El “reinado de terror” de la unidad rusa que reemplazó al grupo Wagner en Malí: violaciones, ejecuciones y saqueos

Miembros de la comunidad fulani que huyeron de la violencia en Mali toman refugio en Makhal Oulad Zeid, Mauritania. AP Photo/Caitlin Kelly

Una nueva unidad militar rusa que sustituyó al grupo mercenario Wagner está cometiendo abusos, incluyendo violaciones y decapitaciones, mientras colabora con el ejército de Malí para dar caza a los extremistas, según han declarado a The Associated Press decenas de civiles que huyeron de los combates.

El Cuerpo Africano está utilizando las mismas tácticas que Wagner, según afirmaron los refugiados, en relatos que hasta ahora no habían sido difundidos por los medios de comunicación internacionales. Dos refugiados mostraron videos de aldeas incendiadas por los “hombres blancos”. Otros dos dijeron que encontraron los cuerpos de sus seres queridos sin hígado ni riñones, un abuso que la AP ya había denunciado anteriormente en relación con Wagner.

“Es una política de tierra quemada”, dijo un jefe de aldea maliense que huyó. “Los soldados no hablan con nadie. Disparan a cualquiera que ven. Sin preguntas, sin advertencias. La gente ni siquiera sabe por qué los matan”.

Una niña de cuatro años herida durante un ataque con drones en Mali es atendida en una clínica de salud en Douankara, Mauritania. AP Photo/Caitlin Kelly

La vasta región del Sahel, en África occidental, se ha convertido en el lugar más mortífero del mundo por el extremismo, con miles de personas asesinadas. Los gobiernos militares de Malí, Burkina Faso y Níger han dejado de ser aliados de Occidente y han recurrido a Rusia en busca de ayuda para combatir a los combatientes afiliados a Al Qaeda o al grupo Estado Islámico.

Cuando el Cuerpo Africano sustituyó a Wagner hace seis meses, los civiles agotados esperaban menos brutalidad. Las Naciones Unidas afirman que han sido víctimas de abusos por parte de todas las partes en conflicto.

Sin embargo, los refugiados describieron un nuevo reinado de terror por parte del Cuerpo Africano en el vasto territorio, en gran parte sin ley, y los analistas jurídicos afirmaron que Moscú es directamente responsable.

Bakary Bah, quien huyó de Mali en 2023 tras la muerte de más de una decena de personas en su aldea, incluido su hermano, posa para un retrato en un campamento de Mbera, Mauritania. AP Photo/Caitlin Kelly

La AP obtuvo un acceso excepcional a la frontera con Mauritania, donde miles de malienses han huido en los últimos meses al intensificarse los combates. Habló con 34 refugiados que describieron asesinatos indiscriminados, secuestros y abusos sexuales. La mayoría habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

“Son los mismos hombres, pagados por el gobierno, y continúan con las masacres. No hay diferencia entre Wagner y el Cuerpo Africano”, dijo el jefe de la aldea.

Las autoridades malienses nunca han reconocido públicamente la presencia de Wagner o del Cuerpo Africano. Sin embargo, en las últimas semanas, los medios de comunicación estatales rusos han publicado informes desde Malí en los que elogian al Cuerpo Africano por defender al país de los “terroristas”, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha confirmado que la unidad está activa “a petición de las autoridades malienses”, proporcionando escoltas terrestres, operaciones de búsqueda y rescate y otras tareas.

El Ministerio de Defensa de Rusia no respondió a las preguntas de AP.

Llamar “perros” a los lugareños en ruso

Un pastor conduce su ganado a través del campo de refugiados en Mbera, Mauritania. AP Photo/Caitlin Kelly

Era temprano por la mañana y Mougaloa estaba preparando té negro dulce cuando oyó disparos. Segundos después, dos coches se detuvieron frente a su tienda, llenos de hombres blancos enmascarados que gritaban en un idioma extranjero.

Pastora del norte de Malí, ha sido testigo de muchos horrores durante la última década de violencia, pero dijo que nadie había sido tan feroz como estos hombres.

Según Mougaloa, ya habían venido hombres armados antes. Normalmente, la familia huía cuando los oía llegar. Pero hace tres meses, los atraparon.

Dijo que los hombres llegaron con soldados malienses y se llevaron a su hijo de 20 años, Koubadi. Los malienses le preguntaron si había visto a militantes. Cuando respondió que no, lo golpearon hasta que se desmayó.

Luego, los hombres le cortaron el cuello mientras Mougaloa observaba, impotente.

Dijo que la familia huyó, pero los hombres armados los encontraron de nuevo a finales de octubre.

Moyme, quien huyó de Mali por temor al ejército maliense y sus aliados rusos, posa para un retrato en un campo de refugiados en Mbera, Mauritania, donde encontró asilo. AP Photo/Caitlin Kelly

Esta vez, no hicieron preguntas. Llevaban máscaras y uniformes militares. Se llevaron todo lo que la familia tenía, desde animales hasta joyas.

