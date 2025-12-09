Mundo

Lituania declaró una emergencia nacional por los globos bielorrusos que violan su espacio aéreo

El aeropuerto de Vilna acumula más de 60 horas cerrado desde octubre, afectando a 51.000 pasajeros, mientras el dictador Lukashenko niega ataques híbridos y pide negociaciones

Guardar
Un oficial inspecciona un globo
Un oficial inspecciona un globo utilizado para transportar cigarrillos a Lituania, un método empleado por contrabandistas bielorrusos para introducir mercancía ilegal en la Unión Europea. (Servicio de Guardia de Fronteras Estatal via AP)

El Gobierno de Lituania declaró el martes una emergencia nacional por los riesgos para la seguridad que suponen los globos meteorológicos enviados desde Bielorrusia, aliada de Rusia, que han violado su espacio aéreo en las últimas semanas, mientras que el líder bielorruso pidió negociaciones sobre las tensiones fronterizas y afirmó que su país “no necesita la guerra”.

Los globos obligaron a Lituania a cerrar repetidamente su principal aeropuerto, dejando varadas a miles de personas, mientras Europa permanece en alerta por las anteriores intrusiones en el espacio aéreo de la OTAN durante la guerra en Ucrania.

“Para combatir el ataque híbrido bielorruso, debemos tomar las medidas más estrictas y defender las zonas más afectadas por este ataque”, afirmó la primera ministra Inga Ruginienė.

La primera ministra lituana, Inga
La primera ministra lituana, Inga Ruginiene, durante una conferencia de prensa junto a su par polaco, Donald Tusk, en Varsovia, Polonia. 7 octubre 2025. (REUTERS/Kacper Pempel)

El anuncio se produjo tras una reunión del Gabinete del Estado báltico, que es miembro de la OTAN y firme partidario de Ucrania en su lucha contra las fuerzas rusas que lanzaron una invasión a gran escala en febrero de 2022.

La emergencia nacional significa que el ejército podrá patrullar la zona fronteriza junto con otros servicios uniformados y recibir derechos adicionales del Parlamento, como realizar registros o detener a personas.

El Gobierno afirmó que el impacto sobre la población civil sería limitado.

Aunque los globos se utilizan para introducir cigarrillos de contrabando en Lituania, las autoridades de Vilna consideran que su número y trayectoria son actos deliberados de perturbación orquestados por Bielorrusia.

Según el Gobierno lituano, el aeropuerto internacional de Vilna lleva cerrado más de 60 horas desde octubre debido a la amenaza que supone para la aviación civil, lo que ha afectado a más de 350 vuelos y a aproximadamente 51.000 pasajeros.

Pasajeros esperan en la fila
Pasajeros esperan en la fila del mostrador de registro en el aeropuerto internacional Ciurlionis de Vilnius, Lituania. REUTERS/Janis Laizans

El ministro del Interior, Vladislav Kondratovič, afirmó que la fiscalía lituana había iniciado una investigación sobre los globos y que los servicios secretos proporcionarían información sobre la conexión con el régimen de Minsk.

“No tengo información de que la parte bielorrusa esté tratando de frenar a los remitentes de los globos”, declaró el ministro. “Y esta es una de las pruebas de que se trata de un ataque híbrido”.

En octubre, las autoridades lituanas cerraron dos pasos fronterizos en respuesta a las violaciones del espacio aéreo.

El autoritario presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, denunció la medida de Lituania de cerrar la frontera como una “estafa descabellada” y parte de una “guerra híbrida” contra su país. Sugirió que Vilna necesita combatir el contrabando.

Bielorrusia quiere negociar

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko
El presidente bielorruso Alexander Lukashenko y el ministro de Defensa Viktor Khrenin hablan durante la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en Biskek, Kirguistán. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

El martes, Lukashenko negó las acusaciones de que Minsk estuviera llevando a cabo ataques híbridos contra Lituania y afirmó que los globos no podían dañar la aviación civil. En cambio, el líder bielorruso acusó a Vilna de “politizar” el problema.

Pidió negociaciones entre Minsk y Vilna. “Si quieren relaciones normales, siéntense a la mesa y discutan estos temas. Estamos dispuestos a hacerlo”, afirmó durante una sesión del Consejo de Seguridad de Bielorrusia.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia, Igor Sekreta, también instó a Vilna a reunirse con Minsk en la mesa de negociaciones. “Por alguna razón, Lituania percibe cualquier contacto a nivel político con la parte bielorrusa como una derrota”, afirmó Sekreta.

Lituania, Polonia y otros países de la Unión Europea de la región han acusado en los últimos años a Bielorrusia de otras actividades destinadas a provocar inestabilidad, incluidos ciberataques. También acusan a Minsk de dirigir una gran afluencia de migrantes procedentes de Oriente Medio y África hacia sus fronteras para crear una crisis migratoria.

