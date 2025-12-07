Mundo

Hong Kong vota en elecciones legislativas sin oposición y marcadas por el incendio que mató a 159 personas

La participación electoral se ubicó en torno al 20% a mitad de jornada, muy por debajo del ya bajo 30% de 2021, en comicios realizados tras la tragedia que suscitó dudas sobre la supervisión gubernamental y la manipulación de licitaciones. El régimen chino advirtió a los medios extranjeros sobre la cobertura de los comicios

Guardar
Un votante controla a los
Un votante controla a los candidatos en un colegio electoral en Tai Po durante las elecciones generales del Consejo Legislativo en Hong Kong, China, el 7 de diciembre de 2025. REUTERS/Lam Yik

Los votantes de Hong Kong emiten sus votos el domingo en su segunda elección legislativa desde que una reforma del sistema en 2021 eliminó a la oposición prodemocracia en el territorio chino.

La encuesta, que se realiza menos de dos semanas después de un incendio en un apartamento que mató al menos a 159 personas, es una posible prueba del sentimiento público sobre el manejo de la tragedia por parte del gobierno.

La atención se centra en la participación electoral, que cayó a cerca del 30% en las últimas elecciones de 2021, después de que la reforma redujera el interés. Algunos analistas creen que la creciente indignación pública por la rendición de cuentas del gobierno en el incendio podría reducir aún más la participación.

La participación electoral se situó en torno al 20% de los votantes elegibles a las 15:30 hora local, tras ocho horas de apertura de las urnas. Las urnas cierran a las 23:30.

“Estoy cumpliendo con mi deber cívico de votar… pero no estoy muy seguro de qué candidato es trabajador y cuál no”, dijo el jubilado Kwan Lam a las afueras de un colegio electoral. “Elegí al que cuida de los ancianos”.

Un votante toma una fotografía
Un votante toma una fotografía de un cartel afuera de un colegio electoral en Tai Po durante las elecciones generales del Consejo Legislativo en Hong Kong, China, el 7 de diciembre de 2025. REUTERS/Lam Yik

El líder municipal, John Lee, hizo un llamado a los ciudadanos a votar, afirmando que esto enviaría una señal para promover reformas. Añadió que presentaría una propuesta a la nueva legislatura sobre cómo apoyar a los sobrevivientes del incendio, muchos de los cuales se han quedado sin hogar.

Antes de la votación, las autoridades chinas convocaron a los medios de comunicación extranjeros a una reunión poco común para advertirles que debían cumplir con las leyes de seguridad nacional de la ciudad.

Un incendio mortal paralizó los esfuerzos de movilización electoral

La campaña electoral se suspendió después del incendio y permaneció moderada en los últimos días por respeto a las víctimas.

Los esfuerzos del gobierno para impulsar la participación, considerados como un referéndum sobre el nuevo sistema electoral, estaban en pleno apogeo antes del incendio. Las autoridades organizaron foros de candidatos, ampliaron la votación dos horas, añadieron colegios electorales y ofrecieron subsidios a personas mayores y centros para personas con discapacidad para ayudar a sus clientes a votar, además de colocar pancartas y carteles promocionales por toda la ciudad.

Las autoridades arrestaron a personas que presuntamente publicaron contenido que incitaba a otros a no votar o emitir votos nulos.

Flores en una vigilia conmemorativa
Flores en una vigilia conmemorativa por las víctimas del devastador incendio de la semana pasada en Hong Kong, en Taipei, Taiwán, el 6 de diciembre de 2025. REUTERS/Ann Wang

El incendio más mortífero de Hong Kong en décadas ha suscitado dudas sobre la supervisión gubernamental y la presunta manipulación de licitaciones en proyectos de mantenimiento de edificios. El complejo de apartamentos, construido en la década de 1980, se encontraba en obras de renovación.

Algunos candidatos se comprometieron a combatir la manipulación de las licitaciones.

Lee dijo la semana pasada que seguir adelante con las elecciones, en lugar de retrasarlas, apoyaría mejor la respuesta al incendio.

“Todos han vivido este incendio y han compartido el dolor”, dijo sobre el Consejo Legislativo de la ciudad. “Sin duda, trabajarán con el gobierno para promover reformas, revisar diligentemente la financiación y redactar las leyes pertinentes”.

Los candidatos deben ser leales a Beijing

Muchos de los 4,1 millones de votantes elegibles de la ciudad, especialmente los partidarios de la democracia, se han alejado de la política desde la represión que siguió a las masivas protestas antigubernamentales en 2019.

Una bandada de garcetas vuela
Una bandada de garcetas vuela junto a los edificios quemados del complejo de viviendas Wang Fuk Court después del incendio mortal, en Tai Po, Hong Kong, China, el 30 de noviembre de 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/Foto de archivo

Incluso antes de los cambios electorales de 2021, solo la mitad de lo que había sido una legislatura de 70 miembros fue elegida por el electorado general.

Ahora, esa cantidad se ha reducido a 20 de los 90 escaños, y otros 40 son elegidos por un comité electoral mayoritariamente pro-Pekín. Los 30 restantes representan a diversos grupos, principalmente grandes sectores como las finanzas, la salud y el sector inmobiliario, y son elegidos por sus miembros.

Los candidatos son examinados para garantizar que sean patriotas leales al gobierno central de Beijing.

El grupo de candidatos parece reflejar el deseo de Beijing de tener más legisladores que estén más en sintonía con su agenda, dijeron algunos observadores, en lo que ven como señales de un control más estricto de Beijing incluso sobre sus leales.

