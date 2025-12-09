Tras la cita en Londres, Ucrania propondrá a Estados Unidos un plan de paz que excluye la cesión de tierras reclamadas por Rusia

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, durante una conferencia de prensa bilateral con el Taoiseach (primer ministro) de Irlanda, Micheal Martin, en los edificios gubernamentales durante una visita de Estado irlandesa, en Dublín, Irlanda. 2 de diciembre de 2025 (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Ucrania compartirá el martes con Estados Unidos un plan de paz revisado que busca poner fin a la guerra con Rusia, tras las conversaciones en Londres entre el presidente Volodymyr Zelensky y los líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido.

A medida que la guerra se acerca a su cuarto aniversario, Kiev, presionado por la Casa Blanca para alcanzar rápidamente un acuerdo de paz, busca equilibrar un borrador respaldado por Estados Unidos que se consideraba ampliamente favorable a Moscú.

La reunión, organizada apresuradamente, entre el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y Zelenskiy buscaban fortalecer la posición de Ucrania.

Zelensky declaró a la prensa tras la reunión que el plan revisado constaba de 20 puntos, pero que aún no había acuerdo sobre la cesión de territorio, algo que Moscú ha impulsado.

Cesión de territorios

El primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se reúnen en el número 10 de Downing Street, en Londres, Gran Bretaña, el 8 de diciembre de 2025 (ADRIAN DENNIS/Pool vía REUTERS)

“En principio, la postura de los estadounidenses es la de encontrar un compromiso”, declaró. Por supuesto, existen cuestiones complejas relacionadas con el territorio, y aún no se ha llegado a un acuerdo al respecto.

Reiteró su postura, reiterada con frecuencia, de que Ucrania no puede ceder ninguna parte de su territorio.

Anteriormente, una fuente del gobierno británico había afirmado que la reunión del lunes se centraría en el uso del valor de los activos rusos congelados en Occidente. Líderes de Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia instaron a la Unión Europea a actuar con rapidez con respecto a una propuesta estancada para utilizar esos activos para proporcionar fondos a Ucrania.

Starmer, Macron, Merz y Zelensky también aspiran a obtener garantías de seguridad de Estados Unidos para ayudar a disuadir cualquier nuevo ataque de Rusia, que lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

La publicación de un plan de alto el fuego estadounidense el mes pasado ha contribuido en cierta medida a tranquilizar a los líderes europeos, quienes temen que Kiev se vea obligada a aceptar muchas de las demandas rusas, lo que, según algunos, podría desestabilizar el continente. Pero aunque funcionarios estadounidenses afirmaron estar en la fase final para alcanzar un acuerdo, hasta el momento ha habido pocas señales de que Ucrania o Rusia estén dispuestas a firmar el acuerdo marco elaborado por los negociadores de Trump.

“Apoyamos a Ucrania y, si se quiere un alto el fuego, tiene que ser justo y duradero”, declaró Starmer tras recibir a los líderes en su residencia de Downing Street.

Macron y Merz también expresaron su determinación de seguir adelante con un plan firme, en un momento que la canciller alemana describió como “decisivo... para todos nosotros”.

Zelensky destacó el delicado equilibrio que deben alcanzar las potencias europeas para negociar mejores condiciones para el plan propuesto por Estados Unidos:

“Hay cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses, cosas que no podemos gestionar sin Europa; por eso necesitamos tomar decisiones importantes”.

Las prioridades de Ucrania

Foto suministrada por el departamento de prensa de la 65ta Brigada Mecanizada de Ucrania que muestra a un soldado en el área de Zaporiyia, Ucrania, el 6 de diciembre del 2025 (Andriy Andriyenko/Departamento de prensa de la 65ta Brigada Mecanizada de Ucrania via AP)

Zelensky anunció a los ucranianos en un discurso por video el domingo por la noche que comenzaba una “nueva semana diplomática”.

“Ante todo, cuestiones de seguridad, apoyo a nuestra resiliencia y paquetes de apoyo para nuestra defensa. Ante todo, defensa aérea y financiación a largo plazo para Ucrania. Por supuesto, debatiremos una visión compartida y posiciones comunes en las negociaciones”, declaró.

Ucrania atraviesa uno de los períodos más difíciles de la guerra. Las tropas rusas avanzan con lentitud en el este, y las ciudades y pueblos ucranianos sufren horas de cortes de electricidad debido a la intensificación de los ataques rusos contra la red eléctrica y otras infraestructuras cruciales.

El enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, llevaron un plan revisado a Moscú la semana pasada y luego mantuvieron varios días más de conversaciones con funcionarios ucranianos en Miami, que concluyeron el sábado sin avances.

Zelensky calificó las conversaciones como constructivas, pero no fáciles. Trump dijo el domingo que estaba “decepcionado” con Zelensky, acusándolo de no haber leído las últimas propuestas respaldadas por Estados Unidos.

(Con información de Reuters)