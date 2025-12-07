Mundo

A un año de su reapertura, Notre Dame superó en visitantes al Louvre y la torre Eiffel

La catedral parisina recibió 11 millones de personas desde que reabrió tras el devastador incendio de 2019, superando los 9 millones anuales previos al siniestro. Los turistas destacan el aspecto “diáfano” de sus muros tras la profunda limpieza y restauración por 700 millones de euros

Guardar
La gente hace cola para
La gente hace cola para visitar la Catedral de Notre Dame de París, recientemente reabierta tras su restauración, en París, Francia, el 27 de diciembre de 2024. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Foto de archivo

Un año después de su gran reapertura, tras un colosal esfuerzo de restauración por el incendio que conmocionó a París y al mundo en 2019, la catedral de Notre Dame se ha convertido en el monumento más visitado de la capital francesa con 11 millones de visitantes, por encima del Louvre o la torre Eiffel.

Desde que el arzobispo Laurent Ulrich proclamara “¡Notre Dame, abre tus puertas!” en la noche del 7 de diciembre de 2024, en una solemne ceremonia con mandatarios de todo el mundo, la curiosidad por el renacimiento del templo junto al Sena ha llevado a algo más de 30.000 personas a traspasar su umbral cada día, llegados de todos los continentes, ya fuera por motivos religiosos o meramente turísticos.

Supone un incremento respecto a los alrededor de 9 millones de visitantes anuales que se estimaban para la catedral justo antes del incendio del 15 de abril de 2019, un siniestro que arrasó buena parte de su estructura y por el que aún se realizan trabajos, como atestiguan los andamios y grúas que la siguen flanqueando al cumplirse este aniversario.

“Es un icono de París (...) Está bonita. Es sencilla, a mí me ha recordado a la catedral de León por fuera”, indicó a EFE María del Mar, una turista llegada de La Rioja (norte de España) que el viernes pasado se mostraba sobre todo sorprendida por no haber visto en el interior ninguna huella del fuego.

Una foto muestra la catedral
Una foto muestra la catedral de Notre-Dame de París, antes de su ceremonia de reapertura oficial después de más de cinco años de trabajos de reconstrucción tras el incendio de abril de 2019, en París el 7 de diciembre de 2024. LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

“Por dentro está preciosa, parece como si no hubiera pasado nada. Es al contrario, está espectacular”, admiraba en el mismo sentido Ana, otra visitante llegada desde Murcia (sureste de España) con un grupo de amigos.

Y es que una de las cosas que llaman más la atención de la restauración, que implicó una limpieza profunda de las piedras para eliminar las sustancias cancerígenas de la carbonilla acumulada, es el aspecto diáfano de sus muros, favorecido por un nuevo sistema de iluminación.

Para experimentarlo en primera persona, Notre Dame propone dos tipos de acceso: la reserva previa de un horario específico en su página web o hacer la cola en la explanada de la catedral, algo que en los meses posteriores a la apertura se producía con lentitud, pero que ahora avanza con mucha agilidad, lo que favorece las visitas.

Dentro se acumulan multitudes, pero la experiencia no es “desagradable” y está todo bien “indicado”, opinaba por su parte Virginia, otra turista igualmente de Murcia.

Las chispas llenan el aire
Las chispas llenan el aire mientras los bomberos de París rocían agua para extinguir las llamas mientras la Catedral de Notre Dame arde en París, Francia, el 15 de abril de 2019. REUTERS/Philippe Wojazer

En especial teniendo en cuenta que es gratuita, precisó esta visitante española, algo que ya no ocurre en buena parte de las grandes catedrales de países como España. Y ello a pesar de las presiones para instaurar el pago de una entrada por parte de personalidades como la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati.

La Iglesia católica francesa, que prefiere mantenerlo como un sitio de acogida universal y abierto al mundo, se ha resistido a imponer este canon, incluso tras los elevados costes del proyecto de restauración, que el Estado presupuestó en 700 millones de euros.

La gratuidad explica en parte el éxito de visitantes, con cifras que ponen a Notre Dame por encima del resto de grandes atractivos monumentales de la ciudad de la luz, como la torre Eiffel (7 millones), el Palacio de Versalles (8,4 millones) o el museo del Louvre (casi 9).