“Bielorrusia está enviando señales a Lituania de que puede subir el precio en cualquier momento”, declaró a The Associated Press Linas Kojala, director del Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad de Vilna. “Ayer con la migración como arma, hoy con globos que difícilmente pueden separarse del control del régimen”.

“Estas medidas no solo tienen como objetivo presionar a Vilna, sino también romper el aislamiento internacional del régimen, lo que Lukashenko considera una prioridad estratégica”, añadió Kojala.

En busca de una mayor vinculación

Un Boeing de la aerolínea
Un Boeing de la aerolínea bielorrusa Belavia despega del aeropuerto de Estambul, Turquía. Lukashenko consiguió el fin de las sanciones estadounidenses contra la aerolínea nacional. REUTERS/Yoruk Isik

Los expertos afirman que Bielorrusia probablemente espera que esta cuestión obligue a Vilna y a la UE en general a vincularse con Minsk.

“Vemos la renuencia tanto de la UE como de Lituania a hablar con Lukashenko y comenzar a suavizar las sanciones europeas que son dolorosas para Bielorrusia”, declaró a la AP el analista político bielorruso Valery Karbalevich. “Se trata de un intento de obligar a los socios europeos a sentarse a la mesa mediante amenazas y ataques híbridos”.

Karbalevich también señaló que el momento era significativo, ya que el asunto de los globos se intensificó poco después de que Lukashenko consiguiera el fin de las sanciones estadounidenses contra la aerolínea nacional Belavia.

“Lukashenko quiere que la UE levante o suavice las sanciones y espera iniciar las negociaciones chantajeando a Lituania”, afirmó Karabalevich.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

LituaniaBielorrusiaInga RuginienėOTANGuerra Rusia UcraniaRusiaAlexander LukashenkoUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Al menos siete personas murieron tras estrellarse un avión de transporte militar ruso An-22

El accidente tuvo lugar en la región de Ivánovo, a unos 250 kilómetros de Moscú. Las autoridades investigan las causas del siniestro

Al menos siete personas murieron

Nueve aviones militares rusos y chinos entraron en la zona de identificación de defensa surcoreana: Seúl desplegó cazas

Las Fuerzas Armadas del país peninsular han indicado que, en total, se ha detectado la presencia de dos aeronaves de Ejército de Beijing y siete rusas, que han accedido a la zona de forma continuada

Nueve aviones militares rusos y

El incendio fatal en un edificio de Yakarta dejó al menos 22 muertos

Las autoridades de Indonesia informaron que un siniestro en una oficina de la capital provocó numerosas víctimas, mientras los equipos de emergencia trabajaron durante horas para controlar la situación y rescatar a los afectados

El incendio fatal en un

El gobierno de Japón evalúa los daños tras el sismo de 7,5 y advirtió sobre las posibles réplicas

Las autoridades informaron que se mantiene la vigilancia en la región afectada, mientras equipos de emergencia trabajan en la atención de heridos y la restauración de servicios básicos tras el terremoto

El gobierno de Japón evalúa

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans, podría enfrentar hasta 15 años de prisión por violar ley anti-pornografía en Tailandia

La policía de Bali detuvo a Bonnie Blue y decomisó diversos objetos relacionados con grabaciones para adultos

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans,
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: Circuito Exterior Mexiquense presenta reducción de carriles

Movimiento de Fico Gutiérrez inscribió sus listas al Congreso con más de 800.000 firmas: Juliana Gutiérrez encabeza la del Senado

“Se descarta terrorismo en ataque con coche bomba en Coahuayana, Michoacán”, confirma García Harfuch

Gobierno se unió al llamado de alerta hacia ciudadanos por aumento de casos de “falsas encomiendas”: “La clave siempre es desconfiar”

Tragedia en feriado largo en Pozuzo: turista muere al caer desde el conocido mirador Balcón de Trama

INFOBAE AMÉRICA
Borja Iglesias: "Hemos hecho un

Borja Iglesias: "Hemos hecho un partidazo"

Fallas en escrutinio revelan fragilidad del sistema electoral en Honduras, según analistas

Alerta roja en el Real Madrid

La ‘Lady Macbeth’, de Shostakóvich, toma el ‘soviet’ de La Scala

Abren investigación por delincuencia organizada tras explosión de auto en oeste de México

ENTRETENIMIENTO

La decisión de Justin Timberlake

La decisión de Justin Timberlake de poner su salud en primer plano tras una gira agotadora

La razón por la que Leonardo DiCaprio ya no muestra su rostro en público

Judi Dench reflexiona sobre el caso de Harvey Weinstein: “Imagino que ha cumplido su condena”

La secuela de “Five Nights at Freddy’s” rompe récord y dispara la taquilla con un debut de USD 64 millones

La segunda temporada de Paradise llega a Disney+ con más misterios y un mundo exterior por descubrir