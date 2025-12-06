Un hombre de 33 años sufrió un infarto luego del uso de cigarrillos electrónicos

El caso de Fraser Olender reaviva la preocupación sobre los riesgos del vapeo para la salud cardiovascular

Un joven de 33 años sufrió un infarto agudo de miocardio que atribuye al uso de cigarrillos electrónicos, un caso que ha reavivado la preocupación sobre los riesgos para la salud del vapeo, especialmente entre jóvenes y personas que nunca fumaron.

El incidente, ocurrido en Londres y reportado por Daily Mail, se suma a la creciente evidencia médica que alerta sobre los daños potenciales de esta práctica, cada vez más extendida en todo el mundo.

Fraser Olender, conocido por su participación en el reality Below Deck, relató que fue hospitalizado de urgencia tras experimentar un dolor torácico intenso y dificultad para respirar. Según su testimonio recogido por Daily Mail, los especialistas identificaron que padeció un “vasoespasmo de arteria coronaria” provocado por una intoxicación por vapeo, lo que redujo el flujo sanguíneo al corazón y desencadenó un infarto.

Especialistas identificaron un vasoespasmo de arteria coronaria provocado por intoxicación por vapeo en el paciente

“Nunca había experimentado un miedo o dolor así”, confesó Olender, quien describió que ni dos rondas de morfina lograron aliviar el sufrimiento. “Podría haber muerto por algo tan ridículamente estúpido”, advirtió, instando a otros a dejar el vapeo de inmediato.

El crecimiento del vapeo y sus riesgos

El caso de Olender no es aislado. El uso de cigarrillos electrónicos ha crecido de forma alarmante, con uno de cada diez adultos utilizándolos, según cifras citadas por Daily Mail. Lo preocupante es que cerca del 8% de los usuarios adultos nunca fumaron antes, y el número de personas que combinan vapeo y tabaco se ha duplicado en tres años.

El Dr. Gareth Nye, especialista en anatomía y fisiología de la Universidad de Chester, señaló que “ha habido un aumento del vapeo por sí solo, lo que introduce riesgos de salud que no se habrían presentado de otra manera”.

Desde el punto de vista cardiovascular, los expertos advierten que la nicotina y otras sustancias presentes en los líquidos de vapeo pueden provocar inflamación, daño celular y alteraciones en la función cardíaca.

El uso de cigarrillos electrónicos crece de forma alarmante y alcanza a uno de cada diez adultos, según cifras recientes (Freepik)

Julie Ward, enfermera cardíaca de la British Heart Foundation, explicó que la nicotina eleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que resulta especialmente peligroso para personas con enfermedades cardíacas. El cardiólogo Chris Pepper, del Leeds General Infirmary, recomendó abandonar tanto el tabaco como el vapeo para proteger la salud del corazón, ya que la exposición regular a la nicotina afecta negativamente el rendimiento físico y aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares.

Afectaciones en otros órganos y sistemas

Los pulmones también se ven gravemente afectados. El caso de Kyla Blight, una joven de 17 años que fue hospitalizada tras el colapso de un pulmón vinculado con su consumo de vapeo, ilustra los peligros para los adolescentes.

Blight, quien inhalaba el equivalente a 400 cigarrillos semanales en forma de vapor, requirió una cirugía de más de cinco horas para extirpar parte de su pulmón. Según el Daily Mail, el vapeo puede causar la formación de ampollas llenas de aire en los pulmones, neumonía lipoidea e inflamación por acumulación de células muertas, problemas asociados al glicerol presente en los líquidos de vapeo.

La evidencia sobre el vínculo entre vapeo y cáncer es cada vez más sólida. Un estudio publicado en la revista Cancers concluyó que los cigarrillos electrónicos representan un “riesgo potencial significativo” para el desarrollo de cáncer de pulmón.

El vapeo expone a los pulmones a ampollas llenas de aire, neumonía lipoidea e inflamación por células muertas (Freepik)

El Dr. Nye advirtió que, aunque el glicerol es seguro para el consumo oral, al calentarse en los vapes puede transformarse en formaldehído, una sustancia cancerígena. El profesor Kefah Mokbel, del London Breast Institute, añadió que el vapeo se ha relacionado con varios tipos de cáncer, incluyendo de cabeza, cuello, pulmón, mama, sangre, próstata y vejiga, y que los estudios en animales y células humanas muestran daños en el ADN y procesos inflamatorios que pueden preceder a la aparición de tumores.

El impacto del vapeo se extiende a la salud bucal, digestiva y neurológica. Mervyn Druian, odontólogo del London Centre for Cosmetic Dentistry, explicó que la nicotina reduce el flujo sanguíneo en las encías, lo que favorece la retracción de tejidos y la pérdida de dientes.

Una revisión de estudios publicada en Medicina encontró una relación entre el vapeo y el aumento del riesgo de gingivitis y enfermedad periodontal, además de la introducción de bacterias que agravan las enfermedades orales.

Expertos advierten que el vapeo se asocia con cáncer de cabeza, cuello, pulmón, mama, sangre, próstata y vejiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito digestivo, investigaciones citadas por Daily Mail revelan que los líquidos de vapeo pueden dañar la barrera intestinal, provocando inflamación crónica y facilitando el desarrollo de enfermedades como la diabetes, la artritis y ciertos tipos de cáncer.

A nivel neurológico, estudios de la Universidad de Rochester detectaron que tanto adultos como niños que vapean reportan más dificultades de concentración y memoria, aunque los autores aclaran que la relación causal aún no está completamente establecida.

Recomendaciones y advertencias

Las autoridades sanitarias han intensificado sus advertencias. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomienda: “Si no vapeas, no empieces”. La entidad subraya que la mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, altamente adictiva y peligrosa para embarazadas y niños, y que el aerosol generado puede contener sustancias cancerígenas y partículas finas que penetran profundamente en los pulmones.

La American Cancer Society advierte que, aunque los niveles de toxinas pueden ser menores que en los cigarrillos convencionales, la falta de estandarización en los productos y la presencia de compuestos tóxicos representan un riesgo considerable.

Olender afirma que su salud ha mejorado considerablemente desde que dejó de usar cigarrillos electrónicos

Frente a este panorama, los especialistas recomiendan dejar el vapeo y buscar ayuda profesional para abandonar la adicción. Olender, tras su experiencia, aseguró que no ha vuelto a usar cigarrillos electrónicos y que su salud ha mejorado notablemente. Según relató a Daily Mail, desde que dejó el vapeo, ha notado una mejoría visible en su piel, lo que atribuye a la decisión de abandonar este hábito.