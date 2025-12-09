Al menos siete personas murieron tras estrellarse un avión de transporte militar ruso An-22

El Antónov An-22 (Wikipedia)

Un avión de transporte militar An-22 Antónov se estrelló este martes en la región rusa de Ivánovo, a unos 250 kilómetros de Moscú.

El accidente tuvo lugar a las 12:00 local (09:00 GMT), cuando, según testigos presenciales, el aparato comenzó a desintegrarse repentinamente en el aire cerca del embalse de Uvódskoye, a 250 kilómetros al noreste de Moscú, comunicó la agencia TASS.

Cinco tripulantes y dos pasajeros murieron en el accidente, y sus cuerpos ya han sido rescatados del embalse de la región de Ivánovo por buzos del equipo de emergencias.

La aeronave, último ejemplar en servicio del modelo An-22, llevaba más de 50 años en servicio y es probable que cayese debido a fallos técnicos, señalaron medios locales.

Las autoridades, que no informaron de víctimas ni de daños en tierra, comunicaron que investigarán el incidente.

El An-22 es el avión soviético turbohélice más grande del mundo, diseñado para el transporte de armas, equipo militar y tropas a larga distancia. En 2024, las Fuerzas Aeroespaciales Rusas habían anunciado que el modelo sería dado de baja.

La citada agencia TASS agregó que las zonas residenciales de la región de Ivánovo “resultaron ilesas” tras el accidente, según información del gobierno regional. “Ningún asentamiento resultó dañado como consecuencia del incidente”, indicó el comunicado.

El gobierno regional indicó que una comisión de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se desplegó en el lugar para determinar todas las circunstancias del accidente aéreo.

En tanto, unidades del Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso también trabajan en la zona, se estableció un centro de respuesta a emergencias y se está llevando a cabo una operación.

Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que “el 9 de diciembre (hoy), un avión de transporte militar An-22 se estrelló en la región de Ivánovo durante un vuelo de prueba tras ser reparado. Cayó en una zona deshabitada. Un equipo de búsqueda y rescate fue enviado al lugar del accidente para determinar el destino de la tripulación".