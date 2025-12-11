Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

07/10/2025 El presidente de Paraguay, Santiago Peña. (X)

Paraguay instó este jueves a respetar “la voluntad expresada” por la ciudadanía de Honduras en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, unos comicios marcados por denuncias de presunto fraude. A través de un comunicado del Ministerio de Exteriores, el Gobierno de Santiago Peña manifestó su inquietud ante la situación: “El Paraguay reitera su profunda preocupación por el proceso electoral en la República de Honduras. Hace un llamado a las autoridades a respetar la voluntad expresada en las elecciones del pasado 30 de noviembre y garantizar institucionalidad democrática”, afirmaron por X.

A más de una semana de las votaciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha dado a conocer los resultados finales, los cuales, según la ley, deben hacerse públicos dentro de los 30 días posteriores a los comicios. La demora responde a la identificación de 2.773 actas con inconsistencias, las cuales serán sometidas a un proceso de escrutinio especial. Estos documentos podrían representar más de medio millón de votos, cantidad suficiente para modificar los resultados provisionales, aunque todavía no se ha fijado la fecha para el recuento.

El último informe oficial, con el 99,40 % de las actas procesadas, pone en primer lugar al candidato del conservador Partido Nacional y aliado de Trump, Nasry “Tito” Asfura, con 1.298.835 votos (40,52 %). Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.256.428 sufragios (39,48 %). En tercer lugar se mantiene la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien suma 618.448 votos (19,29 %).

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen combinada muestra al candidato presidencial Nasry Asfura del Partido Nacional de Honduras (PN); a la candidata presidencial Rixi Moncada del Partido Libertad y Refundación de Honduras (LIBRE); y el candidato presidencial Salvador Nasralla del Partido Liberal Hondureño (PLH). (REUTERS/Leonel Estrada y Fredy Rodriguez/File Photo)

El miércoles, Nasralla denunció un presunto fraude y afirmó que el Partido Liberal “ganó por amplio margen las elecciones”. El candidato declaró a periodistas que la información transmitida por el TREP no coincide con las actas físicas que manejan sus equipos, lo que, sostuvo, compromete la credibilidad del recuento. El aspirante liberal afirmó que los datos difundidos por el CNE presentan inconsistencias que, a su juicio, alteran la voluntad expresada en las urnas. Mientras tanto, Estados Unidos descartó esta misma semana que existieran irregularidades en el proceso electoral.

A las objeciones del candidato liberal se sumaron este martes las de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien denunció una “adulteración” de los resultados y calificó la situación como un “golpe electoral en curso”. En un acto público en Catacamas, la mandataria afirmó que la jornada estuvo marcada por amenazas, coacción y manipulación del sistema de resultados. Castro agregó que los comicios “están viciados de nulidad” desde la campaña y anunció que llevará sus denuncias a instancias internacionales.

(Con información de EFE)