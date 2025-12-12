Mundo

El rey Carlos III ofrecerá este viernes una actualización sobre su estado de salud en medio de su tratamiento contra el cáncer

La transmisión grabada será difundida como parte de una campaña de concienciación sobre el grupo de enfermedades, en la que el monarca compartirá detalles de su tratamiento

El rey Carlos III, usando
El rey Carlos III, usando la corona imperial, asiste a la apertura estatal del Parlamento en la Cámara de los Lores (Associated Press/Kirsty Wigglesworth)

El rey Carlos III de Reino Unido, actualmente en tratamiento por cáncer, ofrecerá una actualización sobre su estado de salud a través de un discurso en video este viernes, según informó la agencia británica PA.

El mensaje, pregrabado durante la última semana de noviembre en Clarence House, será emitido a las 20:00 horas (hora local) en el Canal 4 como parte de la campaña benéfica Stand Up to Cancer (Levántate contra el cáncer), respaldada por el canal y Cancer Research UK.

Carlos III, de 77 años, reveló su diagnóstico de cáncer —sin especificar el tipo— el año pasado, después de detectar la enfermedad durante una cirugía de próstata en febrero de 2024. Tras la noticia, el monarca interrumpió temporalmente sus funciones públicas, que reanudó en abril tras avances positivos, según sus médicos.

Desde entonces, siguió bajo tratamiento e intensificó su agenda, protagonizando visitas reales dentro de Reino Unido, así como viajes a Canadá y al Vaticano, donde se reunió con el papa León XIV.

El medio local adelantó que el rey aprovechará su mensaje para subrayar la importancia de los programas de detección temprana en el diagnóstico del cáncer. El Palacio de Buckingham declinó hacer comentarios al respecto cuando fue consultado por la agencia AFP.

El rey Carlos III asiste
El rey Carlos III asiste a la presentación de nuevos estandartes en el Castillo de Windsor, Inglaterra, el lunes 12 de mayo de 2025 (Aaron Chown/Associated Press)

La semana previa a la emisión del programa especial ha estado marcada por iniciativas de recaudación de fondos y desafíos protagonizados por celebridades en apoyo a la lucha contra el cáncer.

Carlos III calificó su experiencia con la enfermedad como “desalentadora y a veces aterradora” en declaraciones realizadas a principios de año. En marzo pasado, el monarca fue hospitalizado brevemente debido a efectos secundarios del tratamiento.

Aunque el rey del Reino Unido continúa cumpliendo con sus compromisos y no planea abdicar en favor de su hijo, el príncipe Guillermo, fuentes cercanas reconocen que el monarca no cuenta con la misma resistencia de años anteriores.

Según US Weekly, una fuente citada por la revista sostiene que “Carlos antepone el deber a todo lo demás, pero también es un hombre de familia que sabe que su tiempo es muy preciado”.

Carlos III y Camilla en
Carlos III y Camilla en su visita a Italia (EFE/Fabrizio Zani)

A pesar de mantener el ánimo, la misma fuente señala que el monarca “no está en su mejor momento” y que afronta cada jornada “día a día”. Se prevé que Carlos III asista la mañana de Navidad a la iglesia de Santa María Magdalena, donde tradicionalmente ofrece un discurso navideño.

La Casa Real británica no ha revelado nuevos detalles sobre el estado de salud del rey, aunque en una de sus recientes apariciones públicas, durante una visita al Hospital Universitario Metropolitano de Midland en septiembre, Carlos comentó a los presentes: “No me encuentro demasiado mal”.

Lejos de los ánimos del cáncer y con sus sentimientos en las celebraciones de fin de año, el hijo mayor de la reina Isabel II, regresó a las redes sociales para compartir uno de los mensajes más esperados del año: la tradicional felicitación navideña de la familia real británica.

Postal navideña del rey Carlos
Postal navideña del rey Carlos III (Instagram @theroyalfamily)

Fiel a las costumbres de la monarquía, la casa real publicó una nueva postal de Navidad, enviando sus mejores deseos para la temporada festiva.

En la imagen seleccionada para este año, el monarca aparece junto a la reina Camila, ambos sonrientes, tomados del brazo y mirando directamente a la cámara. El texto que acompaña a la tarjeta precisa que la fotografía fue tomada en abril durante la visita oficial a Italia, en los jardines de Villa Wolkonsky, residencia del embajador británico en Roma.

(Con información de AFP)

