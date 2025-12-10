Israel afirmó que la Yihad Islámica sabe dónde está el cuerpo de Ran Gvili

Una fotografía del rehén asesinado Ran Gvili, cuyos restos están retenidos por Hamás en la Franja de Gaza, se muestra durante una protesta que exige el regreso de los rehenes fallecidos retenidos en Gaza, en Tel Aviv, Israel, el 29 de noviembre de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean, archivo)

Israel volvió a desmentir este martes la versión de la Yihad Islámica Palestina (PIJ), que horas antes había asegurado que ya no retenía a ningún rehén secuestrado durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Autoridades israelíes sostienen que el grupo terrorista sí dispone de información clave sobre el paradero de Ran Gvili, el último cautivo asesinado en Gaza cuyo cuerpo aún no fue recuperado.

Según medios hebreos, la declaración de la PIJ generó una reacción inmediata dentro del gobierno israelí. “La afirmación nos volvió locos”, admitieron fuentes citadas por el Canal 12.

Para Israel, el anuncio no solo es falso, sino que además entorpece el avance hacia la segunda fase del alto el fuego, que depende directamente de que los restos de Gvili sean devueltos.

El encargado israelí para asuntos de rehenes, Gal Hirsch, fue contundente, “Tomamos con severidad la declaración de la Yihad Islámica y la rechazamos en absoluto”. Y agregó una frase que resonó en toda la región: “Alguien en la Yihad Islámica sabe dónde se encuentra detenido Ran”.

Un cartel que representa a Ran Gvili, el último rehén que permanece en Gaza tras el mortífero ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, dice en hebreo: "Rani, héroe de Israel, te esperamos en casa". Está colocado en el exterior de la vivienda familiar en Meitar, Israel, el 7 de diciembre de 2025. REUTERS/Ronen Zvulun

Hirsch presentó nueva información para localizar el cuerpo del sargento mayor, asesinado el 7 de octubre y trasladado a Gaza ese mismo día. Entre la evidencia, compartió fotos aéreas y nombres de posibles responsables que podrían conocer la ubicación exacta.

“No nos rendiremos hasta que regrese para un entierro judío”, aseguró Hirsch, remarcando que el regreso de Gvili “no es un asunto táctico, sino un punto central para avanzar con el acuerdo”.

Un obstáculo clave para la segunda fase del alto el fuego

El cuerpo de Ran Gvili se transformó en un símbolo —y también en un obstáculo— para que se ponga en marcha la siguiente etapa del plan impulsado por Estados Unidos, que prevé una fuerza multinacional en Gaza y una transición hacia estructuras de gobernanza de mayor estabilidad.

Israel sostiene que Hamas y la PIJ poseen más información de la que reconocen, mientras que ambos grupos insisten en las dificultades para ubicar restos en medio del caos de la Franja.

Ran Gvili, policía y rehén israelí secuestrado en el mortal ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, aparece en esta foto sin fecha. Cortesía de Bring Them Home Now/Folleto vía REUTERS.

El general de reserva Nitzan Alon, involucrado en las negociaciones desde el inicio de la guerra, admitió que existen “dificultades objetivas” para recuperar el cuerpo. Aun así, sostuvo que la presión sobre Hamas puede generar resultados.

Las últimas búsquedas en el barrio de Zeitoun, en el norte de la Franja, no tuvieron éxito y debieron suspenderse por el temporal.

La familia Gvili y los mediadores presionan para no avanzar sin respuestas

La familia del policía caído mantiene una presencia constante en los operativos y exige que ningún avance político ocurra sin antes recuperar los restos.

“Estamos en la recta final y tenemos que ser fuertes, por Rani, por nosotros y por Israel. Sin Rani, nuestro país no podrá sanar”, expresó su madre, Talik Gvili, en diálogo con Reuters.

Talik e Itsik Gvili, padres de Ran Gvili, el último rehén que permanece en Gaza tras el mortífero ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, posan durante una entrevista con Reuters en su domicilio de Meitar, Israel, el 7 de diciembre de 2025. Según su madre, Ran Gvili, quien sirvió en una unidad de élite de la policía israelí, resultó herido en combate durante el ataque y posteriormente se confirmó su muerte. REUTERS/Ronen Zvulun

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas también reclamó que la segunda fase del acuerdo no comience hasta que se cumpla ese punto esencial.

“Hamas se comprometió a repatriar a todos, y el gobierno israelí y los mediadores deben exigirlo”, afirmaron en un comunicado. “No podemos avanzar sin que la familia Gvili cierre el asunto”.

Consultada sobre si Israel debería seguir adelante con las conversaciones aun sin la recuperación del cuerpo, la madre del sargento fue tajante: “De ninguna manera. No permitiremos que eso suceda”.

Su padre, Itzik Gvili, tampoco confía en la versión de la Yihad Islámica: cuando le preguntaron si creía en la declaración del grupo, respondió simplemente: “No”.