Y repetían una y otra vez una palabra, “pes”, un término despectivo para referirse a los perros en ruso.

Arrastraron a la hija de 16 años de Mougaloa, Akhadya, mientras ella intentaba resistirse. Entonces vieron a la hija mayor de Mougaloa, Fatma, y perdieron interés en Akhadya.

Se llevaron a Fatma a su tienda. Sin pensarlo, Mougaloa tomó la mano de Akhadya y empezó a correr, dejando atrás a Fatma. No han sabido nada de ella desde entonces.

“Estábamos muy asustadas”, dijo Mougaloa, temblando. “Esperamos que llegue aquí en algún momento”.

Los expertos dicen que es imposible saber cuántas personas están siendo asesinadas y agredidas en Malí, especialmente en zonas remotas, mientras que los periodistas y los trabajadores humanitarios tienen un acceso cada vez más limitado al país.

“Hay mucha gente violada, agredida, asesinada. Las familias están separadas, de eso no hay duda”, dijo Sukru Cansizoglu, representante en Mauritania de la agencia de la ONU para los refugiados. Pero “a veces es difícil identificar realmente quiénes son los autores”.

Una mujer recibe ayuda a la salida de un consultorio de una clínica de salud en Douankara, Mauritania. AP Photo/Caitlin Kelly

Los civiles, bajo la presión tanto de los militantes como del Cuerpo Africano y los combatientes malienses, se encuentran “entre la espada y la pared”, afirmó Heni Nsaibia, del Proyecto de Datos sobre Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés).

Si la gente no sigue las órdenes de evacuación del JNIM, se enfrenta a represalias, afirmó Nsaibia. Pero si huyen, el ejército de Mali y el Cuerpo Africano los consideran cómplices del JNIM.

La familia de Mougaloa lo vivió en primera persona.

“Si no le dices al ejército que has visto yihadistas, el ejército te matará”, afirmó. “Pero si se lo dices, los yihadistas te encontrarán y te matarán”.

Preguntas sobre el Cuerpo Africano

Afay, refugiada maliense, muestra imágenes de su aldea incendiada tras ser arrasada por el Cuerpo Africano, según relata en un campamento en Douankara, Mauritania. AP Photo/Caitlin Kelly

Los abusos denunciados contra la población civil se intensificaron cuando Wagner se unió al ejército maliense, que carecía de fondos suficientes, en 2021. Según analistas de seguridad privados, Malí pagaba a Rusia unos 10 millones de dólares al mes por la ayuda de Wagner. Aunque el grupo nunca estuvo oficialmente bajo el mando del Kremlin, tenía estrechos vínculos con los servicios de inteligencia y el ejército rusos.

Moscú comenzó a desarrollar el Cuerpo Africano como rival de Wagner después de que su líder, Yevgeny Prigozhin, muriera en un accidente aéreo en 2023 tras su breve rebelión armada en Rusia que desafió el gobierno del presidente Vladimir Putin.

No está claro si los términos del acuerdo de Malí siguen siendo los mismos para el Cuerpo Africano. Se desconoce mucho sobre sus operaciones, incluido el número de combatientes, que los analistas estiman en unos 2000.

No todos los combatientes del Cuerpo Africano son rusos. Varios refugiados dijeron a la AP que vieron a hombres negros hablando idiomas extranjeros. El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, en un informe reciente, afirmó que la unidad recluta en Rusia, Bielorrusia y Estados africanos.

El Cuerpo Africano y las fuerzas malienses han intensificado sus ofensivas conjuntas en el norte de Malí, donde se encuentran importantes reservas de oro, según el proyecto Critical Threats del American Enterprise Institute.

Aunque las muertes de civiles atribuidas a los rusos han disminuido este año —447 hasta ahora, frente a las 911 del año pasado—, las cifras podrían no reflejar la magnitud real, según Nsaibia: “La gente tiene más miedo de denunciar, para no poner en peligro su propia seguridad”.

Un jefe de aldea que huyó de la política de tierra arrasada del Cuerpo Africano en el norte de Mali, en Douankara, Mauritania. AP Photo/Caitlin Kelly

Hay menos observadores externos. Una misión de paz de la ONU se retiró de Malí en 2023 bajo la presión del Gobierno. La retirada de Malí este año de la Corte Penal Internacional ha complicado aún más los esfuerzos por rastrear los abusos. La CPI ha estado investigando los delitos graves cometidos en Malí desde 2012, cuando comenzaron los combates con los grupos armados.

Eduardo González Cueva, experto independiente de la ONU en derechos humanos en Malí, dijo a la AP que este año solicitó en dos ocasiones a las autoridades militares del país permiso para visitarlo y les envió un cuestionario. No obtuvieron respuesta.

El Gobierno de Malí considera que las investigaciones sobre presuntos abusos son “inconvenientes y perjudiciales para la moral de las tropas”, afirmó Cueva en su último informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo, señalando que “la escalada de graves violaciones y abusos de los derechos humanos por parte de todos los actores se está acelerando debido a la impunidad”.

