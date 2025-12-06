Mundo

Un ex médico británico enfrentará un juicio por 45 cargos de delitos sexuales contra 38 pacientes, incluidos menores, entre 2017 y 2021

Los hechos habrían ocurrido en los hospitales Royal Stoke y Russells Hall, donde trabajaba el acusado. La policía de Staffordshire investigó el caso y, tras una exhaustiva revisión de pruebas, la Fiscalía decidió avanzar con el proceso penal

Autoridades británicas investigan la presunta participación de Nathaniel Spencer en delitos contra pacientes cuando ejercía en el hospital universitario Royal Stoke, en Stoke-on-Trent

Nathaniel Spencer, ex médico de 38 años y residente en Birmingham, enfrenta 45 cargos de supuestos delitos sexuales cometidos contra 38 pacientes bajo su atención entre 2017 y 2021, según el Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido y la policía de Staffordshire.

La investigación incluyó a los hospitales universitarios Royal Stoke, en Stoke-on-Trent, y Russells Hall, en Dudley. Las acusaciones sostienen que Spencer fue imputado por 15 cargos de agresión sexual, 17 cargos de agresión por penetración, nueve cargos de agresión sexual a un menor de 13 años, tres cargos de agresión por penetración a un menor de 13 años y un cargo de intento de agresión por penetración.

El fiscal jefe adjunto del Servicio de Fiscalía de la Corona, Ben Samples, explicó que la decisión de presentar los cargos se basó en una revisión exhaustiva de las pruebas reunidas durante una investigación calificada como compleja y amplia por la policía de Staffordshire.

Samples señaló que los fiscales analizaron cada elemento probatorio para determinar que existían suficientes fundamentos para avanzar y que la acción judicial responde al interés público.

Los cargos afectan a pacientes de todas las edades, incluidos menores de 13 años, generando un fuerte impacto en los hospitales donde trabajaba el acusado. Según Reuters, los fiscales subrayaron la gravedad de las acusaciones y el amplio número de víctimas consideradas en el proceso.

La policía de Staffordshire encabezó la investigación que derivó en la imputación de Nathaniel Spencer por delitos sexuales (Reuters)

En su declaración, el Servicio de Fiscalía de la Corona reservó los datos sobre la identidad de las víctimas, dada la sensibilidad de los casos y la protección legal para los menores, pero enfatizó la prioridad de que los hechos sean juzgados conforme a la legislación británica. Los responsables legales y sanitarios de ambos hospitales colaboraron con la policía durante la investigación, como señalaron las mismas fuentes.

La comparecencia judicial de Nathaniel Spencer está programada para el 20 de enero de 2026 en el Centro de Justicia de North Staffordshire. Según Independent, en esa fecha comenzarán los procedimientos iniciales y se espera que el acusado responda formalmente a cada uno de los cargos.

Las investigaciones continúan bajo reserva. El Servicio de Fiscalía de la Corona reafirmó que acompañará el proceso judicial hasta su conclusión, protegiendo a las víctimas y manteniendo la transparencia en la presentación de las pruebas.

El Servicio de Fiscalía de la Corona decidió imputar a Nathaniel Spencer tras analizar pruebas recopiladas durante varios años

Paul Hudson, director médico operativo de The Dudley Group NHS Foundation Trust, remarcó que la institución entiende la preocupación generada entre pacientes, personal y la comunidad.

“Entendemos que muchos de nuestros pacientes, personal y personas de la comunidad en general encontrarán esta noticia muy angustiosa”, mencionó Hudson en declaraciones. Ambas entidades sanitarias confirmaron que participan de manera activa en la investigación llevada adelante por las autoridades policiales.

(Con información de Reuters)

