El primer ministro de Tailandia anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas

Anutin Charnvirakul disolvió el Parlamento de Tailandia en respuesta a la crisis política (Reuters)

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, anunció la solicitud formal para disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas, en medio de un nuevo aumento del conflicto fronterizo con Camboya, que ha provocado más de 20 muertes en los últimos días.

La comunicación oficial incluyó un mensaje en las redes sociales del mandatario: “Estoy devolviendo el poder al pueblo”.

La disolución parlamentaria ya cuenta con el respaldo del rey Maha Vajiralongkorn, por lo que el calendario electoral nacional establece la celebración de los comicios en un lapso de 45 a 60 días.

Maha Vajiralongkorn respaldó la disolución del Parlamento tailandés (Europa Press)

Las tensiones entre Tailandia y Camboya marcaron la agenda nacional y condicionaron la vida institucional tailandesa; de hecho, la situación de seguridad fue utilizada como argumento central por los principales líderes partidarios antes de oficializar la solicitud de disolución parlamentaria.

El Ministerio de Defensa tailandés confirmó la muerte de nueve militares y tres civiles en su país, mientras que fuentes oficiales camboyanas informaron sobre al menos 10 civiles fallecidos y numerosos heridos, sin detallar el número de bajas militares.

Al menos 22 personas murieron y más de medio millón resultaron desplazadas tras cinco días de combates fronterizos entre Tailandia y Camboya (AP)

La situación mantiene a la región en máxima tensión, marcada por la falta de un acuerdo definitivo entre ambos gobiernos sobre la soberanía de los territorios en disputa.

Ante la escalada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su voluntad de mediar y anunció que contactará a los líderes de Tailandia y Camboya para buscar una solución.

Donald Trump ofreció mediar en el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya tras el aumento de la violencia (Reuters)

Mientras tanto, miles de familias desplazadas buscan refugio y exigen condiciones para regresar a sus hogares y retomar sus actividades.

En la escena política local, el anuncio de la disolución del parlamento, estuvo precedido por el movimiento del Partido Popular, principal fuerza opositora, que evaluó promover una moción de censura contra el gobierno durante una sesión conjunta de la Legislatura.

El debate se centró en la reforma constitucional y el umbral requerido para aprobar enmiendas a la carta magna: el Parlamento estableció la necesidad del voto favorable de al menos un tercio de los escaños, requisito rechazado por la oposición y que generó una profundización de la crisis política.

La agencia Anadolu detalló que el proceso parlamentario estuvo atravesado por el intento del Partido Bhumjaithai (liderado por Anutin) de mantener el poder de veto del Senado, pieza clave en la arquitectura política tailandesa.

El Parlamento de Tailandia fue disuelto oficialmente por decreto (EFE)

Anutin Charnvirakul asumió el cargo a principios de septiembre tras la destitución de Paetongtarn Shinawatra, apartada por una decisión del Tribunal Constitucional por “negligencia ética grave” luego de una polémica conversación telefónica con el ex primer ministro camboyano Hun Sen sobre la actuación del ejército tailandés.

El liderazgo de Anutin fue clave durante el aumento de tensiones con Camboya (Reuters)

Este episodio precipitó una crisis en el Ejecutivo y forzó al Parlamento a elegir a Anutin, quien se comprometió a convocar a elecciones anticipadas en un plazo máximo de cuatro meses, compromiso que ahora se efectiviza tras la disolución.

(Con información de Europa Press)