Lee ha afirmado que los cambios de personal son normales durante unas elecciones. Criticó los intentos de “distorsionar” estos cambios para desprestigiar el nuevo sistema electoral.

El candidato independiente Allan Wong
El candidato independiente Allan Wong saluda a sus partidarios en Tai Po durante las elecciones generales del Consejo Legislativo, en Hong Kong, China, el 7 de diciembre de 2025. REUTERS/Lam Yik

Una caída en la participación demostraría que incluso algunos partidarios del gobierno se mantienen alejados, dijo John Burns, profesor honorario de política y administración pública en la Universidad de Hong Kong.

Algunos podrían querer mostrar su apoyo a la respuesta del gobierno al incendio, pero otros podrían tener reservas debido al elevado número de muertos y los informes de problemas sistémicos en la industria de mantenimiento de edificios.

“Es un reflejo del sentimiento público”, dijo.

China advierte a los medios extranjeros en Hong Kong

El brazo de seguridad nacional de Beijing en Hong Kong convocó el sábado a representantes de varios medios de comunicación extranjeros, incluida The Associated Press.

Algunos medios de comunicación extranjeros difundieron información falsa y difamaron los esfuerzos del gobierno por ayudar en caso de desastre después del incendio, además de atacar e interferir en las elecciones legislativas, dijo la Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional en un comunicado.

John Lee, jefe ejecutivo de
John Lee, jefe ejecutivo de Hong Kong, habla después de votar en las elecciones generales del consejo legislativo en un colegio electoral en Hong Kong, China, el 7 de diciembre de 2025. REUTERS/Lam Yik

“Ningún medio de comunicación puede utilizar la ‘libertad de prensa’ como pretexto para interferir en los asuntos internos de China o en los asuntos de Hong Kong”, afirma el comunicado.

Las autoridades han advertido al público en general contra el uso del fuego para intentar socavar al gobierno y han arrestado al menos a una persona bajo sospecha de incitar al odio contra funcionarios del gobierno.

(con información de AP)

Temas Relacionados

Hong KongElecciones Hong KongIncendio en Hong KongChinaWang Fu VourtUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Cómo funciona la red de sensores inspirada en la naturaleza que refuerza la protección de la biodiversidad

El sistema reproduce principios del entorno natural para detectar sonidos clave y activar alertas en tiempo real. Gracias al uso de la IA, esta tecnología permite intervenciones rápidas frente a la caza furtiva y extiende las posibilidades de monitoreo ambiental en regiones remotas

Cómo funciona la red de

Tropas de EEUU desembarcaron en Puerto Rico para realizar ejercicios militares en medio de las tensiones con el régimen de Maduro

Una operación sin precedentes moviliza tropas, aviones y buques a la isla del Caribe, dónde se realizarán prácticas de refuerzo para la seguridad regional y enviar un mensaje a Venezuela

Tropas de EEUU desembarcaron en

Un incidente con gas pimienta en el aeropuerto de Londres dejó 21 afectados y un detenido

Cinco personas fueron trasladadas al hospital después de que “un grupo de hombres” rociara a varias personas con spray de pimienta en el aparcamiento de la Terminal 3 de Heathrow tras una discusión, según la Policía Metropolitana de Londres, que descartó un acto terrorista

Un incidente con gas pimienta

El canciller alemán visitó el Museo del Holocausto y reafirmó que “Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel”

Friedrich Merz visitó el Yad Vashem en Jerusalén y destacó la “perdurable responsabilidad histórica” de Alemania por el asesinato de seis millones de judíos

El canciller alemán visitó el

Netanyahu anunció que espera avanzar a la segunda fase de la tregua en Gaza “muy pronto”

El primer ministro israelí también propuso una “tercera fase” para “desradicalizar” la Franja durante un encuentro con el canciller alemán Friedrich Merz en Jerusalén, quien reafirmó el apoyo de Alemania

Netanyahu anunció que espera avanzar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

Alcaldía de Bogotá anunció nuevas rutas y paradas en Transmilenio por temporada navideña

Procedente el despido de una trabajadora de Lidl con más de 20 años de experiencia por cerrar el establecimiento antes de la hora

Cambiar color de vehículo a amarillo para taxi: trámite ante SUNARP cuesta S/48.10

Chiapas registra sismo de 4.4 de magnitud

INFOBAE AMÉRICA
Art Basel Miami Beach: entretenimiento,

Art Basel Miami Beach: entretenimiento, innovación y futuro al servicio del arte

Bruselas da luz verde a la compra total de Novo Banco por el francés BPCE

El presidente y CEO de Salesforce confirma que estudia renombrar la compañía como Agentforce

Mahmoud Abbas visita este miércoles España y se reunirá con el Rey y Sánchez

Mahmud Abbas visita este miércoles España y se reunirá con el Rey y Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney aconseja a jóvenes

Sydney Sweeney aconseja a jóvenes actores enfrentar el rechazo para triunfar en Hollywood

¿De Pamela Anderson a Hyytiäinen? Por qué la actriz abandonaría su apellido más reconocido

Matthew Lillard respondió a las críticas de Quentin Tarantino sobre su trabajo actoral: “Eso duele”

¿Al Pacino se casó por primera vez? El anillo que desató rumores y la respuesta del actor

El día en que Lennon y McCartney escribieron un hit para los Rolling Stones