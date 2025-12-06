Mundo

Un tiroteo en un bar de Sudáfrica dejó al menos 11 muertos, incluidos tres menores

El hecho ocurrió en Pretoria. Otras 14 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital

Cordón policial en el lugar
Cordón policial en el lugar de un tiroteo en Sudáfrica. REUTERS/Siyabonga Sishi

Al menos 11 personas, incluidos tres menores, fallecieron a causa de un tiroteo en un bar en un municipio próximo a la capital administrativa de Sudáfrica, Pretoria, dijo la policía el sábado.

Otras 14 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, según un comunicado de los Servicios de Policía de Sudáfrica. La policía no ofreció detalles acerca de las edades de los heridos.

El tiroteo ocurrió en un bar sin licencia en el municipio de Saulsville, al oeste de Pretoria, a primera hora del sábado. Los medios locales informaron que el bar estaba dentro de un albergue.

Los menores fallecidos eran un niño de 3 años, otro de 12 y una niña de 16. La policía dijo que buscaba a tres sospechosos.

Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con más de 26.000 en 2024, un promedio de más de 70 al día. Las armas de fuego son, con mucho, la principal causa de muerte en los homicidios.

El país, con 62 millones de habitantes, tiene leyes de posesión de armas relativamente estrictas, pero muchas muertes son cometidas con armas ilegales, según las autoridades.

Ha habido varios tiroteos masivos en bares —a veces llamados shebeens o tabernas— en los últimos años, incluyendo uno que mató a 16 personas en el municipio de Soweto en Johannesburgo en 2022.

En septiembre del año pasado, 18 personas fueron asesinadas, 15 de ellas mujeres, en tiroteos masivos en dos casas en una parte rural de la provincia del Cabo Oriental. Un hombre fue acusado por presuntamente disparar a las víctimas con un fusil de asalto.

“En cuanto a los fallecidos, el menor tiene tres años. También tenemos a un niño de doce y a otro de 16, y los otros ocho fallecidos son adultos”, confirmó la portavoz de la policía nacional, Athlenda Mathe.

Un nuevo hecho de violencia
Un nuevo hecho de violencia sacudió el fin de semana a Sudáfrica (Europa Press/Contacto/Manash Das)

El tiroteo se registró en la madrugada del sábado en un bar, y el número de heridos se elevó a 14, entre ellos el dueño del establecimiento, de acuerdo con medios locales.

“Nos han informado de que al menos tres hombres armados desconocidos entraron en este hostal donde un grupo de personas estaba bebiendo y comenzaron a disparar al azar”, relató Mathe.

“Seguimos investigando el motivo, pero, como ya he indicado, se han desplegado todos los recursos para detener a los responsables de este incidente”, añadió.

Según la Policía de Sudáfrica, en total 25 personas recibieron disparos y se ha lanzado un operativo para dar con los tres sospechosos.

De acuerdo con datos oficiales, los homicidios son uno de los delitos más frecuentes en Sudáfrica, donde se registraron 5.727 asesinatos entre enero y marzo de este año, y entre abril y septiembre el promedio de homicidios fue de 63 por día.

(Con información de AP y EFE)

