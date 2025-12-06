El Organismo Internacional de Energía Atómica alertó que la protección de Chernóbil no funciona bien tras los ataques rusos de febrero

Una vista general muestra la estructura del Nuevo Confinamiento Seguro sobre el antiguo sarcófago que cubría el cuarto reactor en la central nuclear de Chernóbil, en Chernóbil, Ucrania (REUTERS/Gleb Garanich/Archivo)

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) alertó que la estructura de protección de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, no funciona bien desde el ataque militar de Rusia ocurrido en febrero.

En una inspección reciente, los expertos del OIEA no detectaron daños permanentes en la estructura ni en los sistemas de monitoreo. Sin embargo, confirmaron que la estructura ha “perdido sus funciones principales de seguridad, incluida su capacidad de confinamiento”, según un comunicado de la agencia nuclear de la ONU.

Chernóbil, escenario de un grave accidente nuclear en 1986, fue blanco de drones explosivos en febrero. Este ataque provocó daños en el Nuevo Confinamiento Seguro (NSC), aunque no se registraron fugas radiactivas.

Las autoridades de Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente por el ataque, que ocasionó un incendio en el recubrimiento exterior de la estructura de acero diseñada para contener la radiación del reactor destruido.

Central nuclear de Chérnobil, en Prípiat, Ucrania (EFE/Nick Allen/Archivo)

“El OIEA —que tiene un equipo permanentemente en el lugar— continuará haciendo todo lo posible para apoyar los esfuerzos destinados a restaurar completamente la seguridad y protección nuclear en Chernóbil”, sostuvo Rafael Grossi, director general del organismo.

Según Grossi, “se han realizado reparaciones temporales limitadas en el techo, pero la restauración oportuna y completa sigue siendo esencial para evitar una degradación adicional y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”.

El OIEA recomendó mantener las tareas de restauración en el NSC, incorporar controles de humedad y un programa actualizado de monitoreo de corrosión. Además, subrayó la necesidad de modernizar el sistema automático de monitoreo del objeto refugio que se construyó sobre el reactor poco después del accidente.

Para 2026 están previstas más reparaciones temporales, con el apoyo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), con el objetivo de restablecer la función de confinamiento del NSC y preparar su restauración integral tras el fin de la guerra.

La planta de Chernóbil, que fue ocupada por tropas rusas al inicio del conflicto, permanece bajo control de las autoridades ucranianas.

Imagen de archivo de una reunión entre el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente de EEUU, Jared Kushner, junto al secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y otros miembros de una delegación ucraniana en Hallandale Beach, Florida, el 30 de noviembre de 2025 (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Delegados de Ucrania y EEUU mantendrán una nueva ronda de conversaciones en Miami este sábado

En otro orden, delegados del gobierno de Ucrania y asesores del presidente estadounidense Donald Trump sostendrán este sábado en Miami una nueva jornada de conversaciones, tras dos encuentros recientes enfocados en buscar una solución para la guerra con Rusia.

Ambas delegaciones coincidieron en que el avance hacia un posible acuerdo de paz depende de la disposición de Moscú a comprometerse con la desescalada y el cese de los combates, según informó el enviado especial Steve Witkoff en un comunicado publicado en la red social X.

El comunicado detalló que, durante las primeras dos jornadas, Witkoff y Jared Kushner se reunieron con el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, y con el jefe del Estado Mayor General, Andriy Hnatov, conformando el sexto encuentro de este grupo en las últimas dos semanas.

Umerov subrayó que la prioridad de Ucrania es lograr un acuerdo que garantice su independencia, soberanía y la seguridad de su población, sentando bases para un futuro democrático y próspero.

Durante las conversaciones, las delegaciones analizaron los resultados de una reciente reunión de los representantes estadounidenses con autoridades rusas en Moscú, así como posibles pasos para poner fin al conflicto, que se acerca a los cuatro años de duración.

Ambas partes coincidieron en el marco de los arreglos de seguridad que podrían ser necesarios para asegurar una paz duradera, abordando la importancia de capacidades de disuasión adecuadas y revisaron, por separado, planes para la reconstrucción de Ucrania, futuras iniciativas económicas conjuntas y proyectos de recuperación a largo plazo.