“Solo ha cambiado el nombre”

Hombres del norte de Mali que huyeron de ataques del ejército maliense y del Cuerpo Africano, en una carpa de un campamento improvisado en Douankara, Mauritania. AP Photo/Caitlin Kelly

Cuando Wagner anunció su salida de Malí, algunos refugiados decidieron regresar a sus hogares. Muchos descubrieron que nada había cambiado.

“Era lo mismo”, dijo uno de ellos, Bocar, que hablaba con resignación mientras acunaba a su hijo menor. Dijo que había visto cadáveres a los que les faltaban órganos.

Afirmó que había contado a todos los hombres asesinados o secuestrados por Wagner y el ejército de Malí en su ciudad natal, Lere, antes de huir por primera vez en 2023. Dijo que la lista ascendía a 214 personas.

“Solo cambiaron el nombre”, dijo sobre el Africa Corps. “La ropa, los vehículos y la gente seguían siendo los mismos. Los métodos seguían siendo los mismos, e incluso empeoraron. Así que volvimos a abandonar nuestro hogar”.

Otros refugiados describieron que estaban tan aterrorizados por los rusos que, ante cualquier ruido que se pareciera al de un motor, corrían o se subían al árbol más cercano.

Una mujer contó que estaba tan desesperada por huir de los combatientes de Wagner que una vez dejó a su bebé de tres meses en casa. Cuando regresó horas más tarde, su hija yacía frente a la casa, con sus pequeñas manos cerradas en puños.

“Estaba tan asustada que me olvidé de que tenía un bebé”, dijo la mujer, abrazando a su hija.

Una madre sostiene la mano cerrada de su hija, quien no la ha abierto en los ocho meses desde que huyeron de mercenarios en Mali y encontraron refugio en Douankara, Mauritania. AP Photo/Caitlin Kelly

Los expertos jurídicos afirmaron que el cambio de Wagner a Africa Corps hace que el Gobierno ruso sea directamente responsable de las acciones de los combatientes.

“A pesar del cambio de nombre, existe una sorprendente continuidad en el personal, los comandantes, las tácticas e incluso las insignias entre Wagner y Africa Corps”, afirmó Lindsay Freeman, directora sénior de responsabilidad internacional del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, que ha seguido de cerca el conflicto en Mali.

Dado que Africa Corps está directamente integrado en el Ministerio de Defensa de Rusia, puede ser considerado un órgano del Estado ruso en virtud del derecho internacional, afirmó Freeman. “Eso significa que cualquier crimen de guerra cometido por Africa Corps en Mali es, en principio, atribuible al Gobierno ruso en virtud de las normas sobre responsabilidad estatal”.

“La vida ha perdido su sentido”

Una mujer fulani que huyó de la violencia en Mali, sentada en un campamento en Fassala, Mauritania, donde ha encontrado refugio. AP Photo/Caitlin Kelly

Cuando los hombres blancos llegaron a la aldea de Kurmare hace menos de un mes, Fatma dijo que todos huyeron excepto ella.

Al oír los disparos, su hija de 18 años sufrió un ataque y cayó inconsciente. Fatma se quedó con ella mientras los hombres saqueaban la aldea y disparaban a las personas que huían.

Los hombres fueron de casa en casa, llevándose las joyas de las mujeres y matando a los hombres. Cuando entraron en la casa de Fatma, pensaron que su hija estaba muerta y la dejaron sola.

Fatma no quería hablar de lo que los hombres blancos le habían hecho.

“Eso queda entre Dios y yo”, murmuró, temblando.

Cuando abandonaron su pueblo horas más tarde, encontró el cadáver de su hijo, al que habían disparado en su tienda. Luego encontró a su hermano herido. Cuando partió hacia Mauritania, su hija, que seguía sufriendo convulsiones, también murió.

“Antes de que estallara el conflicto, tenía fuerzas, tenía valor”, dijo Fatma con voz débil. Ahora, “la vida ha perdido su sentido”.

Su familia pertenece a la etnia fulani, a la que el Gobierno de Malí acusa de estar afiliada a los militantes. Algunos fulani, largamente ignorados por el Gobierno central, se han unido a los combatientes. Los civiles suelen ser blanco de ambos bandos.

Una mujer fulani teje al estilo tradicional de su comunidad en su nuevo hogar en Makhal Oulad Zeid, Mauritania. AP Photo/Caitlin Kelly

Pero Fatma dijo que ninguna de las personas asesinadas o heridas en su pueblo pertenecía a ningún grupo armado. “No sé qué hemos hecho para merecer esto”, dijo.

Ahora, en Mauritania, los recuerdos la atormentan. Tiene problemas para dormir y respirar, y se agarra repetidamente el pecho. Pasa el tiempo mirando la única fotografía que tiene de su hija.

“Solo soy alguien que está viva y parece ser la persona que era, pero que, en realidad, no está viviendo”, dijo.

(Con información de AP)