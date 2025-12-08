Mundo

Zelensky se reúne con los aliados europeos en Londres luego de que Trump lo cuestionara por demorar la respuesta a su plan de paz

El presidente ucraniano será recibido en Londres por el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, para analizar el estado de las negociaciones y la posición de Kiev frente a Washington y Moscú

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky llegó a Londres este lunes para reunirse con aliados europeos, después de que el mandatario estadounidense Donald Trump lo acusara de no leer la propuesta de Washington destinada a poner fin a la guerra con Rusia. La visita se produjo tras varios días de conversaciones entre funcionarios ucranianos y estadounidenses en Miami, concluidas el sábado sin señales de un avance claro, con Zelensky comprometido a continuar el diálogo.

El presidente ucraniano será recibido en Londres por el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, para analizar el estado de las negociaciones y la posición de Kiev frente a Washington y Moscú.

Paralelamente, la ministra de Exteriores británica Yvette Cooper se desplazó a Washington, donde prevé reunirse con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El Ministerio de Exteriores británico informó que “el Reino Unido y Estados Unidos reafirmarán su compromiso con un acuerdo de paz en Ucrania”.

Mientras las gestiones diplomáticas continúan, las autoridades ucranianas informaron que Rusia lanzó nuevos ataques contra varias regiones. Según los funcionarios, los bombardeos desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes dejaron al menos nueve heridos.

Durante las negociaciones en Miami, Zelensky participó en una llamada con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, a la que describió como “muy sustantiva y constructiva”. Afirmó que “Ucrania está comprometida a continuar trabajando con la parte estadounidense para lograr una paz real” y señaló que las partes acordaron “los próximos pasos y el formato de las conversaciones con Estados Unidos”.

Trump criticó públicamente a su homólogo ucraniano durante el fin de semana. “Estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelensky no leyó aún la propuesta, eso era hace unas horas”, declaró a periodistas el domingo. La propuesta impulsada por Washington fue tratada días antes en Moscú, cuando Witkoff y Kushner se reunieron con el presidente ruso Vladimir Putin, encuentro en el que el Kremlin rechazó partes del plan estadounidense.

Antes de las conversaciones de este lunes en Londres, Macron destacó su preocupación por la postura rusa. “Rusia continúa en una vía de escalada”, escribió en X. Afirmó que Francia trabajará con Estados Unidos para ofrecer a Ucrania “garantías de seguridad sin las cuales no existirá una paz sólida y duradera”, e indicó que los socios europeos deben “mantener presión sobre Rusia para obligarla a elegir la paz”.

El plan preliminar elaborado por funcionarios estadounidenses incluía como elemento central la cesión por parte de Ucrania de territorios que Rusia no controla plenamente mediante avances militares, a cambio de compromisos de seguridad que no alcanzan el estándar requerido para una adhesión a la OTAN. Los detalles de esas garantías permanecen inciertos. El borrador inicial mencionaba la posibilidad de que aviones destinados a la defensa aérea de Kiev se estacionaran en Polonia, sin precisiones adicionales sobre el acuerdo.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Trump alternó señales distintas frente a Ucrania. En los primeros meses expresó elogios hacia Putin y cuestionó la actitud de Zelensky, a quien reprochó falta de gratitud respecto del apoyo estadounidense.

Más adelante manifestó frustración por la ausencia de avances tangibles tras sus intentos de influir en Moscú, incluido un encuentro en Alaska, y ordenó sanciones contra empresas petroleras rusas en respuesta a la falta de progresos en el proceso de negociación.

(Con información de AFP)

