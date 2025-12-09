Mundo

Un grupo paramilitar sudanés tomó el control del principal yacimiento de petróleo tras la retirada militar

Las Fuerzas de Apoyo Rápido ocuparon las instalaciones en Heglig, luego de que una operación coordinada permitió la salida de personal. Las autoridades de Sudán del Sur confirmaron la llegada de soldados y equipo militar desde la región fronteriza

Guardar
Un trabajador camina junto a
Un trabajador camina junto a un pozo petrolero en el campo petrolífero Toma South en Heglig, en el estado de Ruweng, Sudán del Sur, el 25 de agosto de 2018. Fotografía tomada el 25 de agosto de 2018. REUTERS/Jok Solomun/Foto de archivo

El grupo paramilitar de Sudán Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha tomado el control del campo petrolífero de Heglig, el principal del país y estratégico además para el procesamiento del crudo de Sudán del Sur, tras la retirada del Ejército regular de la región, ubicada en la parte meridional del estado de Kordofán del Sur.

Según informaron este martes a EFE fuentes de seguridad sudanesas, “las fuerzas del Ejército en la región petrolera de Heglig han completado su retirada al Estado de Sudán del Sur gracias a un entendimiento con el Gobierno sursudanés con el fin de proteger el campo y las instalaciones petroleras y evitar su sabotaje y destrucción”.

Apuntaron que combatientes de “las FAR llegaron al campo ayer”, lunes, y que “ingenieros, técnicos y trabajadores (del yacimiento) pudieron salir del campo hacia la ciudad fronteriza sursudanesa de Rubkona tras cerrar los pozos petrolíferos y la planta central de procesamiento para protegerlos de posibles peligros”.

Ni el Gobierno ni el Ejército de Sudán han reaccionado hasta ahora a estas afirmaciones, si bien las autoridades de Jartum anunciaron el lunes el cierre del campo petrolífero y la evacuación de los trabajadores “a zonas seguras como medida de precaución para evitar daños a las instalaciones o los trabajadores”.

El campo de Heglig, históricamente
El campo de Heglig, históricamente disputado entre Sudán y Sudán del Sur, contiene 75 pozos y produce unos 20.000 barriles de petróleo diarios. EFE/STR

No obstante, las autoridades sursudanesas confirmaron la llegada al país de oficiales y soldados sudaneses que cruzaron la frontera común, junto con todo su equipo militar y logístico, tras su retirada de la región fronteriza de Heglig hacia el estado sursudanés de Unidad.

“Recibimos a nuestros hermanos del Ejército sudanés por instrucciones directas de su Excelencia el presidente (sursudanés) Salva Kiir”, dijo el jefe del Estado mayor adjunto del Ejército sursudanés, Johnson Olony, según la televisión estatal de Sudán del Sur.

Indicó que esta decisión se produjo “tras contactos y entendimientos de alto nivel” entre Kiir y el máximo líder del Ejército sudanés, Abdelfatah al Burhan, y que “ahora estamos a la espera de nuevas instrucciones sobre el traslado de estas fuerzas” a Sudán.

El campo de Heglig, históricamente disputado entre Sudán y Sudán del Sur, contiene 75 pozos y produce unos 20.000 barriles de petróleo diarios, mientras que también cuenta con una planta de procesamiento con capacidad para 130.000 barriles de petróleo que procede de Sudán del Sur, un crudo que se procesa y almacena en tanques de combustible con una capacidad de unos 400.000 barriles.

Mujeres desplazadas de El-Fasher hacen
Mujeres desplazadas de El-Fasher hacen fila para recibir ayuda alimentaria en el campamento recién formado de El-Afadh camp en Al Dabbah, en el estado de Sudán del Norte, el 16 de noviembre de 2025. (AP Foto/Marwan Ali, Archivo)

Este petróleo se bombea a través de oleoductos a puertos de exportación en la costa del mar Rojo, en el este de Sudán, a través de los cuales Sudán del Sur puede exportar también la mayor cantidad de su crudo, ya que no tiene costa y depende de su vecino norteño para este tipo de operaciones comerciales.

Con el cese de la producción en ese campo, Sudán pierde todo lo que quedaba de su producción de petróleo, que se había deteriorado antes de la guerra de unos 60.000 barriles por día a unos 20.000 en la actualidad.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, además de devastar el país y convertirlo en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta con el desplazamiento interno y externo de más de 13 millones de personas, según la ONU.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

SudánHegligpetróleoyacimiento

Últimas Noticias

Nueve aviones militares rusos y chinos entraron en la zona de identificación de defensa surcoreana: Seúl desplegó cazas

Las Fuerzas Armadas del país peninsular han indicado que, en total, se ha detectado la presencia de dos aeronaves de Ejército de Beijing y siete rusas, que han accedido a la zona de forma continuada

Nueve aviones militares rusos y

El incendio fatal en un edificio de Yakarta dejó al menos 22 muertos

Las autoridades de Indonesia informaron que un siniestro en una oficina de la capital provocó numerosas víctimas, mientras los equipos de emergencia trabajaron durante horas para controlar la situación y rescatar a los afectados

El incendio fatal en un

El gobierno de Japón evalúa los daños tras el sismo de 7,5 y advirtió sobre las posibles réplicas

Las autoridades informaron que se mantiene la vigilancia en la región afectada, mientras equipos de emergencia trabajan en la atención de heridos y la restauración de servicios básicos tras el terremoto

El gobierno de Japón evalúa

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans, podría enfrentar hasta 15 años de prisión por violar ley anti-pornografía en Tailandia

La policía de Bali detuvo a Bonnie Blue y decomisó diversos objetos relacionados con grabaciones para adultos

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans,

Japón está construyendo un “archipiélago de misiles” cerca de Taiwán para contrarrestar a China

A medida que las relaciones con Beijing continúan deteriorándose, Tokio se embarca en su mayor refuerzo militar en al menos cuatro décadas

Japón está construyendo un “archipiélago
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Copa de mousse de ponche

Copa de mousse de ponche navideño: el postre original y festivo de la temporada

La Casa del Grinch llega a CDMX con experiencia inmersiva, en qué zona se encuentra

La sanidad privada crece en España con el dinero de todos: hay más hospitales privados y les pagamos un tercio de su actividad

Quiénes son los 10 científicos más destacados del 2025, según la revista Nature

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo

INFOBAE AMÉRICA
El incendio fatal en un

El incendio fatal en un edificio de Yakarta dejó al menos 22 muertos

EEUU investigará conducta anticompetitiva en sector alimentario incluyendo firmas foráneas

El gobierno de Japón evalúa los daños tras el sismo de 7,5 y advirtió sobre las posibles réplicas

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans, podría enfrentar hasta 15 años de prisión por violar ley anti-pornografía en Tailandia

Fallece Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico

ENTRETENIMIENTO

La secuela de “Five Nights

La secuela de “Five Nights at Freddy’s” rompe récord y dispara la taquilla con un debut de USD 64 millones

La segunda temporada de Paradise llega a Disney+ con más misterios y un mundo exterior por descubrir

Risas, anécdotas de rodajes intensos y lágrimas al evocar personajes: Ariana Grande y Adam Sandler en charla íntima imperdible

Francis Ford Coppola, entre el duelo y el cine: “Siempre tuve a alguien con quien conectar emocionalmente, ahora no sé dónde estoy”

Maria Menounos habló sobre cómo la detección temprana de un cáncer fue clave en la recuperación y sus hábitos