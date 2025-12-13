Camboya anunció el cierre total de la frontera con Tailandia en medio de una nueva escalada de tensiones entre ambos países

Camboya vuelve a cerrar la frontera con Tailandia (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Camboya anunció este sábado la suspensión total de todos los pasos fronterizos con Tailandia, una medida de aplicación inmediata y sin fecha de reapertura, en respuesta a la escalada del conflicto armado entre ambos países. El Ministerio del Interior de Camboya comunicó que la decisión implica la interrupción de cualquier movimiento de entrada y salida a través de la frontera común.

El cierre fronterizo se produce tras una semana de intensos enfrentamientos en la zona limítrofe, especialmente en el área de Chong An Ma y la provincia camboyana de Banteay Meanchey. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Tailandia, cuatro soldados tailandeses murieron el sábado, lo que eleva a catorce el número de militares fallecidos desde el inicio de los combates el lunes anterior. En total, los choques recientes han dejado una veintena de muertos y han provocado el desplazamiento de más de medio millón de personas en ambos lados de la frontera.

Continúan los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya pese a acuerdo anunciado por Trump (EFE/EPA/Agence Kampuchea Presse)

Las hostilidades tienen su origen en una disputa histórica sobre la demarcación de la frontera de 800 kilómetros, establecida durante la época colonial. Ambas naciones se acusan mutuamente de haber iniciado los enfrentamientos y de atacar infraestructuras civiles. El Ministerio de Defensa de Camboya denunció que el ejército tailandés utilizó dos aviones de combate F-16 para lanzar siete bombas en territorio camboyano, mientras que el ministro de Información, Neth Pheaktra, afirmó que los ataques tailandeses se extendieron a infraestructuras y civiles camboyanos.

Por su parte, el portavoz militar tailandés Chakkrit Thammavichai declaró que la aviación de su país destruyó dos puentes en Camboya, argumentando que se utilizaban para transportar armas al frente. El vocero de la Fuerza Aérea aseguró que las aeronaves emplearon armas de alta precisión para evitar daños a la población civil.

En medio de la escalada, el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, anunció en su cuenta de Facebook que su país continuará con las operaciones militares hasta que no existan amenazas para su territorio y su población. “Tailandia seguirá llevando a cabo acciones militares hasta que consideremos que ya no hay peligro ni amenazas para nuestro territorio y nuestro pueblo”, sostuvo el mandatario.

Camboya acusa a Tailandia de nuevos ataques a pesar del anuncio de alto el fuego de Trump

Las autoridades tailandesas confirmaron represalias contra objetivos camboyanos en la madrugada del sábado.

El anuncio de la continuación de las hostilidades se produjo pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara sobre un acuerdo de alto el fuego entre ambos países. Trump afirmó en su plataforma Truth Social que, tras conversar telefónicamente con los primeros ministros de Camboya y Tailandia, ambas partes habían acordado cesar los disparos y volver al acuerdo de paz alcanzado en julio bajo la mediación de Estados Unidos y Malasia. “Ambos países están listos para la PAZ y para continuar con el comercio con los Estados Unidos de América”, añadió el presidente estadounidense.

Sin embargo, tras la conversación, Anutin insistió en que Camboya debía respetar el alto el fuego y responsabilizó a la parte que violó el acuerdo de resolver la situación. El primer ministro tailandés también disolvió el Parlamento el viernes, lo que abre el camino a elecciones generales a principios de 2026.

Un soldado tailandés herido es trasladado para evacuarlo a un hospital en la provincia de Surin, Tailandia, el miércoles 10 de diciembre de 2025, tras enfrentamientos entre soldados de Tailandia y Camboya. (AP Foto/Sakchai Lalit)

El conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia no es nuevo. En julio, un episodio similar dejó 43 muertos y obligó a unas 300.000 personas a evacuar la zona. En aquella ocasión, Estados Unidos, China y Malasia intervinieron para mediar en un alto el fuego, y en octubre, Trump respaldó una declaración conjunta de paz. La disputa por la delimitación de la frontera, que se extiende a lo largo de 800 kilómetros, ha sido motivo recurrente de tensiones desde la época colonial.

En este contexto de violencia y acusaciones cruzadas, el primer ministro camboyano, Hun Manet, reiteró en redes sociales que su país mantiene su compromiso con la búsqueda de soluciones pacíficas a las disputas fronterizas, una postura que ha defendido ante la comunidad internacional y los mediadores involucrados.