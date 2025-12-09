Tras el encuentro en Londres, los aliados europeos respaldaron a Zelensky: como sigue la negociación del plan de paz con Rusia

El primer ministro británico Keir Starmer, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz (REUTERS/Isabel Infantes)

Los principales aliados europeos de Ucrania expresaron el lunes en Londres su respaldo al presidente Volodimir Zelensky, quien afirmó que no posee “ningún derecho” de ceder a Rusia los territorios reclamados por Moscú. El mandatario ucraniano sostuvo que Kiev enfrenta un límite “legal” y “moral” ante las exigencias territoriales del Kremlin.

Zelensky participó en una reunión de aproximadamente dos horas con el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron. El encuentro se realizó después de que el presidente estadounidense Donald Trump lo acusara de no haber leído la propuesta de Washington para poner fin al conflicto iniciado tras la invasión rusa.

Starmer recibió a Zelensky y a los dirigentes europeos en Downing Street con el objetivo de coordinar posiciones en torno a un posible avance diplomático. El encuentro ocurrió días después de negociaciones entre representantes de Ucrania y Estados Unidos en Miami, que concluyeron sin progresos significativos.

Antes del inicio de la cita, Merz expresó dudas sobre algunos elementos del plan norteamericano. “Soy escéptico respecto a algunos detalles que vemos en los documentos procedentes de Estados Unidos, pero debemos debatirlos. Por eso estamos aquí”, afirmó. Según Macron, el reto principal consiste en alcanzar una postura alineada entre Europa, Ucrania y Estados Unidos. “El problema principal es lograr una convergencia”, señaló el presidente francés.

Zelensky coincidió en que el equilibrio entre los actores involucrados es clave para avanzar hacia una propuesta común. “Hay ciertas cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses, y otras sin Europa, y por eso debemos tomar decisiones importantes”, declaró.

Cuestión territorial

Un alto funcionario consultado por AFP señaló que el aspecto territorial continúa como “la más problemática” de las discusiones. De acuerdo con esa fuente, “Putin no quiere firmar ningún acuerdo” si Ucrania no acepta ceder territorios en Donbás, zona del este ucraniano de la que Rusia controla cerca del 80% y cuya totalidad reclama.

Tras las reuniones en Londres, Zelensky reiteró que Kiev no puede hacer concesiones territoriales. “¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral”, declaró en una rueda de prensa online.

Los mandatarios también abordaron el debate sobre el uso de activos rusos congelados en Europa para financiar a Ucrania. La Unión Europea presentó un plan para movilizar esos fondos, pero enfrenta objeciones de Bélgica. El país alberga la sede de Euroclear, que administra unos 244.000 millones de dólares en activos rusos, de un total de casi 274.000 millones retenidos por la UE.

Tras el encuentro en la capital británica, Zelensky viajó a Bruselas para reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El mandatario señaló en X que el diálogo con los líderes europeos fue “productiva” y aseguró: “Nuestras posiciones se alinearon en todos los temas”.

Zelensky viajó a Bruselas para reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (EP)

Rutte expresó su respaldo a una “paz justa y duradera para Ucrania”. Von der Leyen afirmó que “la soberanía ucraniana debe ser respetada” y que la seguridad del país requiere garantías “a largo plazo”.

Mientras Zelensky reforzaba apoyos en Europa, Trump lo cuestionó públicamente. “Estoy un poco decepcionado de que Zelenski no haya leído la propuesta” de paz de Washington, declaró el domingo. El plan original sugería que Ucrania entregara parte de su territorio a Rusia a cambio de garantías de seguridad, una idea que Kiev rechazó por considerarla demasiado favorable al Kremlin.

Tras modificaciones al documento inicial, enviados de Trump viajaron a Moscú la semana pasada para presentar la nueva versión al presidente ruso Vladimir Putin. El Kremlin rechazó elementos de la propuesta estadounidense y señaló que aún queda “mucho trabajo por hacer”.

