Polonia desplegó aviones de combate tras los nuevos ataques masivos de Rusia en Ucrania

“Estas acciones son de carácter preventivo y están orientadas a asegurar y proteger el espacio aéreo”, informó el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas

Polonia desplegó aviones en su
Polonia desplegó aviones en su espacio aéreo ante un ataque a gran escala de Rusia en Ucrania

Las autoridades polacas han desplegado aviones de combate este sábado en su espacio aéreo como medida preventiva después de que las fuerzas rusas hayan lanzado un ataque a gran escala contra varias regiones ucranianas cercanas a la frontera.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha informado en un comunicado publicado en redes sociales que ha “movilizado” a sus fuerzas y ha puesto “en alerta los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar”.

“Estas acciones son de carácter preventivo y están orientadas a asegurar y proteger el espacio aéreo, especialmente en zonas adyacentes a áreas amenazadas”, ha indicado, agregando que las fuerzas polacas supervisan la situación actual y están “listas” para una “respuesta inmediata”.

El Mando ha informado de que “no se ha observado ninguna violación del espacio aéreo polaco” y ha trasladado su agradecimiento a la OTAN, al Ejército del Aire Español y a las Fuerzas Armadas de República Checa por su “apoyo”. Asimismo, ha agradecido a Alemania y Países Bajos su asistencia con los sistemas de defensa aérea.

La Fuerza Aérea de Ucrania han informado a primera hora de este sábado en su perfil de Telegram que Moscú ha lanzado un ataque combinado contra infraestructura crítica ucraniana y que los radares han detectado al menos 34 misiles de crucero, 17 misiles balísticos y más de 650 drones.

Zelensky condenó el masivo ataque
Zelensky condenó el masivo ataque ruso contra Kiev (@ZelenskyyUa)

Al menos tres personas han resultado heridas en la región de Kiev como consecuencia de estos ataques, que han provocado además un aparatoso incendio en la estación ferroviaria de la localidad de Fastiv, según la Administración Militar Regional de Kiev.

Las autoridades ucranianas informaron este sábado de un ataque ruso masivo contra diversas regiones con 653 drones y 51 misiles de diversos tipos, con impactos en 29 puntos del país, que ha causado daños en infraestructuras energéticas y de transporte y ha dejado al menos seis civiles heridos.

De acuerdo con el parte matinal de la Fuerza Aérea, se contabilizaron 653 drones, entre ellos más de 300 de tipo Shahed, de los que pudieron ser neutralizados 585.

Los rusos también lanzaron tres misiles aerobalísticos Kh-47M2 de tipo Kinzhal, 34 misiles de crucero Kh-101, Iskander-K y Kalibr -de los cuales fueron interceptados un total de 29-, así como 14 misiles balísticos Iskander-M y KN-23, de los que fue interceptado uno.

Se registraron impactos de misiles o drones en un total de 29 emplazamientos distintos, de acuerdo con la Fuerza Aérea, mientras que en tres puntos del país se produjo la caída de fragmentos de proyectiles derribados.

“El ataque continúa, hay varios drones enemigos en el espacio aéreo. Sigan las reglas de seguridad”, advirtió la Fuerza Aérea.

Según el viceprimer ministro ucraniano Oleksí Kuleba, se han producido ataques deliberados contra infraestructuras de la red eléctrica y de calefacción en las regiones de Kiev, Cherníguiv (norte), Zaporizhzhia (sur), Leópolis (oeste) y Dnipropetrovsk (centro).

Reclutas de la 118.a Brigada
Reclutas de la 118.a Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania descansan después de sus primeros ejercicios militares en un campo de entrenamiento, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Zaporizhia, Ucrania, el 30 de noviembre de 2025. REUTERS/Stringer

Según escribió en Telegram, en Odesa (sur) parte de los consumidores se han quedado también sin agua y han sufrido daños las infraestructuras portuarias.

“Rusia sigue golpeando sistemáticamente ciudades, instalaciones energéticas y rutas logísticas”, denunció y aseguró que las labores de reparación están en marcha.

En la región capitalina de Kiev tres personas fueron heridas, informó el Servicio de Emergencias del Estado en Facebook. También sufrieron daños una estación de tren en Fastiv, lo que, según la compañía estatal ferroviaria Ukrzaliznytsia ha afectado el tráfico de cercanías y, en la localidad de Novi Petrivtski, ardieron un almacén y tres camiones.

En Dnipropetrovsk, tres civiles fueron heridos en un ataque con misil, dos hombres de 37 y 65 años y una mujer de 75 años, de acuerdo con la Administración Regional.

En Cherníguiv, en el norte del país, unos drones rusos impactaron en viviendas particulares e infraestructuras esenciales, donde se desataron incendios, según informó el Servicio de Emergencias del Estado

En la ciudad de Lutsk, cerca de la frontera polaca, un ataque con drones provocó un incendio en un almacén de alimentos, anunció el alcalde, Ihor Polishchuk, en Telegram.

(Con información de Europa Press y EFE)

