas en Mashhad.

La Unión Europea expresó su
La Unión Europea expresó su profunda preocupación por la detención de Narges Mohammadi en Irán (Reuters)

Además, el bloque exigió la liberación inmediata de la Nobel iraní, considerando su delicado estado de salud y la de todos los detenidos por ejercer su libertad de expresión. Por otro lado, la UE resaltó el compromiso de Mohammadi con la defensa de la dignidad humana y subrayó la importancia de proteger la libertad de expresión.

Mohammadi fue liberada provisionalmente en diciembre de 2024 tras una solicitud médica avalada por la Fiscalía de Teherán. La activista, presa la mayor parte de las dos últimas décadas, estuvo hospitalizada en octubre debido al deterioro de su salud y ha sufrido varios infartos.

Desde el arresto, la familia
Desde el arresto, la familia de Mohammadi no ha recibido información sobre su estado de salud ni su paradero (EFE)

En 2022, se sometió a una cirugía de urgencia. Familiares y allegados advertían sobre la fragilidad de su situación y el alto riesgo de retorno a prisión.

La detención motivó un rechazo internacional inmediato. La Nobel de la Paz Shirin Ebadi destacó la valentía de Mohammadi y de quienes, según sus palabras, “alzan la voz por la libertad de manera más elocuente y esperanzadora cada día”. También se pronunciaron el Comité Noruego del Nobel y el heredero del trono iraní, Reza Pahlaví.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Narges MohammadiIránUnión EuropeaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAUErepresión en Irán

Últimas Noticias

Las Siete Cumbres, el desafío extremo que divide a los montañistas del mundo

Un recorrido por las cimas más altas de cada continente revela disputas sobre qué picos integran la lista y expone la complejidad técnica, geográfica y climática que atrae a expedicionarios de todas partes

Las Siete Cumbres, el desafío

Criaturas, rituales y regalos: las tradiciones más extrañas que transforman la Navidad en diferentes partes del mundo

Más allá de los clásicos árboles y villancicos que caracterizan a esta época de fiestas, existen figuras que asombran tanto a niños como adultos

Criaturas, rituales y regalos: las

Ucrania acusó a Rusia de atacar con un dron a un buque turco en el mar Negro y alertó por la seguridad alimentaria

Según Kiev, el carguero Viva, que transportaba aceite de girasol hacia Egipto por un corredor protegido, fue blanco de un “ataque dirigido” en aguas internacionales. Zelensky advirtió que habrá una respuesta

Ucrania acusó a Rusia de

Donald Trump repudió el ataque de ISIS a militares estadounidenses en Siria: “Vamos a tomar represalias”

El presidente de EEUU aseguró que responderá al atentado ocurrido durante un patrullaje en Palmira, el primero con víctimas norteamericanas desde la caída de Bashar al Assad

Donald Trump repudió el ataque

“Palizas, insultos y obscenidades”: revelan detalles de la violenta detención de la Nobel iraní Narges Mohammadi

La operación policial en Mashhad dejó a decenas de personas incomunicadas y desató una ola de críticas globales por la represión estatal del régimen persa

“Palizas, insultos y obscenidades”: revelan
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diputada de Morena vinculada por

Diputada de Morena vinculada por EEUU con el Cártel de Sinaloa regresa visa por mensajería: “El que nada debe, nada teme”

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex en vivo este 13 de diciembre

Asesinan a funcionario del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en operativo de alcoholímetro

Capturan al asesino de un vigilante que cuidaba decoración navideña en calle de Maguangué, Bolívar: lo atacó con unas tijeras

Dick Van Dyke cumple 100 años: ejercicios y hábitos que lo mantienen activo

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro de Tailandia

El primer ministro de Tailandia hablará este viernes con Trump sobre conflicto con Camboya

Exresponsable de Justicia en Portugal, en prisión preventiva por supuesta pederastia

Mohamed asegura que el Toluca está vivo en su anhelo de ser el campeón del Apertura

Incautaron un iPhone oculto en un termo que intentaron entregar a la pareja del narco Sebastián Marset en una cárcel militar de Paraguay

Criaturas, rituales y regalos: las tradiciones más extrañas que transforman la Navidad en diferentes partes del mundo

ENTRETENIMIENTO

“IT: Bienvenidos a Derry” llega

“IT: Bienvenidos a Derry” llega a su fin: fecha y horario de estreno del capítulo 8

Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía

Jim Carrey reveló el inusual y extremo entrenamiento que necesitó para ser El Grinch: “Se parecía a ser torturado”

“Zootopia 2″ bate récords de taquilla a nivel mundial: ya superó los mil millones de dólares en recaudación