De hecho, la ponen al mismo nivel que la Basílica de San Pedro en el Vaticano, con once millones. Pero aún está lejos del monumento más visitados del mundo, que es la Ciudad Prohibida de Pekín, con 17 millones de turistas anuales.

Agentes del orden hacen guardia
Agentes del orden hacen guardia cerca de la Catedral de Notre Dame de París en París, Francia, el 26 de octubre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Además de los aspectos turísticos, en este primer aniversario Notre Dame también se enorgullece de haber retomado a pleno rendimiento la actividad religiosa.

En este año, según cifras facilitadas por la diócesis de París, se realizaron más de 1.600 celebraciones religiosas y 650 peregrinajes, con acontecimientos muy marcados como la primera misa del Gallo tras el incendio, la pasada Nochebuena, o los ritos por la muerte del papa Francisco y la pontificación de León XIV.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Notre DameParisFranciaTurismoUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Ucrania repelió otro masivo ataque ruso con 250 drones y misiles en una sola noche

El ataque nocturno dejó muertos en Sloviansk y Chernígov, según denunció Zelensky, quien afirmó que Moscú disparó más de 1.600 drones kamikaze en la última semana. Rusia confirmó que atacó infraestructura de transporte y energía usada por las fuerzas ucranianas

Ucrania repelió otro masivo ataque

El “reinado de terror” de la unidad rusa que reemplazó al grupo Wagner en Malí: violaciones, ejecuciones y saqueos

El Cuerpo Africano ruso utiliza las mismas tácticas brutales de la milicia paramilitar contra civiles, según testimonios de decenas de personas que huyeron a Mauritania. Expertos afirman que Moscú es directamente responsable de los crímenes de guerra cometidos

El “reinado de terror” de

Entre el mito y la ciencia: así es el monte Terror, la montaña que domina la Antártida con historias de pioneros y hazañas inolvidables

El volcán extinto, bautizado en honor a un navío de exploración polar, permanece como símbolo de valor y misterio en uno de los paisajes más remotos del planeta, donde la naturaleza y la memoria de gestas heroicas se entrelazan en cada cumbre nevada

Entre el mito y la

Golpe fallido en Benín: el ejército recuperó el control del país tras un intento de sublevación militar

Un grupo de militares proclamó la destitución del presidente en la televisión pública, pero el gobierno informó que las Fuerzas Armadas mantuvieron el control y frustraron la maniobra. Patrice Talon se encuentra a salvo y debe dejar el poder en abril tras cumplir dos mandatos

Golpe fallido en Benín: el

La Inteligencia del Reino Unido informó que Rusia lanzó 5.400 ataques aéreos contra Ucrania en el último mes

Un informe del Ministerio de Defensa británico señaló que la mayoría de las ofensivas se realizaron con aviones no tripulados, lo que evidencia una estrategia de desgaste contra las defensas ucranianas

La Inteligencia del Reino Unido
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

Jorge Chávez cobra desde hoy TUUA de USD 11,86 a conexiones internacionales y MTC toma decisión sobre pago para conexiones nacionales

Un jardinero experto comparte las plantas de Navidad que no irán a la basura en enero: “Se desperdicia un 30% más que el resto del año”

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 7 de diciembre

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 7 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
Urtasun ve "blanqueamiento del genocidio"

Urtasun ve "blanqueamiento del genocidio" en Eurovisión y celebra que RTVE se retire

VÍDEO: La nueva entrega de 'Five nights at Freddy's 2', 'Golpes' y 'Valor sentimental' desde hoy en los cines

La FINUL denuncia un ataque por parte de personas no identificadas contra una de sus patrullas en Líbano

LaLiga incorpora a Roberto Jiménez como nuevo Responsable de la Oficina del Jugador

El SIL Barcelona promociona en Colombia su vigesimoctava edición

ENTRETENIMIENTO

¿Al Pacino se casó por

¿Al Pacino se casó por primera vez? El anillo que desató rumores y la respuesta del actor

El día en que Lennon y McCartney escribieron un hit para los Rolling Stones

“Nunca creí que Avatar fuera posible”: Sigourney Weaver contó cómo James Cameron la convenció de sumarse al mundo de Pandora

Matthew Perry y la oración que lo llevó a la gloria de la televisión: “Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo”

Dakota Johnson reconoció lo difícil que es producir cine: “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo”