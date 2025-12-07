Hong Kong vota en elecciones legislativas sin oposición y marcadas por el incendio que mató a 159 personas

Un votante controla a los candidatos en un colegio electoral en Tai Po durante las elecciones generales del Consejo Legislativo en Hong Kong, China, el 7 de diciembre de 2025. REUTERS/Lam Yik

Los votantes de Hong Kong emiten sus votos el domingo en su segunda elección legislativa desde que una reforma del sistema en 2021 eliminó a la oposición prodemocracia en el territorio chino.

La encuesta, que se realiza menos de dos semanas después de un incendio en un apartamento que mató al menos a 159 personas, es una posible prueba del sentimiento público sobre el manejo de la tragedia por parte del gobierno.

La atención se centra en la participación electoral, que cayó a cerca del 30% en las últimas elecciones de 2021, después de que la reforma redujera el interés. Algunos analistas creen que la creciente indignación pública por la rendición de cuentas del gobierno en el incendio podría reducir aún más la participación.

La participación electoral se situó en torno al 20% de los votantes elegibles a las 15:30 hora local, tras ocho horas de apertura de las urnas. Las urnas cierran a las 23:30.

“Estoy cumpliendo con mi deber cívico de votar… pero no estoy muy seguro de qué candidato es trabajador y cuál no”, dijo el jubilado Kwan Lam a las afueras de un colegio electoral. “Elegí al que cuida de los ancianos”.

Un votante toma una fotografía de un cartel afuera de un colegio electoral en Tai Po durante las elecciones generales del Consejo Legislativo en Hong Kong, China, el 7 de diciembre de 2025. REUTERS/Lam Yik

El líder municipal, John Lee, hizo un llamado a los ciudadanos a votar, afirmando que esto enviaría una señal para promover reformas. Añadió que presentaría una propuesta a la nueva legislatura sobre cómo apoyar a los sobrevivientes del incendio, muchos de los cuales se han quedado sin hogar.

Antes de la votación, las autoridades chinas convocaron a los medios de comunicación extranjeros a una reunión poco común para advertirles que debían cumplir con las leyes de seguridad nacional de la ciudad.

Un incendio mortal paralizó los esfuerzos de movilización electoral

La campaña electoral se suspendió después del incendio y permaneció moderada en los últimos días por respeto a las víctimas.

Los esfuerzos del gobierno para impulsar la participación, considerados como un referéndum sobre el nuevo sistema electoral, estaban en pleno apogeo antes del incendio. Las autoridades organizaron foros de candidatos, ampliaron la votación dos horas, añadieron colegios electorales y ofrecieron subsidios a personas mayores y centros para personas con discapacidad para ayudar a sus clientes a votar, además de colocar pancartas y carteles promocionales por toda la ciudad.

Las autoridades arrestaron a personas que presuntamente publicaron contenido que incitaba a otros a no votar o emitir votos nulos.

Flores en una vigilia conmemorativa por las víctimas del devastador incendio de la semana pasada en Hong Kong, en Taipei, Taiwán, el 6 de diciembre de 2025. REUTERS/Ann Wang

El incendio más mortífero de Hong Kong en décadas ha suscitado dudas sobre la supervisión gubernamental y la presunta manipulación de licitaciones en proyectos de mantenimiento de edificios. El complejo de apartamentos, construido en la década de 1980, se encontraba en obras de renovación.

Algunos candidatos se comprometieron a combatir la manipulación de las licitaciones.

Lee dijo la semana pasada que seguir adelante con las elecciones, en lugar de retrasarlas, apoyaría mejor la respuesta al incendio.

“Todos han vivido este incendio y han compartido el dolor”, dijo sobre el Consejo Legislativo de la ciudad. “Sin duda, trabajarán con el gobierno para promover reformas, revisar diligentemente la financiación y redactar las leyes pertinentes”.

Los candidatos deben ser leales a Beijing

Muchos de los 4,1 millones de votantes elegibles de la ciudad, especialmente los partidarios de la democracia, se han alejado de la política desde la represión que siguió a las masivas protestas antigubernamentales en 2019.

Una bandada de garcetas vuela junto a los edificios quemados del complejo de viviendas Wang Fuk Court después del incendio mortal, en Tai Po, Hong Kong, China, el 30 de noviembre de 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/Foto de archivo

Incluso antes de los cambios electorales de 2021, solo la mitad de lo que había sido una legislatura de 70 miembros fue elegida por el electorado general.

Ahora, esa cantidad se ha reducido a 20 de los 90 escaños, y otros 40 son elegidos por un comité electoral mayoritariamente pro-Pekín. Los 30 restantes representan a diversos grupos, principalmente grandes sectores como las finanzas, la salud y el sector inmobiliario, y son elegidos por sus miembros.

Los candidatos son examinados para garantizar que sean patriotas leales al gobierno central de Beijing.

El grupo de candidatos parece reflejar el deseo de Beijing de tener más legisladores que estén más en sintonía con su agenda, dijeron algunos observadores, en lo que ven como señales de un control más estricto de Beijing incluso sobre sus leales.

Lee ha afirmado que los cambios de personal son normales durante unas elecciones. Criticó los intentos de “distorsionar” estos cambios para desprestigiar el nuevo sistema electoral.

El candidato independiente Allan Wong saluda a sus partidarios en Tai Po durante las elecciones generales del Consejo Legislativo, en Hong Kong, China, el 7 de diciembre de 2025. REUTERS/Lam Yik

Una caída en la participación demostraría que incluso algunos partidarios del gobierno se mantienen alejados, dijo John Burns, profesor honorario de política y administración pública en la Universidad de Hong Kong.

Algunos podrían querer mostrar su apoyo a la respuesta del gobierno al incendio, pero otros podrían tener reservas debido al elevado número de muertos y los informes de problemas sistémicos en la industria de mantenimiento de edificios.

“Es un reflejo del sentimiento público”, dijo.

China advierte a los medios extranjeros en Hong Kong

El brazo de seguridad nacional de Beijing en Hong Kong convocó el sábado a representantes de varios medios de comunicación extranjeros, incluida The Associated Press.

Algunos medios de comunicación extranjeros difundieron información falsa y difamaron los esfuerzos del gobierno por ayudar en caso de desastre después del incendio, además de atacar e interferir en las elecciones legislativas, dijo la Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional en un comunicado.

John Lee, jefe ejecutivo de Hong Kong, habla después de votar en las elecciones generales del consejo legislativo en un colegio electoral en Hong Kong, China, el 7 de diciembre de 2025. REUTERS/Lam Yik

“Ningún medio de comunicación puede utilizar la ‘libertad de prensa’ como pretexto para interferir en los asuntos internos de China o en los asuntos de Hong Kong”, afirma el comunicado.

Las autoridades han advertido al público en general contra el uso del fuego para intentar socavar al gobierno y han arrestado al menos a una persona bajo sospecha de incitar al odio contra funcionarios del gobierno.

(con información de AP)